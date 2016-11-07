«Прибытие»: Рецензия Киноафиши

Кофе с пришельцами

В тот день, когда они прилетели, время перестало существовать. Правда, формально всё осталось на своих местах: часы фиксировали секунды-дни-недели, люди рождались-жили-умирали… Но что-то изменилось. Что-то пошло не так. Впрочем, заметили это уже позднее. А тогда… Тогда все говорили только об одном: двенадцать черных инопланетных кораблей зависли над Землей. И никакой агрессии, никаких попыток контакта: просто замерли в воздухе – и всё.

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

Тем не менее, агрессия началась – на Земле. Грабежи, погромы, безумие. Люди готовились к концу света. Требовали от властей объявить пришельцам войну. Требовали взорвать атомные бомбы под каждым из кораблей. Но власть имущие как-то не торопились. Вместо бомб они послали ученых: лингвистов, биологов, физиков. Те попытались наладить с чужаками контакт, выяснить, что им надо. В конце концом, может, это просто туристы. Ну, или исследователи, кто их там разберет… Одними из тех, кто пытался хоть что-то выяснить, была некая доктор Луиза Бэнкс – серая мышь-одиночка (Эми Адамс) и странноватый физик-чудак с феноменальной памятью (Джереми Реннер)…

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

Фильмы Дени Вильнева («Пленницы», «Убийца») не из тех, которые нравятся всем. В наш век тоталитарного (то есть господствующего) оптимизма его эстетика отталкивает многих. Слишком уж мрачно – не комильфо. Слишком наотмашь – без сантиментов и без пощады. Не удобно-с. Когда выходила из зала, слышала, как один из критиков жаловался коллеге: «Кино хорошее, хорошее…. Но эта атмосфера… Это же невозможно»… Возможно. Более того – необходимо. Потому что именно атмосферой Вильнев и силен. Именно она больше всего и поражает. Завораживает сильнее всего.

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

При этом мрачность эстетики в данном случае у Вильнева особенная. Она не давит, не топит зрителя под волнами пессимизма (что, кстати, частично имело место быть в его предыдущих фильмах). В «Прибытии» мрачность хрупка и прозрачна, необычна – от слова «очень». Конечно, это своего рода эстетическое гурманство, которое трудно ожидать от американского мейнстрима вообще и от американской же фантастики в частности. Тем не менее, оно есть.

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

Кстати, по поводу фантастики. Фанаты межгалактических баталий в духе «Чужого» или «Прометея» (про «Звездные войны» вообще молчу) – вы не по адресу. Вам попросту не сюда. «Прибытие» - зверь другой стаи. Это разновидность фантастики интеллектуальной, причем очень глубокой, не пытающейся спрятаться за псевдофилософскими рассуждениями о добре и зле. Я бы даже сказала, что это лингвофантастика» (уж простите мне столь вольный неологизм), хотя языковые ребусы и оригинальная теория о языке – лишь часть фильма. Как бы то ни было, филологам и лингвистам смотреть обязательно.

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

Впрочем, думаю, что любители серьезной фантастики окажутся в зале и без моих приглашений: имя Теда Чана, скорее всего, знакомо. «Прибытие» снималось по его повести («История твоей жизни). Которая, при всех её достоинствах, совершенно не пригодна для экранизации. Тем не менее, Вильнев совершил невозможное. Более того: он соединил холод интеллекта и обнаженный нерв серьезной психологической драмы. Так что фильм Вильнева – это не только интеллектуальные загадки. Это эмоциональность. Эмоциональность на пределе возможного, на грани манипуляции зрительским восприятием. (Что, кстати, тоже часть эстетики режиссера).

Кадр из фильма Дени Вильнева "Прибытие"

И еще. Не смотря ни на что, «Прибытие» - гимн оптимизму, гимн мужеству. Не плакатному, не шаблонному. Очень непривычному мужеству. Когда женщина, потерявшая все, находит в себе силы сказать «да» своей самой главной потере. Согласиться на нее добровольно. Потому что именно так она может сказать «да» самой жизни. Непонятно? Да, безусловно. Но только потому, что вы не видели фильм. А я не могу говорить конкретнее - будут спойлеры. Но фильм из категории must see – однозначно.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 11 ноября

Расписание и покупка билетов на фильм «Прибытие»