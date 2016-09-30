«Ученик»: Рецензия Киноафиши

«У Бога на тебя есть планы»

В рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» состоялся показ нашумевшей ленты Кирилла Серебренникова «Ученик», которая вместе с короткометражным мультфильмом «Слушая Бетховена» Гарри Бардина в этом году отправилась покорять каннскую публику, что ей однозначно удалось. Принято считать, что если в Канны едет российское кино, то это обязательно или чернуха, или нечто остро политическое. Отчасти этим критериям «Ученик» удовлетворяет, однако вовсе не выводит их на первое место.

Кадр из фильма «Ученик»

Фильм снят по одноимённой постановке самого Серебренникова, которая, в свою очередь, берёт за основу пьесу Мариуса фон Майенбурга «(М)ученик», перенося действие из Германии в российские реалии. В самую обычную школу ходит совсем не обычный Вениамин, который неожиданно увлёкся чтением Библии. Но только трактовать Священное Писание он решил по-своему, да ещё и стал терроризировать всех окружающих своими наставлениями. Одноклассники смеются над выходками Вени, мать рыдает, учителя во главе с директрисой ищут оправдания и только преподавательница биологии, а по совместительству местный психолог, Елена Львовна пытается понять истинную суть такого поведения и как-то противостоять ему, тем самым лишь выкапывая себе могилу.

Кадр из фильма «Ученик»

Рассказанная в фильме история для современного мира кажется маловероятной и практически нереальной. Как и взрослые в «Ученике», окружающие привыкли списывать подростковые выходки на сложность этого периода. И уж тем более абсурдно предполагать, что представителю нынешнего поколения в руки может попасть Библия, да ещё и произвести такое сильное впечатление, что он станет досаждать этим всем вокруг. Но, как оказалось, Священное Писание производит не только чудотворный эффект, а может стать большой опасностью для отдельной личности и всего её окружения.

Именно об угрозе любого фанатизма говорит нам Сербренников. Каждый видит и воспринимает то, что хочет, и Вениамин находит в тексте только то, что может принять, при этом наотрез отвергая другие тезисы. По какому принципу происходит такая избирательность? Как вообще к герою попала Библия? И что собой представлял Венимамин до «духовной» трансформации? Об этом автор умалчивает, но от этого картина не становится менее весомой и целостной.

Кадр из фильма «Ученик»

«Ученик» – это громкий, доходящий до крика и оглушающий своей прямолинейностью фильм. И дело здесь не только в том, что герои всё время разговаривают на повышенных тонах, а в том, что это смелое кино. С такой откровенностью о религии, фанатизме и вере говорят редко, а тем более в России. Более того, Серебренников ещё и умудряется со стольких сторон раскрыть человеческое отношение ко всему вышеперечисленному, что «Ученик» может смело претендовать на звание пособия и путеводителя.

Кадр из фильма «Ученик»

В лице Елены Львовны мы видим прогрессивный взгляд на мир, она сторонник эволюции и атеизма, поэтому выступает главным оппонентом Вениамина. Тот, в свою очередь, является представителем той небольшой категории людей, которые в своих убеждениях доходят до фанатизма, и при этом он также выступает против религии в широком, общественном смысле этого слова, ведь даже священнику достаётся от его красноречия. Ну а батюшка в фильме олицетворяет великую и могучую церковь, в престиж которой так слепо верят все остальные персонажи, представляющие собой бездумную толпу.

«Ученик» поднимает много вопросов и делает это ловко, честно и театрально, позволяя по-новому взглянуть на реальность. И даже той группе зрителей, которая скептически настроена к современному отечественному кинематографу, рекомендуется к ознакомлению, потому что перед вами один из самых выдающихся российских фильмов года.

Кадр из фильма «Ученик»

В российском прокате с 13 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ученик»

Трошина Олеся