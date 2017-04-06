«Жена смотрителя зоопарка»: Рецензия Киноафиши
Антонина (Джессика Чейстейн) очаровательная женщина не от мира сего. Светские дамы посмеиваются над ней, потому что Антонине плевать на свое платье или прическу, она готова убежать от гостей к только что родившемуся слоненку и полностью испачкаться, лишь бы прочистить его хобот, чтобы он задышал. У нее есть любящий муж Ян (Йохан Хелденберг), милый маленький сын и целый зоопарк, обитатели которого тоже являются частью ее семьи. Всю эту идиллию нарушают ужасы Второй Мировой войны. Сначала бомбежка убивает множество животных в зоопарке, затем близких друзей еврейского происхождения запирают в гетто. Но, как и большинство людей, любящих животных, сердца семьи Жабинских слишком большие, чтобы спокойно наблюдать как целую нацию несправедливо лишают жизни.
«Жена смотрителя зоопарка» - это экранизация одноименной книги Дайан Акерман, которая в свою очередь основана на дневниках самой Антонины. И хотя картина очень сильная сама по себе, вступительные слова - «основано на реальных событиях» начинают натягивать струны души, предвещая нечто очень эмоциональное, трогательное и трагичное. Пускай всё и начинается ну очень мило. Первые эпизоды иллюстрируют красивую и гармоничную жизнь семьи Жабинских при зоопарке. На минутку хочется обмануться и поверить в яркую и приятную картинку, но создатели фильма не собираются ходить вокруг да около, стремительно погружая зрителя в историю.
Ощущение опустошенности и бесконечной грусти от просмотра этого фильма примерно такое же, как если посмотреть «Мальчик в полосатой пижаме», «Хатико», «Выбор Софи» подряд, и все равно еще приумножить образовавшийся тлен в душе в несколько раз. Если вдруг, вы как и я, после просмотра трейлера подумали, что это фильм про животных, то спешу вас огорчить - их совсем мало, причем не в плане количества. И даже те редкие кадры, в которых есть жители зоопарка, не разглядеть четко, ибо глаза застилают слезы. Увы, но животные здесь только умирают, что в стократ умножает ощущение ужаса от происходящего, или утешают людей, помогая им пережить самый болезненный период жизни.
А в главной роли тут все-таки люди, по сути, это фильм про Вторую Мировую войну и геноцид евреев. Но если назову его «очередным», то неосознанно стукну себя по руке, чтобы не печатала таких слов в адрес этого фильма. Да, кинокартин на эту тему очень много и будет еще больше. «Жена смотрителя зоопарка» рассказывает о старом, но с неожиданной стороны. И это кино может стать новой классикой, его будут помнить и пересматривать спустя десятилетия.
Дело в том, что это не какая-нибудь обычная слезовыжималка. Кадры с убийством животных трогают за живое, но как они поданы… Если бы авторы были нацелены только на слезные железы зрителя, то убийства были бы красочными, медленными, со стоп-кадром на бездыханном теле. Но тут нацисты так легко и непринужденно достают пистолет и выстреливают в голову невинным существам, показывая тем самым, что для них это ничего не значит. Это исторические моменты, которые еще не показывали в кино, на моей памяти. Но режиссер явно не стал эксплуатировать животных ради дополнительных эмоций зрителя. В этом фишка фильма, показать эту жуткую простоту.
Максимальное погружение в ту эпоху и искреннее сопереживание героям обеспечены. Картина держит в напряжении, создавая ощущение, будто вот-вот и конец всему: евреев найдут в подвале, убьют Жабинских и сожгут зоопарк. Но пока мы отчаянно грызем ногти и хмурим лоб в ожидании провала, эти реальные исторические личности доказывают нам, что человечность нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Что нужно не только верить в высшие силы, но и показывать свою силу. Нужно понимать, что лучше рискнуть жизнью ради спасения множества жизней, чем держаться за свою ради существования в мире бесчеловечном. В этом огромная заслуга актерского состава, который просто идеален.
И разумеется, Джессика Честейн тут главная звезда абсолютно заслужено. Скорее всего, ее даже будут номинировать на «Оскар» за эту роль. Ее персонаж прошел путь от кроткой жены до титула «Праведников народа мира». И хотя спасение евреев было организовано всей семьей (участвовал даже ребенок), нет вопросов почему главная героиня именно Антонина. Джессика вкупе с режиссером Ники Каро придала этой кинокартине красивую и ощутимую женственность. Фильм многослоен, на поверхности лежит тема геноцида, чуть глубже - животные лучше людей, а еще дальше - образ очень сильной женщины. Все смерти животных, которых она любила, евреи, которых они с мужем ценой своей жизни вызволяли из гетто, прятали, помогали бежать из Польши, для всё этого Антонина стала устойчивым сводом.
Это жуткая, но прекрасная история, пускай и с хэппи эндом, который все равно смотрится с комком в горле. «Жена смотрителя зоопарка» - это не тот случай, когда можно взять билет от балды и просто глянуть после работы. К такому надо подготовиться, ведь это очень мощная картина, которую нужно чутко и внимательно посмотреть, прожить. Для любителей животных и предпочитающих забыть историю этот просмотр будет тяжелым, но избегать его не стоит. Периодически появляется такое кино, которое словно оглушает нас на время и оставляет след в душе. И если составлять «Топ самых важных фильмов», то «Жена смотрителя зоопарка» войдет как минимум в десятку.
Бариева Лилия
В российском прокате с 13 апреля 2017 года
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