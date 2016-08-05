«Тайная жизнь домашних животных»: Рецензия Киноафиши
Это лето уже принесло миру один хороший мультфильм – «В поисках Дори» («Finding Dory», реж. Эндрю Стэнтон и Энгус МакЛэйн), который легко можно назвать семейным. И, как оказывается, такой фильм не один. На экран входит анимационная комедия режиссёров Ярроу Чейни и Криса Рено «Тайная жизнь домашних животных» («The Secret Life of Pets»), которая расскажет о том, чем же домашние питомцы занимаются без своих хозяев, а также раскроет тайну животных, которые живут в канализации.
В этом мультфильме животные в первую очередь не хищники или травоядные, а создания, которые живут своей жизнью, имеют свои отношения, свои интересы и занятия. Например, в картине есть дружелюбный шпиц Гиджет, которая пытается найти свою пропавшую любовь.
А есть и другой герой, который действует совсем по другим принципам. Кролик с кошачьим именем Снежок, несмотря на свою кажущуюся невинность и неопасность, является главарём подземного царства, то есть канализации, где живут недовольные животные, которых хозяева смыли в унитаз. И эти животные хотят отомстить человечеству за жестокое обращение с ними, особенно за те невзгоды, которые они вынуждены терпеть из-за своих нерадивых хозяев, избавившихся от них. Так что, несмотря на кажущуюся безобидность пушистого травоядного, он выглядит довольно грозно.
А вот кто действительно не кажется опасным, так это пёс Дюк, который становится соседом главного героя – Макса. Оба пса – породистые. Главный герой – джек-рассел-терьер, именуемый просто терьером, а его неожиданный друг – ньюфаундленд. Только первый попал в дом хозяйки Кэйти щенком, что наложило отпечаток на его характере, а последний знакомится с Максом, уже будучи взрослым псом, познавшим ужасы жизни в приюте, куда он попал случайно.
Несмотря на большие размеры, Дюк – добрый и беззлобный. Он совсем не хочет доставлять проблемы своему новому соседу и искренне радуется возможности жить как домашний пёс. Но вот Макс настроен агрессивнее, и из-за этого оба героя попадают в неприятности. С которыми они, правда, справляются ровно за то время, пока их хозяйка Кейти на работе. К её приходу они сидят в том же положении, в котором она оставила их утром, как будто у них не было целого дня приключений. Разве можно догадаться, что, когда люди уходят на работу, животные живут своей жизнью, которую их хозяева даже не могут представить?
В мультфильме подтверждаются многие стереотипы о животных, например, безграничная преданность собак и своевольность кошек. Но, кроме того, что зритель ожидает увидеть от животных, они делают и то, что для них несвойственно.
Не обошлось и без упоминания старого спора собачников и кошатников. Одна из героинь, кошка Хлоя, говорит: «Собачники делают много странных вещей. Например, заводят собак вместо кошек».
В мультфильме есть некоторые аллюзии к произведениям мирового кинематографа. Например, в мультфильме есть ситуация, напоминающая фильм «В джазе только девушки» (1959, реж. Билли Уайлдер). Когда Хлоя пытается избавиться от навязчивого пса-ухажёра и подчёркивает, что они разных видов, Папс отвечает ей, что «у каждого свои недостатки».
Несмотря на не самую реалистичную графику, герои выглядят довольно гармонично, чтобы не надоесть за полтора часа показа. Есть и на чем посмеяться. В целом, мультфильм вполне стоит просмотра и придётся по душе не только детям, но и взрослым.
Оксана Рузаева
В российском прокате с 18 августа 2016
Расписание и покупка билетов на фильм «Тайная жизнь домашних животных»