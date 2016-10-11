«Новая эра Z»: Рецензия Киноафиши

Человек человеку зомби

В прокат выходит фильм «Новая эра Z», практически подводящий черту под зомби-хоррорами 2016 года (осталось дождаться только «Поезда в Пусан» и «Вируса»). Поэтому после разгромленных критиками и зрителями «Гордости и предубеждения и зомби» и «Мобильника» все надежды на годную жанровую картину пришлось направить именно в сторону ленты Колма МакКарти. И это не удивительно, ведь «Новая эра Z», получившая такое название по вине, как всегда, беспощадной российской локализации, уже успела заявить о себе на кинофестивале в Торонто, где была довольно тепло принята критиками. Как и в случае с двумя неудавшимися зомби-предшественниками, фильм является экранизацией мирового бестселлера, известного в России под названием «Дары Пандоры». Более того, сценарий к картине собственноручно написал автор оригинала, что по идее заведомо должно обеспечить ей благосклонность приверженцев бумажной версии.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

С момента массового заражения планеты вирусом, в этот раз случившегося из-за грибка, прошло уже более десяти лет. Немногочисленные выжившие расположились на военных базах, на одной из которых учёные пытаются создать лекарство. Для этого они изучают детей, родившихся после того, как их матери пали жертвами заражения. Таинственным образом новорождённым удалось сохранить сознание, однако это не лишило их желания поедать человеческую плоть, стоит им лишь учуять запах. Подобным гибридом зомби и человека является и главная героиня по имени Мелани, которая превосходит своих собратьев интеллектом. И именно на её детские плечи возложена надежда на спасение человечества.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

«Новую эру Z» не поставишь в ряд с классическими фильмами о зомби, порождёнными Джорджем Ромеро и Сэмом Рэйми, ввиду того, что подобное кино в первую очередь сосредоточено вокруг самого постапокалипсиса. Обычно люди в них, даже несмотря на свою значимую для сюжета роль, притесняются на задний план масштабом всего происходящего. А фильм МакКарти, скорее, мысленно отсылает к таким картинам, как «Заражённая», «Я – Легенда» или «Дорога», в которых центральное место всё же остаётся за человеком и его внутренним миром, а последствия глобальной катастрофы служат всего лишь фоном для героя.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

Зомби-полотно в кинематографе уже не поддаётся измерениям, и за долгие годы своего существования оно разделилось на поджанры, в каждом из которых есть свои выдающиеся представители. «Новая эра Z» старательно пытается уйти от клише и избитых замыслов, и в какой-то степени у неё это получается. Среди фильмов о живых мертвецах редко встретишь такой, в котором история рассказывается не с момента, когда вирус только начинает своё шествие по планете. Здесь события разворачиваются годы спустя и даже без флэшбеков, как это было в «Я – Легенда». В результате лента превращается в большой паззл, кусочки которого авторы выдают зрителю порционно, заставляя подключить воображение, чтобы увидеть общую картину.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

Нечасто также фильмы о мертвецах столь подробно говорят о гуманизме и пытаются раскрыть понятие человеческой сущности. В данном случае и самим героям, и зрителям предстоит выяснить, чего же в главной героине больше: человека или зомби. Это проявляется в постоянных переходах Мелани из спокойного состояния, когда её никак не отличишь от простого ребёнка, в животное, когда она готова растерзать зубами первую встречную плоть. Сам её внешний вид показывает эту борьбу: девочка одета в розовую кофту и милые кроссовки, но при этом на её лице красуется маска в стиле Ганнибала Лектора. Посему и к месту явная метафора в виде наиболее часто обыгрываемого в кинематографе научного эксперимента – Кота Шрёдингера. Ведь зрителям также предстоит выяснить, является ли Мелани одновременно живой и мёртвой или одно из состояний берёт верх над другим.

Бесспорно, именно Мелани, в исполнении юной дебютантки Сеннии Нануа, представляет собой главное достояние фильма. Благодаря её трогательной игре, мы видим этот безнадёжный, иссушенный, увядающий мир глазами ребёнка. Мы становимся очевидцами настоящего взросления и того, как меняются представления девочки о мире: с теоретического познания она переходит к чувственному и учиться выносить собственные суждения вместо того, чтобы принимать за истину слова взрослых. А прочие персонажи уже становятся лишь бледным фоном для развернувшейся на экране истории детского становления.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

К сожалению, большое количество вопросов в фильме так и остаётся без ответа. Причём касаются они как в целом нюансов жизни в новом мире, интересных, скорее, узкому кругу поклонников жанра, так и внутреннего мира других персонажей. Например, крупицу информации о сержанте Парксе (Пэдди Консидайн) мы узнаём лишь под конец, а история мисс Жастино (Джемма Артертон) и вовсе остаётся без внимания. Но тут, вероятнее всего, дело в существовании оригинала, который не удалось всеобъемлюще перенести на экран, несмотря на то, что сценарий писал сам автор. И даже не читавшим книгу, но знающим о её существовании, может показаться, что «всё было не так» и «книга лучше».

Тем не менее фильм вышел очень атмосферным, а небольшой бюджет сделал его максимально естественным и натурным. Пустынность и желтовато-мрачные тона приглушают историю, но всё-таки и драйва, свойственного жанру, в ней достаточно. Созерцательность здесь перебивается напряжением, а также редкими моментами хаоса, созданного при помощи трясущейся камеры, и поеданием плоти. Вот на такой нестандартной границе и существует фильм: в меру мрачный, в меру вдумчивый и в меру пугающий.

Кадр из фильма «Новая эра Z»

Трошина Олеся

В российском прокате с 13 октября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Новая эра Z»