«Стартрек: Бесконечность»: Рецензия Киноафиши

Стартрек: Перерождение

В прокат выходит долгожданный «Стартрек: Бесконечность», который приурочен к 50-летнему юбилею одной из самых важных гик-пространственных и научно-фантастических вселенных «Звёздный путь». Джей Джей Абрамс, которого заядлые фанаты космических саг прозвали «убийцей франшиз», в этот раз остался в фильме лишь в качестве продюсера, а его пост перенял Джастин Лин, снявший целых четыре «Форсажа». С космосом постановщик имеет дело впервые, да и ответственность на его плечи легла крайне тяжёлая, ведь авторы пообещали, что сюжет будет близок по духу к классике. Удалось ли ему превзойти своего предшественника, и что же зрителям приготовили сценаристы на этот раз?

Кадр со съёмок фильма «Стартрек: Бесконечность»

На самом деле сюжет «Стартрека» выкроен по той же схеме, что и всегда. У персонажей возникают внутренние конфликты, которые им предстоит разрешить. Затем в открытом космосе они сталкиваются с новым врагом, и, пока разворачивается баталия, они находят решение своих проблем. В общем, проходят свой путь героя. В этот раз Капитан Кирк и остальные подвержены своего рода экзистенциальному кризису после того, как оказались замкнутыми на несколько лет внутри «Энтерпрайза», бороздящего бесконечные пространства. Поэтому они стали задаваться вопросом, а для чего же всё это вообще необходимо. Но подумать толком не получается, так как кто-то снова нуждается в помощи. Звездолёт летит в неизвестную туманность, где пропал экипаж. Неожиданно на корабль нападают, вдобавок уничтожая его, и вся команда попадает на необжитую планету, где затаился новый антагонист Кролл.

Кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»

Далее зрителей ждут все любимые атрибуты «Звёздного пути»: стрельба из фазеров, противостояние добра и зла, эпичность, обаятельные шутки, родные персонажи, драма и трогательные моменты. По сути это напоминает ностальгическую прогулку по уже знакомым тропинкам, которые имели место и в первой, и во второй части. И даже уход Джей Джей Абрамса, которого поклонники обвиняют в той же погрешности со «Звёздными войнами», не изменил ситуацию. Но знаете, в этом и есть прелесть «Стартрека». Перезапуск напоминает собой дорогой сериал, который выходит раз в несколько лет, при этом рассказывая ту же историю, но добавляя в неё свежие детали, выделяющие каждый новый фильм среди других. И как в случае с сериалом, по завершении просмотра уже с нетерпением ждёшь новую серию. Поэтому, несмотря на некоторую предсказуемость сюжета, «Стартрек: Бесконечность» ничуть не уступает своим предшественникам, а по ряду составляющих он даже их превосходит.

Кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»

В этот раз ностальгия по оригинальному «Звёздному пути» может быть особенно острой. И дело не только в сюрпризе, который ждёт сведущих зрителей в конце, но и в самой атмосфере. Конечно, современные технологии сделали его гораздо ярче, и фильмы приходится подстраивать под нынешнего зрителя при помощи юмора, но и много лет назад он там был, просто готовился из других ингредиентов. Вместе с тем, в новом «Стартреке» есть все атрибуты качественного кино, на которое с какой стороны ни посмотри, оно будет выглядеть блестяще. И хочется надеяться, что 50 лет – это только начало бесконечности.

Кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»

Говорить о декорациях, гриме, костюмах и спецэффектах в этот раз и вовсе излишне, потому что они не вызовут восторга и детского трепета разве что у заржавевшего зрителя. Ну и сильной стороной «Звёздного пути» всегда были его персонажи, которые остаются верны самим себе, но при этом демонстрируют новые грани своих характеров. В этот раз команда обрела очень ценного и яркого игрока в лице Софии Бутеллы. Её персонаж Джейла не только выигрывает на фоне остальных засчёт бесподобного грима, но и великолепно вписывается в состав уже знакомых членов «Энтерпрайза», будто она была там всегда. И такого эффекта никому из второстепенных героев за все три фильма добиться не удавалось. А ещё Джастин Лин сделал то, что Абрамс когда-то упустил. Он в идеальных пропорциях разбавил сюжет отличной музыкой, которая придаёт картине ещё больше драйва.

Кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»

Хотя фильм и скрашен в этом году трагичными нотами из-за ухода из жизни Леонарда Нимоя и Антона Ельчина, он всё равно оставляет лишь положительные эмоции. Поэтому если вы всё ещё думаете, идти ли на третью часть, то смело отметайте сомнения в сторону и не пропускайте одно из главных событий этого лета.

Кадр из фильма «Стартрек: Бесконечность»

В российском прокате с 21 июля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Стартрек: Бесконечность»

Трошина Олеся