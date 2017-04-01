Уйти красиво, 2016

Актёр Зак Брафф, более всего известный по главной роли в сериале «Клиника», уже успел зарекомендовать себя в качестве отличного режиссёра. Его прошлые картины, «Страна садов» и «Хотел бы я быть здесь» были очень тепло приняты критикой, и в прокат выходит его новая лента «Уйти красиво». Главные роли сыграли ветераны Голливуда: Морган Фриман («Иллюзия обмана», «Побег из Шоушенка»), Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее») и Майкл Кейн («Тёмный рыцарь», «Отпетые мошенники»). Также в картине снялась юная Джои Кинг из предыдущего проекта Браффа «Хотел бы я быть здесь».

Он рассказывает историю трёх пожилых мужчин, которые сводят концы с концами, благодаря социальным чекам. Они только и делают, что сидят на скамейке в парке и обсуждают всё вокруг. Один Бог знает, сколько дней им ещё осталось влачить подобное существование. Но однажды они задумывают ограбить банк в Лас-Вегасе, чтобы после этого можно было уйти красиво…