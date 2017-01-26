Космос между нами, 2016

Актёр телевидения и режиссёр культовых мелодрам начала 2000-х «Давайте потанцуем» и «Интуиция» Питер Челсом приготовил для публики настоящую космическую историю «Космос между нами». Как обычно, главные роли у Челсома сыграли небезызвестные актёры, среди которых Эйса Баттерфилд («Игра Эндера»), Бритт Робертсон («Земля будущего»), Карла Гуджино («Дети шпионов», «Город грехов») и Гари Олдман («Леон», «Пятый элемент», «Тёмный рыцарь»).

В будущем путешествия на другие планеты стали возможными. Однажды женщина-космонавт погибает на Марсе, но её маленький ребёнок выживает. Мальчик попадает в лабораторию, где проводит всё своё детство. Ему удаётся установить контакт с Землёй, и он даже находит подругу по переписке. Его зовут Гарднер Эллиот, ему 16 лет, и он влюблён в девушку, которая живёт в Колорадо. Ради неё он преодолевает огромное расстояние и, наконец, оказывается на родной планете. Встретившись с возлюблённой, он вместе с ней отправляется на поиски ответов о своём происхождении.

Мультимиллиардер Натаниэль Шепард, генеральный директор компании Genesis, запускает первую миссию по колонизации Марса. Во время путешествия космонавт Сара Эллиот обнаруживает, что беременна. После приземления на Марс она рожает мальчика, называет его Гарднером и умирает от эклампсии. Личность отца Гарднера остается тайной. Натаниэль держит факт нахождения Гарднера на Марсе в секрете, поскольку это чревато для компании PR-катастрофой, а возвращение на Землю может быть опасно для здоровья Гарднера. Мальчик растет, воспитываясь астронавтом Кендрой Виндхэм и другими учеными на Марсе.

Шестнадцать лет спустя юноша находит обручальное кольцо своей матери и видео, на котором Сара и неизвестный мужчины радуются жизни в пляжном домике. Убежденный, что этот человек – его отец, Гарднер решает найти его. Для этого он проходит специальную операцию и тренировки, чтобы пережить воздействие земной гравитации.

Наконец прибывая на Землю, Гарднер вскоре сбегает из карантина и отправляется на поиски отца. Для этого он просит о помощи девушку по имени Талса, с которой они до этого общались по видеочату. Талса не верит в космическое происхождение Гарднера, но постепенно все больше убеждается в истинности его слов. Смогут ли друзья отыскать отца Гарднера до того, как последствия нахождения на Земле нанесут непоправимый ущерб его здоровью?