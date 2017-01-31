«Джеки»: Рецензия Киноафиши

Джек и Джеки: не будет больше другого Камелота

Что чувствует женщина, держа на коленях умирающего мужа с размозженной головой? Одна такая история – история Жаклин Кеннеди – увековечена режиссером Пабло Ларраин и сценаристом Ноем Оппенхаймом в фильме «Джеки». Едва появившись, продюссерский проект Даррена Аронофски («Реквием по мечте», «Черный лебедь») уже стал одной из главных картин наградного сезона, собрав на январь 2017 года 42 премии и 88 номинаций.

Сильный эмоционально фильм охватывает период с самого момента убийства Джона Фицжеральда «Джека» Кеннеди, 35 президента Соединенных Штатов Америки, и спустя неделю, когда Джеки дает комментарий журналисту из журнала «Life» Теодору Вайту. Это интервью, а также то, что было опубликовано спустя 50 лет после смерти Кеннеди, и легло в основу повествования.

Натали Портман. Кадр из фильма «Джеки»

Пабло Ларраин и Натали Портман, исполняющая роль Жаклин в фильме, взялись за трудную задачу: попытка экранизировать историю тяжелейшего удара для Америки времен холодной войны глазами одной из самых популярных женщин того времени, законодательницы моды и героини светской хроники уже была в «Жаклин Бувье Кеннеди» 1981 года и в «Женщине по имени Джеки» 1991. В «Серых садах» 2009 история самой Джеки ощутимо отодвинулась на второй план, а в «Дворецком» 2013 и вовсе сократилась до эпизодической. Ларраин сосредоточил свое внимание на субъективной интерпретации происходящего, сузил масштаб до понимания события от лица самой Джеки, чего не было ранее, но все равно ощущал груз предшественников. По сути, он рассказывает о том, что уже и так общественности известно, находясь в шаге, чтобы начать переливать из пустого в порожнее.

- Мое представление о Жаклин Кеннеди до фильма было поверхностным, - рассказала Портман о своей роли. - Ко всему прочему, Пабло выбрал еще интересный ракурс, пытаясь увидеть в ней человека. Он поправлял мою игру иногда, говоря: нет, здесь она бы чувствовала и вела себя по-другому! Мелочи и нюансы, которые он добавил, придали сценам дополнительное напряжение. Я и не задумывалась даже о том, что она могла испытывать. Я читала книгу Артура Шлезингера, который брал у нее интервью, расшифровки, аудиозапись – там были огромные куски, которые не публиковались по ее просьбе, и нам оставалось только догадываться об их содержании!

Натали Портман. Кадр из фильма «Джеки»

«Джеки» получилась достаточно меланхоличным произведением, со множеством видеовставок, усиливающих наглядность происходящего. Вместе с тем, в фильме не одна, не две, а четыре отчетливые временные линии: интервью 29 ноября, убийство Кеннеди 21 ноября 1963 года и неделя после, воспоминания и записи мирной жизни в Белом Доме и исповедь Джеки святому отцу. Сюжет не затрагивает более поздние годы, второй брак и работу в качестве редактора, обрывая нить повествования на моменте, когда Жаклин Кеннеди окончательно превращается в Джеки – сильную вдову, чей стиль в одежде копируется дизайнерами и простыми женщинами, а стойкость, ум и величественность идеализируются.

- Мы не ставили целью делать исторически достоверное произведение, - добавила Портман. - До сих пор нет точных данных о том, что происходило с семьей после убийства президента, как и нет точных сведений о настоящей Джеки, той, что скрывалась под имиджем. Но мы добавили и документально точные элементы – экскурсия по Белому Дому, например.

Натали Портман. Кадр из фильма «Джеки»

Достоверно точно Портман постаралась воспроизвести сам момент убийства, когда первая леди в своем розовом костюме от Шанель в шоке пыталась собрать разлетевшиеся куски черепа президента; необыкновенно ярко и дотошно воспроизведена сцена инаугурации Линдона Джонсона в самолете, который должен был доставить тело президента; продемонстрирована большая часть известных костюмов Джеки, что превратилось в настоящий остервенелый показ мод для никого в Белом Доме.

