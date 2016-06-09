После тебя, 2016

- Актёр Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон являются супругами

- Анастасия Безрукова, сыгравшая в фильме «После тебя» одну из главных ролей, не является родственницей Сергея Безрукова

- Фильм создан при поддержке Фонда Кино, Министерства Культуры РФ и Государственного академического Мариинского театра

- В роли самих себя в картине появятся: маэстро Валерий Гергиев, Алла Духова, Раду Поклитару, Вячеслав Кулаев, Александр Сиваев и Дмитрий Хрусталев

- На столе у Темникова можно увидеть фотографию Майи Плисецкой, а на стене кабинета нарисовано изображающее её граффити

- В квартире героя Сергея Безрукова и в его кабинете можно заметить много деталей, говорящих о том, что он занимается боксом, как и сам актёр

- Постановка сцены балета «Симфония в 3 движениях» снималась почти в документальном режиме без репетиций. Этот балет действительно включён в репертуар Мариинского театра

- Во время съемок сцены с проездом троллейбуса мимо здания Кремля, перерывы между дублями порой достигали полутора часов в те моменты, когда ФСО останавливали съемки, чтобы пропустить президентский кортеж

- В картине также снялся Алексей Ягудин, однако сцена с его участием была вырезана в связи с техническим браком. Изображение артиста осталось лишь на футболке Кьяры и на плакатах в её комнате

- Александр Сиваев, сыгравший художника по свету, на самом деле является художником по свету, а по совместительству и лауреатом «Золотой маски»