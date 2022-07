«Зверопой»: Рецензия Киноафиши

В погоне за славой

«Зверопой» - это как если бы вы хотели посмотреть продолжение «Зверополиса», но увидели анимационную версию шоу «Голос». Да, надежда, подаренная российскими локализаторами, быстро улетучивается, оставляя после себя легкую грустинку. Но если вам не пять, то вы быстро возьмете себя в руки и посмотрите на картину без всяких ассоциаций. Это новая работа Illumination Entertainment, которая когда-то поразила всех своим «Гадким Я», разочаровала «Миньонами», а потом снова воодушевила «Тайной жизнью домашних животных». И «Зверопой» Гарта Дженнинга или в оригинале просто «Пой» («Sing») получился совсем не похожим на предыдущие проекты студии, да и индустрии в целом. Кто еще снимал про звериный шоу-бизнес изнутри?

Кадр из фильма «Зверопой»

А все вертится вокруг небольшого театра, зажатого между новеньких высоток, который одиноко белеет на тесной улице звериного мегаполиса. Его директор – коала Бастер Мун (Мэттью МакКонахи), от отчаяния гиперактивный и изобретательный, изо всех сил пытается восстановить былое величие театрального искусства. И когда ему в голову приходит идея устроить вокальный контест, он организовывает грандиозный отбор для новой шоу-программы, победитель которой получит сундук, набитый (на самом деле нет) зелеными долларами. Все бы ничего, если бы не море препятствий на пути у маленького серого мишки, и тех, кого он обманом посадил в свой тонущий корабль.

Кадр из фильма «Зверопой»

Итак, что мы имеем. Студия держит марку качественной анимации, которая по технике вполне может стоять рядом с гигантами бизнеса, вроде Disney и Pixar. Животные прорисованы до волоска и колючки, а мимика проработана от улитки до слона. С оригинальной идеей мы получаем еще и целый набор уникальных героев, у каждого из которых своя «история успеха». Это мышонок – хам и аферист, трусиха-слониха, горилла – начинающий уголовник и многие другие колоритные персонажи. И все это под мировые хиты, в основном современные, вроде Кэти Перри, Леди Гаги и Ники Минаж. Представьте кроликов, тверкающих своими пушистыми попками под «Oh my gosh, look at her butt!». То еще зрелище! Ну и, конечно, голливудского блеска картине придал его актерский состав с Мэттью МакКонахи, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун и другими звездами.

Кадр из фильма «Зверопой»

Но чего в «Зверопое» нет, так это той маленькой вселенной, из-за которой мы по десять раз пересматриваем «Зверополис», «Ральфа» или «Корпорацию монстров». То есть мы не видим того уникального мира, созданного для героев, с его особым устройством, вроде мышиной парковки. Здесь создатели просто взяли человеческий мир и, удалив от туда людей, заменили их животными. И не важно, что маленький грызун делает в огромной машине, а крпная слониха в тесном домике. Так же и характер животных никак не зависит от их вида и следующих из этого особенностей. Остается думать, либо хуманизация зашла слишком далеко, либо анимализация не дошла до логичного конца...

Кадр из фильма «Зверопой»

В итоге перед нами хорошая семейная картина, с традиционными для жанра идеями и ценностями. Не очень глубокая, по своей сути, сделанная скорее в погоне за тенденциями и хитами 2016-го. И в потоке сезонных премьер этот мультфильм вряд ли сможет выплыть в топы, но звонко блеснуть «Зверопою» точно удастся.

Инна Син

В российском прокате со 2 марта 2017 года

