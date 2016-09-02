Во всем виноват енот, 2016

Фильм «Во всём виноват енот» - это второй режиссёрский проект сценаристки Робин Суикорд («Жизнь по Джейн Остин», «Загадочная история Бенджамина Баттона»). Главную роль в картине сыграл известный актёр Брайан Крэнстон («Во все тяжкие», «Почему он?»). Также к нему присоединились Дженнифер Гарнер («Из 13 в 30», «Сорвиголова»), Беверли Д'Анджело («Американская история Х») и другие.

Картина «Во всём виноват енот» основана на реальной истории мужчины по имени Говард Уэйкфилд. Как-то раз он возвращался домой с работы, где его ждала прекрасная семья. Но в тот день мужчина не вернулся. Дело в том, что он погнался за енотом и в итоге попал на чердак заброшенного гаража, из окна которого видно всё, что происходит в его доме. Тогда он задумался о том, что будет, если сегодня он не придёт к семье. В итоге Говард решил какое-то время остаться на чердаке, наблюдая в окно за родными, размышляя о жизни и добывая по ночам пропитание.