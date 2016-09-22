«Аисты»: Рецензия Киноафиши

Все будет окрылительно!

Счастливее аиста птицы нет! И дело не в том, что у них есть крылья и небо – у какой птицы такой ерунды не имеется?! Но лишь у аистов есть возможность настоящего взлета – взлета по карьерной лестнице. Карьера! Она дается каждому, кто прорвется в штат «Аисткома» - берут же туда только аистов. А работа в «Аисткоме» - работа мечты. Простому курьеру из этой мега-корпорации по доставке товаров завидуют без исключения все – все пернатые. Ибо денежно и престижно.

Кадр к фильму «Аисты»

Но аист Джуниор – курьер уже далеко не простой. У него миллионная доставка, он лучший. Не сегодня-завтра его сделают боссом. Вот только есть маленькая неувязочка: глава «Аисткома» Хантер (матерый угрюмый аист) хочет проверить Джуниора на соответствие занимаемой должности. И дает ему тестовое задание – уволить сиротку Лютик (единственное человеческое существо в их фирме). Как она к ним попала? А очень просто. Еще 18 лет назад аисты были обречены заниматься рутинным делом – разносить детей к их родителям. И вместо «Аисткома» они трудились на «Фабрике детей». С Лютик же произошла осечка – она оказалась единственным недоставленным ребенком. И с тех пор мозолит глаза всем аистом. Кстати, хотя «Фабрика детей» уже много лет не работает, глупышка Лютик умудрилась включить главный механизм. И теперь в «Аисткоме» появился совершено незапланированный младенец. Которого нужно срочно куда-то деть: ведь если шеф узнает об этом – карьеры Джуниору не видать…

Кадр к фильму «Аисты»

Думается мне, что мультфильм «Аисты» - удовольствие, в большей степени, женское. Не мужское. Потому что в центре внимания здесь вовсе не птицы. То есть формально аисты, конечно, занимают лидирующие позиции по хронометражу, но стоит на экране появиться большеглазой детской мордочке – и вся птичья стая со своими разборками мигом отлетает куда-то на задний план. И пусть таких «глазастиков» в жизни не существует (авторы не гонялись за правдоподобием в прорисовке) – эмоции на младенческих физиономиях переданы довольно верно. Отчего процент «милоты» и «мимимишности» почти запредельный.

Кадр к фильму «Аисты»

Однако не «милотой» единой могут похвастаться «Аисты». Есть в мультфильме и погони, и драйв, и выдумки. Но и тут пальма первенства достается не птицам. Волки – вот вторая «изюмина» этой истории. Без них «Аисты» потеряли бы значительную часть своего обаяния и почти весь юмор – не будь волков, зал бы смеялся в три раза меньше. Не хочу выдавать спойлеры, но умение хищных товарищей превращаться в разные средства передвижения – это конечно, находка, тут не поспоришь. Так что по части юмора и энергетики у «Аистов» тоже все хорошо.

Кадр к фильму «Аисты»

Правда, с прорисовкой дела обстоят несколько хуже (особенно, если вы являетесь фанатом «Зверополиса», как я, например). Тут, конечно, «Аисты» теряют очень много очков. Не всем понравится и преувеличенная жестикуляция главных героев (особенно это касается сиротки Лютик, которая машет руками так сильно, как будто пытается взлететь – не жест, а просто мельтешение, да и только). Будут в напряжении и малыши – детенышу моложе шести-семи лет на «Аистах» делать нечего: карьерные проблемы Джунеора его не тронут, а умиляться улыбающемуся карапузу ему пока рановато – возраст не тот.

Кадр к фильму «Аисты»

Тем не менее, «Аисты» - неожиданно хороший мультфильм. Искренний и добрый. И как-то по-хорошему современный, с большим количеством «кинопасхалок»: то гора аистов отдаленно напоминает космическую станцию, то пингвины – армию Дарта Вейдера, то экскаватор Хантера начинает подозрительно смахивать на одного из персонажей «Трансформеров»… Но главное, конечно, не в этом, а в той энергетике и теплых эмоциях, которыми мультфильм наполнен до краев. Да и в номинации «Ми-ми-ми» киногода «Аисты» вполне могут рассчитывать на главный приз.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 22 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Аисты»