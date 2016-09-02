Во всем виноват енот, 2016

Фильм «Во всём виноват енот» - это второй режиссёрский проект сценаристки Робин Суикорд («Жизнь по Джейн Остин», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Главную роль в картине сыграл известный актёр Брайан Крэнстон («Во все тяжкие», «Почему он?»). Также к нему присоединились Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30», «Сорвиголова»), Беверли Д'Анджело («Американская история Х») и другие.
Картина «Во всём виноват енот» основана на реальной истории мужчины по имени Говард Уэйкфилд. Как-то раз он возвращался домой с работы, где его ждала прекрасная семья. Но в тот день мужчина не вернулся. Дело в том, что он погнался за енотом и в итоге попал на чердак заброшенного гаража, из окна которого видно всё, что происходит в его доме. Тогда он задумался о том, что будет, если сегодня он не придёт к семье. В итоге Говард решил какое-то время остаться на чердаке, наблюдая в окно за родными, размышляя о жизни и добывая по ночам пропитание.
- В основе фильма «Во всём виноват енот» лежит реальная история, изложенная в расскаже Эдгара Лоренса Доктороу
- Картина была снята в течение 20 дней
Кто из нас хотя бы раз не хотел уехать куда-нибудь далеко-далеко, круто изменить свою жизнь, освободиться от ежедневной рутины и однообразия, проще говоря, послать все к чертовой матери? У Говарда Уэйкфилда, преуспевающего нью-йоркского адвоката, верного мужа, любящего отца двух дочерей, такое непреодолимое желание возникло однажды ночью, прямо на подходе к родному роскошному гнездышку в пригороде Нью-Йорка. Погнавшись за наглым енотом, сидевшим у него на пути, Говард оказался на чердаке заброшенного гаража, откуда увидел светящиеся окна гостиной, где его семья коротала время в ожидании любимого папочки, и подумал: «А что будет, если я пропаду? Будут ли плакать любящие крошки? Быстро ли жена найдет мне замену? Помрут ли они с голоду без моих доходов?» С такими неожиданными мыслями он и уснул. Проснувшись утром и увидев во дворе полицейскую машину, решил посмотреть со стороны, что будет дальше. А потом так и остался на чердаке и, целыми днями наблюдая за семьей, размышлял о жизни. Постепенно дичал, по ночам в поисках еды совершая набеги на соседние помойки, сражаясь с окрестными бомжами и задавая себе вопрос: не пора ли домой?..
Нажмите здесь, чтобы изменить заголовокМного информации и… Читать дальше…