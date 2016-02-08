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Идеальные незнакомцы Идеальные незнакомцы
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Perfetti sconosciuti

Идеальные незнакомцы, 2016

2016 / Италия
7.8 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Фильм о том, как забавная игра за ужином может разрушить не одну семью
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Идеальные незнакомцы» снял итальянец Паоло Дженовезе («Во всём виноват Фрейд», «Помнишь меня?»). В картине снялись: Джузеппе Батистон («Тигр и снег»), Анна Фольетта («Американец»), Марко Джаллини, Эдоардо Лео и другие.

В центре сюжета картины «Идеальные незнакомцы» окажутся семеро друзей: три парочки и их одинокий товарищ. Однажды они собираются на компанейский ужин, который в итоге превращается в настоящую игру. Герои кладут свои телефоны на стол, и, если у кому-то из них позвонят или напишут смс, это тут же предаётся всеобщей огласке. Оказывается, каждому из них было, что скрывать от других, однако теперь стало поздно...

- В 2017 году также выходит фильм «Идеальные незнакомцы», но только испанского производства

- У картины «Идеальные незнакомцы» 22 номинации на итальянские и международные кинофестивали, включая престижную премию «Давида Ди Донателло». Всего фильм забрал 11 наград

- Съёмочная группа фильма «Идеальные незнакомцы», включая продюсеров, художника, монтажёра, оператора и композитора, состоит из тех людей, которые работали с Паоло Дженовезе на съёмках его самой известной работы «Во всём виноват Фрейд»

Семеро закадычных друзей, собравшись за ужином, в шутку начинают игру - читать все смс вслух, а на звонки отвечать по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие скелеты вылезут из их шкафов и какие удивительные открытия им предстоит сделать.

7.8 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера в мире 8 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Паоло Дженовезе
Паоло Дженовезе
В ролях
Джузеппе Баттистон
Джузеппе Баттистон
Анна Фольетта
Анна Фольетта
Марко Джаллини
Марко Джаллини
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Валерио Мастандреа
Валерио Мастандреа
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальные незнакомцы 5 постеров
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Наша рецензия
Итальянские фильмы обычно ассоциируются с красивыми пейзажами, привлекательными актерами и легкостью повествования. Но режиссер Паоло Дженовезе решил, что драма об отношениях лучше впишется в зимнее настроение, аккурат перед днем Святого Валентина. Три семейные пары и один холостой друг, знакомые не один десяток лет, собрались за обычным ужином. Хозяйка вечера решила, что лучше любых специй остроты добавит социальный эксперимент. Назвав смартфоны «черным ящиком наших жизней»,…
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t_a_i_s_7_7_7 5 февраля 2017, 01:43
Отличнейший фильм ! Жизненная смысловая нагрузка в сочетании с непринужденным юмором, доводящим до слез !)) создает полную реалистичность… Читать дальше…
Елизавета Надежникова 21 июня 2017, 12:59
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