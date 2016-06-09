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После тебя После тебя
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После тебя, 2016

2016 / Россия
7.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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«После тебя» - это новый фильм от режиссёра Анны Матисон («Млечный путь», «Прокофьев: Во время пути»). Главная роль в её проекте досталась Сергею Безрукову («Есенин», «Бригада», «Мастер и Маргарита»). Также в съёмках приняли участие следующие актёры: Анастасия Безрукова («Млечный путь»), Алёна Бабенко («Свои дети», «Люби меня»), Карина Андоленко («Страсти по Чапаеву»), Владимир Меньшов («Ликивдация», «Любовь и голуби», «Диверсант»), Мария Смольникова («Сталинград») и другие.

В центре сюжета картины «После тебя» окажется известный танцор Алексей Темников. Вся его жизнь отдана сцене, и без сцены он - никто. Однако судьба отбирает у героя его предназначение после того, как он получает серьёзную травму. Спустя 20 лет она начинает прогрессировать, и совсем скоро Темников лишится возможности ходить. Теперь он начинает задумываться, какой же след он оставит после себя, всё больше погружаясь в одиночество и уходя от реальности. 

- Актёр Сергей Безруков и режиссёр Анна Матисон являются супругами

- Анастасия Безрукова, сыгравшая в фильме «После тебя» одну из главных ролей, не является родственницей Сергея Безрукова

- Фильм создан при поддержке Фонда Кино, Министерства Культуры РФ и Государственного академического Мариинского театра

- В роли самих себя в картине появятся: маэстро Валерий Гергиев, Алла Духова, Раду Поклитару, Вячеслав Кулаев, Александр Сиваев и Дмитрий Хрусталев

- На столе у Темникова можно увидеть фотографию Майи Плисецкой, а на стене кабинета нарисовано изображающее её граффити

- В квартире героя Сергея Безрукова и в его кабинете можно заметить много деталей, говорящих о том, что он занимается боксом, как и сам актёр 

- Постановка сцены балета «Симфония в 3 движениях» снималась почти в документальном режиме без репетиций. Этот балет действительно включён в репертуар Мариинского театра

- Во время съемок сцены с проездом троллейбуса мимо здания Кремля, перерывы между дублями порой достигали полутора часов в те моменты, когда ФСО останавливали съемки, чтобы пропустить президентский кортеж

- В картине также снялся Алексей Ягудин, однако сцена с его участием была вырезана в связи с техническим браком. Изображение артиста осталось лишь на футболке Кьяры и на плакатах в её комнате

- Александр Сиваев, сыгравший художника по свету, на самом деле является художником по свету, а по совместительству и лауреатом «Золотой маски»

Чтобы сделать что-то, нужно или от рождения быть отчаянным, или чтобы обстоятельства стали отчаянными». Так думает Алексей Темников, поставленный жизнью в те самые отчаянные обстоятельства, когда важным остается лишь одно: «Что я оставлю после себя?». Вопрос, важный для любого мужчины, обострен до предела тем, что Темников – гениальный танцор, лишенный возможности танцевать. Травма, полученная на сцене 20 лет назад и прервавшая его карьеру, прогрессирует, и совсем скоро Темников не сможет ходить, что для него равносильно смерти. Помочь или просто поддержать Темникова никто не может, и не потому, что нет желающих, а потому, что он сам этого категорически не желает. Тяжелый характер и неоспоримый талант превратили его жизнь в тотальное одиночество.

7.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 16 марта 2017
Премьера в мире 9 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Анна Матисон
Анна Матисон
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анастасия Безрукова
Анастасия Безрукова
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Карина Андоленко
Карина Андоленко
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Все актеры и съемочная группа
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В череду байопиков вроде «Лобановский навсегда» или «Слишком свободный человек» вклинилась картина «После тебя», сделанная режиссером Анной Матисон с любовью к балету, зрителям и своему мужу Сергею Безрукову. Специально для фильма хореографом Раду Поклитару была поставлена «Симфония в трех движениях», которая, после завершения съемок, вошла в репертуар Мариинского театра. - Писать сценарий для «Симфонии» было трудно с…
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Nastya Krupko 17 марта 2017, 16:56
Замечательный фильм! Прекрасная режиссура, бесподобный Сергей Безруков, тонкий юмор, глубокий мысли! Каждый найдет в этой картине смысл для себя. В… Читать дальше…
Sergey Losev 5 марта 2017, 13:40
Душевный, трогательный фильм. Прекрасная игра актеров.
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