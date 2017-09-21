Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Голем»: Рецензия Киноафиши

«Голем»: Рецензия Киноафиши

21 сентября 2017 00:00
«Голем»: Рецензия Киноафиши
Спектакль ужасов

Цепочка убийств приводит немолодого уже инспектора Джона Килдэра в камеру к Элизабет Кри, обвиняемую в убийстве мужа. Бывшая актриса мюзик-холла пытается оправдаться, рассказывая в суде о своей жизни, работе и знакомстве с будущим избранником. Полицейский проникается симпатией к женщине и пытается параллельно разобраться в обоих делах. Тем более, на Джона Кри указывают неопровержимые доказательства в виде найденного дневника, где он подробно описывал свои преступления, но ведь хорошо известно, что подобные истории так просто не раскрываются. А это значит, что на протяжении почти двух часов зрители фильма «Голем» будут ломать головы над раскрытием жестоких убийств и вычислением того, кто действительно их совершил.

«Голем»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Голем»

Кажется, что мистика и детектив никогда не потеряют актуальности и интереса со стороны зрителей и книголюбов. Недавний выход киноверсии проекта «Гоголь. Начало» и его внушительные сборы у нас в прокате это только подтверждают. Как и герои Саши Петрова и Олега Меньшикова инспектор Джон Килдэр и констебли так же реагируют на трупы, реалистично и тошнотворно передавая все, что видят перед собой. Хотя здесь создатели пошли дальше и все-таки решились показать итоги того, что вытворяет Голем со своими жертвами, причем подробно и тщательно, примерно на это же пошел Роберт Родригес, пугая кинозрителей своим «Городом грехов».

В фильме «Голем» стирается так любимая британцами грань между реальностью и вымыслом, только что отлично оточенная в сериале «Гудини и Дойль» про приключения автора «Шерлока Холмса» и известного иллюзиониста. Плюс во время просмотра в голове постоянно крутились аналогии с «Вороном» Джеймса МакТига, режиссера «V–значит Вендетта», у которого были примерно такие же проблемы с раскрытием главного злодея, и были отличные герои, сыгранные Джоном Кьюсаком и Люком Эвансом, и похожее отношение создателей к мистике. И, конечно, нельзя не упомянуть о сериале «Бульварные ужасы» или «Пенни Дредфул», где в основу легли простенькие истории дешевой литературы, которую можно было отыскать на любом углу промозглого и совсем недружелюбного Лондона. Только у них в виде фишек проекта выступали вампиры, оборотни, ведьмы и прочая нечисть, а в «Големе» эту роль исполнили реально существовавшие личности, такие, как Карл Маркс, Оскар Уайльд, Чарльз Диккенс и даже человек по фамилии Чаплин.

«Голем»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Голем»

Надо сказать, что книга Питера Акройда «Процесс Элизабет Кри» - это такая пародия на викторианские детективы, где визуальная составляющая, возникающая в головах читателей, главенствует над всем остальным. Автор практикуется в разных стилях: Лиз Кри ведет диалог с судьей и инспектором, вырезки из газет и журнала Джона Кри, обычное повествование - все здесь перемешано, а еще Акройду очень нравится придумывать биографии героев, у каждого есть своя длинная предыстория, в фильме же она есть только у Элизабет. В книге инспектор Килдэр появляется уже после того, как описание преодолевает экватор, в кинокартине «Голем» он становится главным героем. Первоначально эту роль должен был сыграть Алан Рикман, но, к несчастью, актер заболел, и его роль перешла Биллу Найи. Рассказчиком истории выступил актер Дуглас Бут. Этот стандартно ванильный паренек, неожиданно раскрывшийся в «Големе» со всех сторон, играет на сцене множество образов, поет и крайне активно выражает эмоции.

«Голем»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Голем»

«Голем» - еще одна история из дешевой книжки. Ее создатели обсасывают давно знакомый, но такой притягательный и скверный сюжет, жизнь в который могут вдохнуть только актеры во главе с Биллом Найи и смрадный, жуткий, но такой всегда притягательный Лондон. Город предстает перед зрителями ничуть не менее мерзким, чем у братьев Хьюз в картине «Из ада» или у дуэта Тыквер-Зюйскинд Париж в «Парфюмере». А вдохновленный классическими хорророрами саундтрек и запоминающаяся операторская работа добавляют проекту атмосферности и ужаса.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября

Расписание и покупка билетов на фильм «Голем»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой