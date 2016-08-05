«Тайная жизнь домашних животных»: Рецензия Киноафиши

Что делают животные, оставшись в одиночестве?

Это лето уже принесло миру один хороший мультфильм – «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон и Энгус МакЛэйн), который легко можно назвать семейным. И, как оказывается, такой фильм не один. На экран входит анимационная комедия режиссёров Ярроу Чейни и Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных» («The Secret Life of Pets»), которая расскажет о том, чем же домашние питомцы занимаются без своих хозяев, а также раскроет тайну животных, которые живут в канализации.

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

В этом мультфильме животные в первую очередь не хищники или травоядные, а создания, которые живут своей жизнью, имеют свои отношения, свои интересы и занятия. Например, в картине есть дружелюбный шпиц Гиджет, которая пытается найти свою пропавшую любовь.

А есть и другой герой, который действует совсем по другим принципам. Кролик с кошачьим именем Снежок, несмотря на свою кажущуюся невинность и неопасность, является главарём подземного царства, то есть канализации, где живут недовольные животные, которых хозяева смыли в унитаз. И эти животные хотят отомстить человечеству за жестокое обращение с ними, особенно за те невзгоды, которые они вынуждены терпеть из-за своих нерадивых хозяев, избавившихся от них. Так что, несмотря на кажущуюся безобидность пушистого травоядного, он выглядит довольно грозно.

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

А вот кто действительно не кажется опасным, так это пёс Дюк, который становится соседом главного героя – Макса. Оба пса – породистые. Главный герой – джек-рассел-терьер, именуемый просто терьером, а его неожиданный друг – ньюфаундленд. Только первый попал в дом хозяйки Кэйти щенком, что наложило отпечаток на его характере, а последний знакомится с Максом, уже будучи взрослым псом, познавшим ужасы жизни в приюте, куда он попал случайно.

Несмотря на большие размеры, Дюк – добрый и беззлобный. Он совсем не хочет доставлять проблемы своему новому соседу и искренне радуется возможности жить как домашний пёс. Но вот Макс настроен агрессивнее, и из-за этого оба героя попадают в неприятности. С которыми они, правда, справляются ровно за то время, пока их хозяйка Кейти на работе. К её приходу они сидят в том же положении, в котором она оставила их утром, как будто у них не было целого дня приключений. Разве можно догадаться, что, когда люди уходят на работу, животные живут своей жизнью, которую их хозяева даже не могут представить?

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

В мультфильме подтверждаются многие стереотипы о животных, например, безграничная преданность собак и своевольность кошек. Но, кроме того, что зритель ожидает увидеть от животных, они делают и то, что для них несвойственно.

Не обошлось и без упоминания старого спора собачников и кошатников. Одна из героинь, кошка Хлоя, говорит: «Собачники делают много странных вещей. Например, заводят собак вместо кошек».

Кадр из мультфильма «Тайная жизнь домашних животных»

В мультфильме есть некоторые аллюзии к произведениям мирового кинематографа. Например, в мультфильме есть ситуация, напоминающая фильм «В джазе только девушки» (1959, реж. Билли Уайлдер). Когда Хлоя пытается избавиться от навязчивого пса-ухажёра и подчёркивает, что они разных видов, Папс отвечает ей, что «у каждого свои недостатки».

Несмотря на не самую реалистичную графику, герои выглядят довольно гармонично, чтобы не надоесть за полтора часа показа. Есть и на чем посмеяться. В целом, мультфильм вполне стоит просмотра и придётся по душе не только детям, но и взрослым.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 18 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Тайная жизнь домашних животных»