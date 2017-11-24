«Город Кошек»: Рецензия Киноафиши

Усы, лапы и хвост – вот все их документы!

Кошки – символ и талисман Стамбула; без них невозможно представить уже улочки этого дружелюбного турецкого города. Его жители, хоть и не все поголовно кошатники, но отдают дань уважения мохнатым и усатым соседям, кормят, оберегают и приглядывают за своенравными соседями. «Мы - люди, мы сильнее, а значит нашей задачей является оберегать младших братьев» - считают турки. Кошки чувствуют теплую заботу с их стороны и отвечают тем же. Сари, Бенгу, Злюка, Дениз, Аслан Паркаси, Думан и Гамсиз: фильм расскажет об этих семерых очаровательных жителей Стамбула и не только; душа города разворачивается на экране в сонных кошачьих глазах.

Кадр из фильма «Город кошек»

«Город кошек» или «Kedi», если так подумать, то это настоящая находка для любителей кошек. В своем документальном фильме Джейда Торун не просто подняла один из самых интересных и милых культурологических сюжетов Турции, но и затронула одну из самых податливых струн человеческой души. Пусть не все сегодня дома держат у себя кошку, но почти каждый нет-нет да зацепится взглядом за изящно изогнутую кошачью спину, умилится сонным потягушкам и прислушается к томному, обволакивающему мурчанию. Представители семейства кошачьих – одни из самых красивых животных; даже после того, как их приучили, они остались самостоятельными и своенравными. У каждого усатого свой характер, своя история и свой уклад, о чем Торун и рассказывает в своем фильме.

Кадр из фильма «Город кошек»

К примеру, Думан – гурман, настоящий джентльмен, о чем говорит его увесистое брюшко; он предпочитает лакомиться только особой едой, которую выпрашивает, уморительно стоя на задних лапках, а передними стучась в стекло витрины любимого ресторанчика. Сари – многодетная мать, шныряющая по магазинчикам и забегаловкам в поисках кусочка еды. Все, что остается после трапезы, она тащит к своим котятам. А вот Аслан Паркаси – охотник, избавляющий прибережное кафе от крыс, в достатке снующих туда-сюда по канализационным трубам. Причем делает он это не от голода, а из благодарности и спортивного интереса: все же, как никак, кормят его как на убой и хозяева заведения, и гости.

Кадр из фильма «Город кошек»

Помимо очаровательных и душевных историй о кошках, судьбы которых оказываются тесно переплетены с другими уличными жителями и, конечно же, людьми, Альп Корфали и Чарли Вупперманн пустили в ход все свое операторское мастерство и технические приспособления, начиная от дрона и заканчивая квадрокоптером. Складывается впечатление, что зритель смотрит на происходящее глазами других кошек – кроме тех сцен, когда Таруна брала интервью у хозяев или кормильцев мохнатых жителей Стамбула. Это можно было бы назвать своеобразным выпуском «В мире животных», если бы город не относился к кошкам как к полноправным гражданам, у которых, правда, из документов только усы, лапы и хвост.

Кадр из фильма «Город кошек»

Помимо живой камеры, перемежающей реплики интервьюируемых с наблюдениями за жизнью кошек или видами Стамбула сверху, операторы не поскупились и на художественную съемку, видимо, увлекшись в процессе. Кошки на фоне заходящего солнца, кошки, застуканные на месте преступления, кошки с разных ракурсов – столько внимания ни в одном фильме ни одному актеру не оказывается со стороны съемочной группы. Что удивительно, усатые совершенно не боятся ни людей, ни техники, охотно позируют, словно опытные модели.

Подобный фильм можно смело пускать фоном и не один раз; усатые персонажи своей грацией привлекут внимание детей, а взрослые узнают пару интересных фактах о Стамбуле и кошках. Ко всему прочему, «Город кошек» - довольно неплохая реклама Стамбула как города приветливого и теплого.

Потапова Галина

Фильм в прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Город кошек»