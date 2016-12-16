«Пассажиры»: Рецензия Киноафиши

Наш космолет, вперед лети

Гомо сапиенс – существо беспокойное: не сидится ему в родовом гнезде, и всё тут! Вечно куда-то тянет… Поэтому как только космические технологии сказали человеку «Да», он быстренько собрал вещички и отправился обживать чужие миры. Правда, некоторые из новых апартаментов оказались довольно далеко: 120 лет лёту в одну сторону. Пришлось изобрести гибернацию (в просторечье – анабиоз). И полностью положиться на автопилот, который и маршрут сам выберет, и диагностику корабля проведет, и дырки в обшивке заштопает, ежели таковые вдруг обнаружатся.

Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Но на автоматику полагайся, а сам не плошай. Случился с космолетом конфуз. Так, ерунда, мелочь. Разбудил он одного пассажира раньше срока лет эдак на девяносто. А вернуться в анабиоз обратно нельзя. И даже жалобу накатать некому: ответ с Земли только через полвека придет. То есть теперь, до скончания дней своих, Джим Престон (Крис Прэтт) обречен слоняться внутри безразмерной консервной банки, наслаждаться одиночеством и благами цивилизации, болтать с барменом-андроидом (Майкл Шин) и понимать, что до своей новой планеты он никогда и не долетит – умрет быстрее. К счастью (или наоборот) вне гибернационной капсулы оказывается и еще одно существо – блондинка Аврора Лейн (Дженнифер Лоуренс)…

Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

«Пассажиры» - это нечто вроде Тяни-Толкая о двух головах. И какая из этих голов главнее, сказать сложно. Я поясню. Дело в том, что в фильме сталкиваются лбами совершенно разные жанры: жанр фантастического блокбастера и жанр камерной драмы. Другими словами, перед нами история отношений двух людей, разыгранная на фоне космических декораций и снабженная всеми «дарами» современного мейнстрима: эротикой, драйвом, экшеном… Камерность при этом никуда не исчезает. Как это сочетается? Ну, в общем и целом, «скрещивание» произошло не так плохо, как можно было бы предположить, хотя каждая из «голов» всё-таки чуть-чуть «пострадала».

Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Начнем с фантастики, точнее, с космоса. На мой взгляд, его мало. Особенно, если вспомнить «Гравитацию» или «Интерстеллар»: в визуальном плане «Пассажиры» им серьезно уступают. Это не значит, что всё так уж плохо, нет. Фильм Мортена Тильдума – это эффектное и зрелищное кино, но сегодняшний киноман – человек искушенный, и его так просто не взять. А здесь герои заперты в пределах гигантского корабля – роскошно сделанного, необычного, но от клаустрофобии всё равно не спасающего.

Майкл Шин и Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Впрочем, сами авторы говорят, что фантастика для них – лишь камуфляж, в который они одели рассказ о том, как встретились два одиночества. Более того, «Пассажиров» можно рассматривать даже как притчу (в том числе, и с элементами философии), однако для того, чтобы считаться серьезной драмой, фильму катастрофически не хватает глубины. Потому что нельзя назвать «глубиной» сентенции типа «мы не капитаны своей судьбы, мы пассажиры», «не упусти возможности жить здесь и сейчас» и т.д. Единственный вопрос, который показался мне интересным, это «а имеем ли мы право брать на себя ответственность за чью-то чужую жизнь?», но и здесь авторы просто скользнули по поверхности.

Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Конечно, я понимаю, что подобное упрощение – уступка из разряда обязательных. В рамках мейнстрима иначе нельзя – здесь особо не пофилософствуешь. Как бы то ни было, в данном случае получился некий гибрид: чуть-чуть фантастики, чуть-чуть драмы, то есть по факту – «ни нашим, ни вашим», хотя, в целом, баланс между жанрами соблюден. Фильм не превращается ни в занудную «стрелялку», ни в заунывную «болтологию». Впрочем, до чего-то незаурядного он не поднимается тоже.

Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Тем не менее фанаты Дженнифер Лоуренс и Звездного Лорда Криса Прэтта смогут всласть налюбоваться своими кумирами: на актеров второго плана зрителям отвлекаться не придется, потому что кроме двух героев в «Пассажирах» никого и нет. Ну, почти никого. Исключением является только великолепный Майкл Шин (бармен-андроид), который «отвечает» в фильме за иронию и юмор, да и ещё кое-кто, кого называть не буду, дабы не обвинили в изобилии спойлеров. Так что если вы готовы провести лет эдак девяносто в компании с Крисом и Дженнифер, то милости просим в зал.

Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт в фильме «Пассажиры»

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 22 декабря

Расписание и покупка билетов на фильм «Пассажиры»