«Жена смотрителя зоопарка»: Рецензия Киноафиши

Ева в своем саду

Антонина (Джессика Чейстейн) очаровательная женщина не от мира сего. Светские дамы посмеиваются над ней, потому что Антонине плевать на свое платье или прическу, она готова убежать от гостей к только что родившемуся слоненку и полностью испачкаться, лишь бы прочистить его хобот, чтобы он задышал. У нее есть любящий муж Ян (Йохан Хелденберг), милый маленький сын и целый зоопарк, обитатели которого тоже являются частью ее семьи. Всю эту идиллию нарушают ужасы Второй Мировой войны. Сначала бомбежка убивает множество животных в зоопарке, затем близких друзей еврейского происхождения запирают в гетто. Но, как и большинство людей, любящих животных, сердца семьи Жабинских слишком большие, чтобы спокойно наблюдать как целую нацию несправедливо лишают жизни.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

«Жена смотрителя зоопарка» - это экранизация одноименной книги Дайан Акерман, которая в свою очередь основана на дневниках самой Антонины. И хотя картина очень сильная сама по себе, вступительные слова - «основано на реальных событиях» начинают натягивать струны души, предвещая нечто очень эмоциональное, трогательное и трагичное. Пускай всё и начинается ну очень мило. Первые эпизоды иллюстрируют красивую и гармоничную жизнь семьи Жабинских при зоопарке. На минутку хочется обмануться и поверить в яркую и приятную картинку, но создатели фильма не собираются ходить вокруг да около, стремительно погружая зрителя в историю.

Название

Ощущение опустошенности и бесконечной грусти от просмотра этого фильма примерно такое же, как если посмотреть «Мальчик в полосатой пижаме», «Хатико», «Выбор Софи» подряд, и все равно еще приумножить образовавшийся тлен в душе в несколько раз. Если вдруг, вы как и я, после просмотра трейлера подумали, что это фильм про животных, то спешу вас огорчить - их совсем мало, причем не в плане количества. И даже те редкие кадры, в которых есть жители зоопарка, не разглядеть четко, ибо глаза застилают слезы. Увы, но животные здесь только умирают, что в стократ умножает ощущение ужаса от происходящего, или утешают людей, помогая им пережить самый болезненный период жизни.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

А в главной роли тут все-таки люди, по сути, это фильм про Вторую Мировую войну и геноцид евреев. Но если назову его «очередным», то неосознанно стукну себя по руке, чтобы не печатала таких слов в адрес этого фильма. Да, кинокартин на эту тему очень много и будет еще больше. «Жена смотрителя зоопарка» рассказывает о старом, но с неожиданной стороны. И это кино может стать новой классикой, его будут помнить и пересматривать спустя десятилетия.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

Дело в том, что это не какая-нибудь обычная слезовыжималка. Кадры с убийством животных трогают за живое, но как они поданы… Если бы авторы были нацелены только на слезные железы зрителя, то убийства были бы красочными, медленными, со стоп-кадром на бездыханном теле. Но тут нацисты так легко и непринужденно достают пистолет и выстреливают в голову невинным существам, показывая тем самым, что для них это ничего не значит. Это исторические моменты, которые еще не показывали в кино, на моей памяти. Но режиссер явно не стал эксплуатировать животных ради дополнительных эмоций зрителя. В этом фишка фильма, показать эту жуткую простоту.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

Максимальное погружение в ту эпоху и искреннее сопереживание героям обеспечены. Картина держит в напряжении, создавая ощущение, будто вот-вот и конец всему: евреев найдут в подвале, убьют Жабинских и сожгут зоопарк. Но пока мы отчаянно грызем ногти и хмурим лоб в ожидании провала, эти реальные исторические личности доказывают нам, что человечность нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Что нужно не только верить в высшие силы, но и показывать свою силу. Нужно понимать, что лучше рискнуть жизнью ради спасения множества жизней, чем держаться за свою ради существования в мире бесчеловечном. В этом огромная заслуга актерского состава, который просто идеален.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

И разумеется, Джессика Честейн тут главная звезда абсолютно заслужено. Скорее всего, ее даже будут номинировать на «Оскар» за эту роль. Ее персонаж прошел путь от кроткой жены до титула «Праведников народа мира». И хотя спасение евреев было организовано всей семьей (участвовал даже ребенок), нет вопросов почему главная героиня именно Антонина. Джессика вкупе с режиссером Ники Каро придала этой кинокартине красивую и ощутимую женственность. Фильм многослоен, на поверхности лежит тема геноцида, чуть глубже - животные лучше людей, а еще дальше - образ очень сильной женщины. Все смерти животных, которых она любила, евреи, которых они с мужем ценой своей жизни вызволяли из гетто, прятали, помогали бежать из Польши, для всё этого Антонина стала устойчивым сводом.

Кадр из фильма «Жена смотрителя зоопарка»

Это жуткая, но прекрасная история, пускай и с хэппи эндом, который все равно смотрится с комком в горле. «Жена смотрителя зоопарка» - это не тот случай, когда можно взять билет от балды и просто глянуть после работы. К такому надо подготовиться, ведь это очень мощная картина, которую нужно чутко и внимательно посмотреть, прожить. Для любителей животных и предпочитающих забыть историю этот просмотр будет тяжелым, но избегать его не стоит. Периодически появляется такое кино, которое словно оглушает нас на время и оставляет след в душе. И если составлять «Топ самых важных фильмов», то «Жена смотрителя зоопарка» войдет как минимум в десятку.

Бариева Лилия

В российском прокате с 13 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жена смотрителя зоопарка»