- Натали играет роль женщины, чья сила исцелила целую нацию, - считает сам Пабло Нарраин, - Натали бесстрашно играла, проникая в характер Джеки, сумевшей сплотить народ. Это было невероятное путешествие, и благодарен всем за преданность и страстную увлеченность!

Натали Портман. Кадр из фильма «Джеки»

Все усилия съемочной группы и игра актеров словно направлены на то, чтобы позволить «Джеки» получить шанс на повторный просмотр зрителем: и переплетение временных линий, и дотошное историческое воспроизведение отдельных фрагментов, и игра камеры и главной актрисы, говорящая о том, как в ней борется первая леди и обычная женщина. Каждый эпизод, каждое действие персонажей выверены и находятся на своем месте, сопровождаясь минорным настроением музыки Мики Леви.

Жаклин Кеннеди в исполнении Натали Портман много читает, курит, хорошо выглядит и могла бы сделать карьеру телеведущей, будь в ней хоть немного того равнодушия, которое она демонстрировала на публике. Уважаемая и невозмутимая на публике, третья и самая молодая жена из 29 жен президентов, что жили в Белом доме, наедине с самой собой оказывается очень нежной, чуткой и ранимой женщиной, которая заучивает слова и тренирует нужные выражения лица для выступления на публике перед камерами. В противовес Маргарет Тэчер «Железной леди», без своего статуса жены президента Жаклин остается всего лишь обычной женщиной с двумя детьми на руках, выкуривающей по три пачки сигарет в день только чтобы не дать волю слезам. Даже несмотря на то, что муж отдалился от нее после вступления на пост президента, любить его Джеки не перестала.

Натали Портман. Кадр из фильма «Джеки»

- Кажется, если бы мне вернули прежние годы с Джеком, я бы не укорила его ни в чем! – говорила сама Жаклин Кеннеди в одной из книг, - только через много лет я оказалась в состоянии вспомнить, что он изменял, как постоянно меня унижал, и что мы даже едва не развелись из-за его неразборчивых связей! Казалось, я словно разделила Джека, что изменял и оскорблял, и Джека, которого я любила.

Чувственная составляющая никуда не исчезла под гнетом обязательных регалий и норм поведения. Женщина прорывается в мимолетной тени на лице первой леди, растерянном расфокусированном взгляде, предчувствии, чтобы после вновь скрыться за маской сильной и величественной супруги президента. Это - женщина, которая привыкла вносить жизнь в холодные дома и никогда не хотела славы – она просто стала Кеннеди. Ей нужно было рассказать о том, какой же был звук у пули и выражение лица Джона Кеннеди во время смерти. И что же было после, когда президент из живого человека, лидера, превратился в артефакт, а на плечи Жаклин легла ответственность за то, каким запомнит история ее мужа.

Именно благодаря такому пониманию истории Жаклин Кеннеди, «Джеки» поднимает проблему всех исторических деятелей, память о которых осталась лишь в названиях улиц и печатных строчках в книгах. Разве написанное может быть правдой? По сути ведь, это далеко не все, что есть у людей: благодаря телевидению люди могут не только читать, но и слушать, видеть. Но Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-кинли, Авраам Линкольн – все они остались напечатанными строчками в книгах. Даже после смерти их роль не закончилась, оставшись в качестве наследия всем следующим президентам и народу, как было с Королем Артуром и Камелотом.

- Не забывай, что на один краткий и блестящий миг был Камелот, - в этой поэтической манере Жаклин Кеннеди в исполнении Натали Портман словно говорит: «Не забывайте, что когда-то была я, был президент Кеннеди, который, как и множество простых людей, боролся за лучший мир». После него останутся его идеалы, которые будут жить в других президентах, в других людях, но другого такого Камелота уже не будет.

- История – это не то, что было на самом деле, а то, что было потом написано людьми, - считает Джеки.

Потапова Галина

В прокате с 23 февраля 2017 года

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