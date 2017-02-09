«Джон Уик 2»: Рецензия Киноафиши

Баба-Яга на пенсии

Есть личности, с которыми лучше не ссориться. А то потом и костей-то не соберешь. Причем не только своих. Так было, например, с одним зарвавшимся умником, который вздумал отжать тачку у Джона Уика. Да ещё и собаку его убил. А мистер Уик, на минуточку, – киллер от Бога. В итоге всё семейство незадачливого автолюбителя отправилось к праотцам. И отправилось отнюдь не по собственной воле. А ведь это были не какие-то смиренные обыватели, а процветающий мафиозный клан.

Киану Ривз в фильме «Джон Уик-2»

Правда, главу клана милостиво оставили в живых. Джон Уик (он же Баба-Яга) даже выпил с бедолагой на брудершафт – в знак примирения. А мир Бабе-Яге был нужен, ибо с карьерой профессионального убийцы он давно решил завязать. Так сказать, выйти на пенсию. Зарыть топор войны в собственном чулане и переквалифицироваться в законопослушного гражданина. Однако не тут-то было. Оказалось, что у одного очень влиятельного итальянца имеется вексель, подписанный лично мистером Уиком. А это значит, что Джон (Киану Ривз) обязан выполнить каждый его каприз. То есть убить любого и по первому требованию. Иначе Бабе-Яге самолично придется передислоцироваться в мир иной…

Кадр из фильма «Джон Уик-2»

На самом деле, ответить на вопрос «хорош ли «Джон Уик-2»» легче легкого. Вам понравился «Джон Уик -1»? – Если да, то вы будете в восторге и от второго. А если никакого сердечного трепета вы почему-то не испытали, то и сейчас останетесь холодными как лед. И причина проста. «Джон Уик-2» - это брат-близнец предыдущей «серии»: в нем ничего не поменялось от слова «совсем». Это все тот же боевик с довольно жесткими драками, автомобильными погонями и стрельбой. Шутки в нем повторяются, сценарные ходы тоже. Диалогов минимум, и особой оригинальностью они явно не блещут – впрочем, как и в «Джоне» за номером 1.

Киану Ривз в фильме «Джон Уик-2»

Что же касается сюжета, то в двух словах его можно пересказать так: «Джон Уик пострелял из одного оружия, потом пострелял из другого, забежал за угол – пострелял из третьего; затем рукопашный бой, бой на ножах, ранение, падение, подъем и снова стрельба» - и так до самых финальных титров. Хотя, впрочем, есть еще пара автомобильных погонь (куда ж без них!). Ежу понятно, что большого разнообразия в этом нет – ну, его (разнообразия), в общем, никто и не искал. Была бы гора трупов и бодрая музыка за кадром. А музыка, кстати, очень даже забойная – без своего ядреного саундтрека франшиза легко потеряла бы как минимум половину обаяния.

Киану Ривз в фильме «Джон Уик-2»

Единственное, что выделяет «Джон Уика» из миллиарда подобных ему «стрелялок» - это его бэкграунд. Мир благородных убийц, атмосфера «Континенталя», где даже самые заклятые враги обязаны вести себя мирно – именно этим «Уик» притягивает и интригует. И во второй «серии» данная нехитрая придумка срабатывает вновь. Скажу больше: через «Континенталь» в фильм проникает даже ирония, хотя в остальное время «Джон Уик» серьезен до тошноты. И это тоже фильму на пользу.

Кадр из фильма «Джон Уик-2»

А вот всё остальное… Не открою Америку, если скажу, что главное в данном жанре – это драки, стрельба и ещё раз драки. Ради них и снимают. Ради них в кино и идут. Сюжет, сценарий – на третьем или даже десятом месте. И «Джон Уик», понятно, не исключение. Наоборот – его как раз по этому принципу и лепили. Так что «мочилова» (простите мой французский) на квадратный сантиметр пленки хоть отбавляй. Пули свистят, руки-ноги ломаются, тачки бьются – что еще нужно преданному фанату боевика? Правда, на мой взгляд, драки как-то уж слишком похожи одна на другую и чересчур старательно копирует первую «серию». Ну, тут уж, как говорится, на вкус и цвет…

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 9 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Джон Уик 2»