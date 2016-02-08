Идеальные незнакомцы, 2016

Фильм «Идеальные незнакомцы» снял итальянец Паоло Дженовезе («Во всём виноват Фрейд», «Помнишь меня?»). В картине снялись: Джузеппе Батистон («Тигр и снег»), Анна Фольетта («Американец»), Марко Джаллини, Эдоардо Лео и другие.
В центре сюжета картины «Идеальные незнакомцы» окажутся семеро друзей: три парочки и их одинокий товарищ. Однажды они собираются на компанейский ужин, который в итоге превращается в настоящую игру. Герои кладут свои телефоны на стол, и, если у кому-то из них позвонят или напишут смс, это тут же предаётся всеобщей огласке. Оказывается, каждому из них было, что скрывать от других, однако теперь стало поздно...
- В 2017 году также выходит фильм «Идеальные незнакомцы», но только испанского производства
- У картины «Идеальные незнакомцы» 22 номинации на итальянские и международные кинофестивали, включая престижную премию «Давида Ди Донателло». Всего фильм забрал 11 наград
- Съёмочная группа фильма «Идеальные незнакомцы», включая продюсеров, художника, монтажёра, оператора и композитора, состоит из тех людей, которые работали с Паоло Дженовезе на съёмках его самой известной работы «Во всём виноват Фрейд»
Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру - читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.