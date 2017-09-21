«Голем»: Рецензия Киноафиши

Спектакль ужасов

Цепочка убийств приводит немолодого уже инспектора Джона Килдэра в камеру к Элизабет Кри, обвиняемую в убийстве мужа. Бывшая актриса мюзик-холла пытается оправдаться, рассказывая в суде о своей жизни, работе и знакомстве с будущим избранником. Полицейский проникается симпатией к женщине и пытается параллельно разобраться в обоих делах. Тем более, на Джона Кри указывают неопровержимые доказательства в виде найденного дневника, где он подробно описывал свои преступления, но ведь хорошо известно, что подобные истории так просто не раскрываются. А это значит, что на протяжении почти двух часов зрители фильма «Голем» будут ломать головы над раскрытием жестоких убийств и вычислением того, кто действительно их совершил.

Кадр из фильма «Голем»

Кажется, что мистика и детектив никогда не потеряют актуальности и интереса со стороны зрителей и книголюбов. Недавний выход киноверсии проекта «Гоголь. Начало» и его внушительные сборы у нас в прокате это только подтверждают. Как и герои Саши Петрова и Олега Меньшикова инспектор Джон Килдэр и констебли так же реагируют на трупы, реалистично и тошнотворно передавая все, что видят перед собой. Хотя здесь создатели пошли дальше и все-таки решились показать итоги того, что вытворяет Голем со своими жертвами, причем подробно и тщательно, примерно на это же пошел Роберт Родригес, пугая кинозрителей своим «Городом грехов».

В фильме «Голем» стирается так любимая британцами грань между реальностью и вымыслом, только что отлично оточенная в сериале «Гудини и Дойль» про приключения автора «Шерлока Холмса» и известного иллюзиониста. Плюс во время просмотра в голове постоянно крутились аналогии с «Вороном» Джеймса МакТига, режиссера «V–значит Вендетта», у которого были примерно такие же проблемы с раскрытием главного злодея, и были отличные герои, сыгранные Джоном Кьюсаком и Люком Эвансом, и похожее отношение создателей к мистике. И, конечно, нельзя не упомянуть о сериале «Бульварные ужасы» или «Пенни Дредфул», где в основу легли простенькие истории дешевой литературы, которую можно было отыскать на любом углу промозглого и совсем недружелюбного Лондона. Только у них в виде фишек проекта выступали вампиры, оборотни, ведьмы и прочая нечисть, а в «Големе» эту роль исполнили реально существовавшие личности, такие, как Карл Маркс, Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс и даже человек по фамилии Чаплин.

Кадр из фильма «Голем»

Надо сказать, что книга Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри» - это такая пародия на викторианские детективы, где визуальная составляющая, возникающая в головах читателей, главенствует над всем остальным. Автор практикуется в разных стилях: Лиз Кри ведет диалог с судьей и инспектором, вырезки из газет и журнала Джона Кри, обычное повествование - все здесь перемешано, а еще Акройду очень нравится придумывать биографии героев, у каждого есть своя длинная предыстория, в фильме же она есть только у Элизабет. В книге инспектор Килдэр появляется уже после того, как описание преодолевает экватор, в кинокартине «Голем» он становится главным героем. Первоначально эту роль должен был сыграть Алан Рикман, но, к несчастью, актер заболел, и его роль перешла Биллу Найи. Рассказчиком истории выступил актер Дуглас Бут. Этот стандартно ванильный паренек, неожиданно раскрывшийся в «Големе» со всех сторон, играет на сцене множество образов, поет и крайне активно выражает эмоции.

Кадр из фильма «Голем»

«Голем» - еще одна история из дешевой книжки. Ее создатели обсасывают давно знакомый, но такой притягательный и скверный сюжет, жизнь в который могут вдохнуть только актеры во главе с Биллом Найи и смрадный, жуткий, но такой всегда притягательный Лондон. Город предстает перед зрителями ничуть не менее мерзким, чем у братьев Хьюз в картине «Из ада» или у дуэта Тыквер-Зюйскинд Париж в «Парфюмере». А вдохновленный классическими хорророрами саундтрек и запоминающаяся операторская работа добавляют проекту атмосферности и ужаса.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Голем»