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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2022

Рейтинг фильмов 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Анчартед: на картах не значится
2 Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
8.6
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Аманат
3 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Одиннадцать молчаливых мужчин
4 Одиннадцать молчаливых мужчин
драма, спорт 2022, Россия
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
5 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
6 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Своя война: Шторм в пустыне
7 Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.4
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1941. Крылья над Берлином
8 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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RRR
9 RRR
боевик, драма 2022, Индия
8.3
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Одна
10 Одна
приключения, катастрофа 2022, Россия
8.2
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Смерть на Ниле
11 Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
8.2
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Мистер нокаут
12 Мистер нокаут
спорт 2022, Россия
8.0
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Финник
13 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Флешбэк
14 Флешбэк
боевик, триллер 2022, США
7.9
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Я краснею
15 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Кощей. Похититель невест
16 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
17 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Клон
18 Клон
фантастика, триллер 2022, США / Финляндия
7.7
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Первый встречный
19 Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.7
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Игра теней
20 Игра теней
боевик 2022, США / Китай / Австралия
7.7
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Молодой человек
21 Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.6
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Кролецып и Хомяк Тьмы
22 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Стикер
23 Стикер
мелодрама, детектив 2022, Россия
7.6
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Лулу и Бриггс
24 Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.5
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Наемник
25 Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.5
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Дикая
26 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
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Хочу замуж
27 Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.2
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Первый Оскар
28 Первый Оскар
драма, исторический, военный 2022, Россия
7.2
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Бука. Мое любимое чудище
29 Бука. Мое любимое чудище
анимация, приключения 2022, Россия
7.2
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Побег из космоса
30 Побег из космоса
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
7.1
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Крик
31 Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.9
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Род мужской
32 Род мужской
триллер 2022, Великобритания
6.8
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Булки
33 Булки
комедия 2022, Россия
6.8
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Всё везде и сразу
34 Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.7
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Пропавшая
35 Пропавшая
триллер, боевик, детектив 2022, США
6.7
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Код 355
36 Код 355
боевик 2022, США / Китай
6.5
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Скрежет
37 Скрежет
ужасы 2022, Финляндия / Швеция
6.4
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Падение Луны
38 Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.4
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Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
39 Шкатулка дьявола: Пробуждение зла
ужасы 2022, Великобритания
6.3
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Ботан и супербаба
40 Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.9
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Вечеринка на вылет
41 Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.7
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Близнец
42 Близнец
ужасы 2022, Финляндия
5.5
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Открытое море: Монстр глубины
43 Открытое море: Монстр глубины
триллер 2022, Австралия
5.4
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Клаустрофобы. Начало
44 Клаустрофобы. Начало
ужасы 2022, Италия / Франция
5.4
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Призраки квартиры 203
45 Призраки квартиры 203
ужасы 2022, США
5.3
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Проклятие Артура
46 Проклятие Артура
ужасы 2022, Франция
5.2
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Месть Банши
47 Месть Банши
боевик, триллер 2022, США
3.8
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