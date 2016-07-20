«И гаснет свет...»: Рецензия Киноафиши

Выйти из сумрака

Боязнь темноты, наверно, один из самых популярных человеческих страхов. Отсутствие нормальной видимости и богатая фантазия, которую развивают многочисленные сюжеты про ужасы во тьме, делают своё дело, заставляя людей опасаться того, что скрыто во мраке. Именно на этом страхе и строится сюжет новой картины шведского режиссёра Дэвида Ф. Сандберга «И гаснет свет...» («Lights Out»). Кстати, в 2013 году он снял короткометражку «Без света» («Lights Out»), которая и превратилась в полноценную картину.

Кадр из фильма «И гаснет свет...»

«И гаснет свет...» – типичный фильм ужасов, пугать в котором начинают с самого начала. Без какого-либо лирического спокойного введения перед зрителем сразу предстаёт жутковатый тёмный силуэт, который появляется только в темноте и, если включить свет, сразу пропадает. Причём этот силуэт настроен не самым дружелюбным образом.

Дальше мы знакомимся с семьёй, которую постигло локальное проклятие, заставляющее страшный силуэт угрожать людям и даже калечить их. Итак, это Ребекка, её брат Мартин и их мама Софи. И даже у силуэта есть имя. Это Диана – подруга детства Софи, с которой они вместе лечились в психиатрической больнице. Причём если мама главной героини страдала от заболевания вполне обычного (депрессия), то её подруга болела какой-то редкой болезнью, суть которой заключается в боязни света. После неудачного экспериментального лечения врачи больницы и получили тот жутковатый образ, который уверен, что дружба с Софи – единственная ценность, ради сохранения которой хороши любые методы.

В итоге становится непонятным, существует ли Диана на самом деле, или же это просто плод воображения всё ещё страдающей от депрессии Софи. Иногда кажется, что это просто ставшее реальным психическое расстройство.

Александр ДиПерсиа (Бретт) Кадр из фильма «И гаснет свет...»

Можно отдельно отметить малоизвестного актёра Александр ДиПерсиа, который сыграл Бретта – парня главной героины Ребекки. Это типичный принц, который готов на всё, чтобы спасти любимую, и получился он довольно обаятельным. Обычный персонаж, но вот красавчик актёр неплох, если забыть о посредственной игре.

Кадр из фильма «И гаснет свет...»

Шуток в фильме почти нет. Но в одной из сцен герой фильма говорит фразу «Выйти из сумрака», чем, конечно, вызывает в головах зрителей известную аналогию. После этой фразы становится немного смешно. И этот неловкий каламбур произвёл на зал такое впечатление, что, несмотря на напряжённость следующей сцены, снова сосредоточиться на сюжете и бояться дальше после него было сложно.

Кадр из фильма «И гаснет свет...»

Несмотря на слабоватый сюжет, фильм получился довольно страшный. Как минимум за счёт того, что так качественно подогревает детские страхи перед темнотой. Диана получилась устрашающей, правда, было бы лучше, если бы её лицо оставили загадкой. Всё-таки все страшилы в фильмах всегда получаются одинаковыми, а так оставалась бы небольшая область для фантазирования.

Но в целом «И гаснет свет...» – совершенно обычный фильм ужасов с соответствующими атрибутами типа резких смен кадров, громких звуков и ужасов во тьме.

Несмотря на то, что кончается эта история относительно неплохо, вполне можно рассчитывать на какое-нибудь продолжение. Хотя, возможно, как раз потому, что там много героев осталось в живых, продолжению и быть. Всё-таки фильмы про ужасы в ночи – тема популярная.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 21 июля 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «И гаснет свет...»