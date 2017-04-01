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Уйти красиво Уйти красиво
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Going in Style

Уйти красиво, 2016

2016 / США
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Актёр Зак Брафф, более всего известный по главной роли в сериале «Клиника», уже успел зарекомендовать себя в качестве отличного режиссёра. Его прошлые картины, «Страна садов» и «Хотел бы я быть здесь» были очень тепло приняты критикой, и в прокат выходит его новая лента «Уйти красиво». Главные роли сыграли ветераны Голливуда: Морган Фриман («Иллюзия обмана», «Побег из Шоушенка»), Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее») и Майкл Кейн («Тёмный рыцарь», «Отпетые мошенники»). Также в картине снялась юная Джои Кинг из предыдущего проекта Браффа «Хотел бы я быть здесь».

Он рассказывает историю трёх пожилых мужчин, которые сводят концы с концами, благодаря социальным чекам. Они только и делают, что сидят на скамейке в парке и обсуждают всё вокруг. Один Бог знает, сколько дней им ещё осталось влачить подобное существование. Но однажды они задумывают ограбить банк в Лас-Вегасе, чтобы после этого можно было уйти красиво…

- Изначально релиз был назначен на 2016 год, однако фильм был перенесён на год и выходит в 2017-ом

- Фильм «Уйти красиво» является ремейком одноимённой ленты 1979 года

- Актёры Майкл Кейн, Алан Аркин и Морган Фриман все являются обладателями «Оскара» за лучшую роль второго плана

- Морган Фриман и Майкл Кейн в шестой раз играют вместе в одной картине. До этого они играли вместе в трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и в двух частях «Иллюзии обмана»

- Актриса Джои Кинг не только снялась в предыдущем фильме Браффа, но также работала вместе с ним на съёмках картины «ОЗ: Великий и Ужасный»

Их унылая жизнь состоит в основном из сидения на скамейке в парке, критики нынешней молодежи и кормления голубей. Устав от обыденности, троица пенсионеров решает хотя бы уйти из этой жизни красиво. Идея дедушек заключается в том, что им всего-то нужно… ограбить банк и метнуться в Вегас!

7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 13 июля 2017
Премьера в мире 1 апреля 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Зак Брафф
Зак Брафф
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Алан Аркин
Алан Аркин
Джои Кинг
Джои Кинг
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уйти красиво 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Говорят, молодёжь нынче не та пошла. Пьют, курят, матерятся, сидят в проклятущих «интернетах», света белого не видя, стариков не уважают и снимают плохое кино. Традиции не чтят, одним словом, былую школу не признают. Им теперь эфемерный арт-хаус подавай о смыслах всяческих да любовях приторных или же блокбастеры позрелищнее, чтоб попкорн на зубах хрустел звонче да «пепси-колы» токсичные ручьями разливались. То ли дело раньше! Высоко-концептуальная драматургия, строго…
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Екатерина Раковская 7 апреля 2017, 15:09
Украсть за 60 секунд
Чем занимаются на пенсии обыкновенные американские пенсионеры? В жизнелюбии им не откажешь: они с удовольствием слушают джаз,… Читать дальше…
xrobostov94 20 апреля 2017, 10:24
Отзыв о фильме "Уйти красиво"
На самом деле «Going In Style» - это детектор. Детектор того, насколько сильным мутациям, метаморфозам… Читать дальше…
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саундтрек фильма Уйти красиво
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Флоренс Пью и Морган Фриман получили ведущие роли в режиссерском проекте Зака Браффа Фриман и Брафф встретятся на съемочной площадке уже во второй раз.
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1 марта 2021 13:59
Морган Фриман и «Уйти красиво» проиграли конкуренцию «Первому Мстителю» Противостоять супергероям не может даже такой «ветеран» Голливуда, как Морган Фриман. Чтобы избежать конкуренции в прокате с «Первым Мстителем: Противостояние», студия Warner Bros. логично решила
Написать
10 марта 2016 00:00
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