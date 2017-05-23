«Матрица времени»: Рецензия Киноафиши

Прежде чем я упаду

Саманта Кингстон учится в старших классах, и ее жизнь прекрасна по меркам подростков. Она дружит с самыми крутыми девчонками, у нее один из самых красивых парней в школе. 12 февраля она просыпается в предвкушении Дня Купидона. В этот день в школе «купидончики» будут разносить розы, которые ученики заказывают друг другу заранее. Конечно же, ребята привыкли измерять свою популярность по количеству роз. Всё что волнует Саманту, когда она впервые просыпается в этот день – это цветы, подруги и грядущий первый сексуальный опыт со своим бойфрендом. Но вечером того дня она умерла, а потом снова проснулась 12 февраля. Смерть и подъем в День Купидона будут повторяться раз за разом, пока Саманта не придумает, как разорвать эту временную петлю.

Кадр из фильма «Матрица времени»

В 2010 году Лорен Оливер написала свой первый роман «Прежде чем я упаду». Дебют удался - книга тут же попала в список бестселлеров. Поэтому ее экранизация была вопросом времени. В 2017 году в прокат наконец-то выходит одноименный фильм, который в России, правда, будет называться «Матрица времени» (спасибо нашим локализаторам). Стоит только прочесть синопсис и невольно вырывается тяжкий вздох – сколько же в этой истории идей из других произведений. Хочется просто наречь книгу «День сурка-тинейджера» и более не обращать внимание на это творение. Но порой перетряхивая старый сундук, мы можем открыть для себя нечто новое. Американская писательница Лорен Оливер не изобретала велосипед, но ей было что сказать подросткам.

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Для экранизации пригласили Зои Дойч - молодую актрису, которая становится всё более популярной. Несколько не шибко известных, но уже имеющих роли в успешных фильмах молодых актеров, режиссером выступила Ри Руссо-Янг, для которой это всего лишь третья полнометражная работа, а над сценарием корпела сама Лорен, но в паре с Марией Мадженти, имеющей опыт с подростковым сериалом «Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение». Выбор не самых звездных актеров помог предотвратить глянцевость, которая обычно делает фильмы о подростках более развлекательными. У «Матрицы времени» есть конкретный искренний посыл, который такой состав донести смог, приняв во вниманию психологию тинейджеров. И это огромный плюс кинокартины, хотя и минусами он не обделен.

Кадр из фильма «Матрица времени»

Перед нами типичные крутые девочки в старших классах с обычным укладом жизни. Они любят унижать менее популярных учеников в своей школе, встречаются с лучшими парнями, хотя там и речи нет о настоящих чувствах. Парень – это все равно что аксессуар, а невинность – это не круто для девушки из высшего школьного общества. По стилю и тематике очень напоминает такие хиты как «Дрянные девчонки» и «Это всё она». Но Лорен мало бы написать поучительную историю для подростков, поэтому она приплела немного «Дня сурка», сделав проблемы тинейджера фантастических масштабов, а крутых девочек сделала многогранными, раскрыв их тайны и показав наличие светлой стороны. Так, например, лучшая подруга Саманты – Линдси (Холстон Сейдж) не типичная самая клевая девушка, которая может и до суицида довести своими издевками. Она еще и ребенок, который пережил определенные травмы, что вынуждает ее порой быть злой, хотя и дружить по-настоящему она тоже умеет.

Кадр из фильма «Матрица времени»

Что касается сюжета, то он почти полностью воспроизведен точь-в-точь как в книге. Но вот говоря о различных тонкостях, то тут экранизация оказалась болью книжника. В книге Саманта словно собирала кубик рубика из цепочки событий, постоянно пытаясь пересобрать произошедшее - выбрать другое место парковки, чтобы одна ученица успела в школу, застать одного парня за изменой своей девушке и так далее. У нее было много воспоминаний, которые объясняли становление ее и подруг как личностей, что делало этих крутых девчонок интересными и понятными, а не пустышками. Находясь во временной петле, она много размышляла и читатель проходил с ней весь этот путь до развязки, делая определенные выводы о жизни. В фильме же она просто проходила стандартные пять стадий принятия неизбежного (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие). А мысли по естественным причинам сократили, тем самым лишив той глубины, которую продумала Оливер в книге, и которая делала книгу интересной для более взрослой аудитории.

Кадр из фильма «Матрица времени»

«Матрица времени» иллюстрирует разницу между настоящими друзьями и необходимостью дружить ради популярности, между настоящими чувствами и парнем для статуса, она пропагандирует свободу быть собой. У главной героини есть возможность говорить и делать всё, что она захочет, тем самым проверяя свое окружение. А у зрителя есть возможность всё это взять себе на заметку, потому что психология подростка тут хорошо изучена. Это кино учит тому, что проблемы – это всего лишь миг, а счастливые моменты вечны. В итоге перед нами хороший поучительно-терапевтический фильм для подростков, сюжет которого не так прозрачен, как изначально может показаться.

Бариева Лилия

В российском прокате с 20 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Матрица времени»