Уйти красиво, 2016

Актёр Зак Брафф, более всего известный по главной роли в сериале «Клиника», уже успел зарекомендовать себя в качестве отличного режиссёра. Его прошлые картины, «Страна садов» и «Хотел бы я быть здесь» были очень тепло приняты критикой, и в прокат выходит его новая лента «Уйти красиво». Главные роли сыграли ветераны Голливуда: Морган Фриман («Иллюзия обмана», «Побег из Шоушенка»), Кристофер Ллойд (трилогия «Назад в будущее») и Майкл Кейн («Тёмный рыцарь», «Отпетые мошенники»). Также в картине снялась юная Джои Кинг из предыдущего проекта Браффа «Хотел бы я быть здесь».
Он рассказывает историю трёх пожилых мужчин, которые сводят концы с концами, благодаря социальным чекам. Они только и делают, что сидят на скамейке в парке и обсуждают всё вокруг. Один Бог знает, сколько дней им ещё осталось влачить подобное существование. Но однажды они задумывают ограбить банк в Лас-Вегасе, чтобы после этого можно было уйти красиво…
- Изначально релиз был назначен на 2016 год, однако фильм был перенесён на год и выходит в 2017-ом
- Фильм «Уйти красиво» является ремейком одноимённой ленты 1979 года
- Актёры Майкл Кейн, Алан Аркин и Морган Фриман все являются обладателями «Оскара» за лучшую роль второго плана
- Морган Фриман и Майкл Кейн в шестой раз играют вместе в одной картине. До этого они играли вместе в трилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь» и в двух частях «Иллюзии обмана»
- Актриса Джои Кинг не только снялась в предыдущем фильме Браффа, но также работала вместе с ним на съёмках картины «ОЗ: Великий и Ужасный»
Их унылая жизнь состоит в основном из сидения на скамейке в парке, критики нынешней молодежи и кормления голубей. Устав от обыденности, троица пенсионеров решает хотя бы уйти из этой жизни красиво. Идея дедушек заключается в том, что им всего-то нужно… ограбить банк и метнуться в Вегас!
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