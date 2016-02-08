Идеальные незнакомцы, 2016

Фильм «Идеальные незнакомцы» снял итальянец Паоло Дженовезе («Во всём виноват Фрейд», «Помнишь меня?»). В картине снялись: Джузеппе Батистон («Тигр и снег»), Анна Фольетта («Американец»), Марко Джаллини, Эдоардо Лео и другие.

В центре сюжета картины «Идеальные незнакомцы» окажутся семеро друзей: три парочки и их одинокий товарищ. Однажды они собираются на компанейский ужин, который в итоге превращается в настоящую игру. Герои кладут свои телефоны на стол, и, если у кому-то из них позвонят или напишут смс, это тут же предаётся всеобщей огласке. Оказывается, каждому из них было, что скрывать от других, однако теперь стало поздно...