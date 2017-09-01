«Твое имя»: Рецензия Киноафиши

Я всегда что-то или кого-то ищу

До начала сюжета зрителю показывают своеобразный пролог: юноша и девушка, живущие самой обычной жизнью, постоянно чувствуют какую-то утрату. «Есть ощущение, что я что-то потерял», — повторяют они друг за другом. Но эта сцена на первых порах останется без ответа, а может быть даже будет на какое-то время забыта. Ведь дальше начинается почти американская комедия. Девушка Мицуха из провинциального городка в горах и юноша Таки из Токио регулярно обнаруживают своё сознание в телах друг друга. А дальше всё по стандарту: нелепые ситуации с забытым адресом работы или учёбы, странное общение с давними друзьями и даже несколько излишний акцент на эротизме. Хотя какой мужчина, оказавшись в женском теле, не стал бы в первую очередь щупать свою грудь. Но постепенно они учатся общаться и помогать друг другу, оставляя записки в смартфонах и даже помогая налаживать личную жизнь. Но всё больше они понимают, что на самом деле ищут именно свою мистическую половину.

Кадр из фильма «Твоё имя»

И вот здесь, когда многие уже перестанут ждать чего-то действительно интересного, история совершает невероятный твист, затягивая зрителя в сюжет с головой. Комедия вдруг превращается сначала в историю о поисках настоящей любви, а потом и вовсе в аллегорическое, почти философское произведение о родных душах, цикличности времени и вечных поисках чего-то, что сам не можешь понять. Герои готовы отдать всё за то, чтобы найти друг друга, но одновременно и не могут вспомнить чего же они ищут. Нечто произошедшее, казалось бы, здесь и сейчас, оказывается делами давно прошедших дней, а может и наоборот, тем, что ещё не случилось. И главным становится вопрос — а что же это на самом деле: фантазия, сны, проблемы с памятью или мистическое стечение обстоятельств?

Кадр из фильма «Твоё имя»

Японский аниматор Макото Синкай, прославившийся когда-то потрясающим мультфильмом «Пять сантиметров в секунду», продолжает удивлять зрителя смесью историй об искренней любви и почти фантастическими сюжетами. Как обычно, Синкай сам придумал сюжет и даже выпустил книгу, сам нарисовал на его основе мангу, сам снял анимационный фильм, выполняя значительную часть работы лично. Глубина и искренность истории делает весь сюжет совершенно цельным и неразрывным. Вроде бы легкомысленное начало отдельными фразами, сценами или слезами на глазах героев хоть ненавязчиво, но всё-таки готовит к повороту настроения почти на 180 градусов. А постоянные повторы, поезда, открывающиеся двери с одного и то же ракурса будут оставлять где-то в подсознании мысли о неизбежной зацикленности истории. Хотя не самых внимательных зрителей нарочитая нелепость начала может и спугнуть, заставив думать, что им подсунули глуповатый подростковый сюжет. Что же касается визуального ряда, то он просто замечателен: вроде бы и традиционное аниме, персонажи выглядят достаточно обычно, но такие мелочи, как изображение бликов, которые обычно появляются на камерах при съемках в солнечный день, создают полное ощущение реальных съемок, а не графики. Периодически действие превращается как бы в небольшие клипы под песни команды RADWIMPS в лучших традициях аниме, но потом музыка отходит на второй план, а то и вовсе исчезает, оставляя место только разговорам и фоновым шумам. Но баланс во всех случаях выдержан почти идеально — ни музыка, ни тишина не успевают наскучить, аккуратно сменяя друг друга.

Кадр из фильма «Твоё имя»

Важно понимать — для того, чтобы получить удовольствия от этого мультфильма, совершенно не обязательно быть поклонником аниме и знать какие-то особые его традиции. Ну, разве что не быть полным противником японской анимации и сюжетов. «Твоё имя» не имеет ничего общего со стереотипами, сложившимися в голове многих после популярности «Сейлор Мун» и прочих подобных сюжетов. Это настоящий фильм, настоящий эмоциональный сюжет и сценарий получше большинства выходящих сейчас драм и мелодрам. Недаром этот мультфильм, вышедший в мировой прокате уже год назад, на сегодняшний день возглавляет список самых кассовых аниме-фильмов, обогнав даже легендарные «Унесённые призраками» и «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки.

Алексей Хромов

В российском прокате с 7 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Твоё имя»