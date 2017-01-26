Космос между нами, 2016

Актёр телевидения и режиссёр культовых мелодрам начала 2000-х «Давайте потанцуем» и «Интуиция» Питер Челсом приготовил для публики настоящую космическую историю «Космос между нами». Как обычно, главные роли у Челсома сыграли небезызвестные актёры, среди которых Эйса Баттерфилд («Игра Эндера»), Бритт Робертсон («Земля будущего»), Карла Гуджино («Дети шпионов», «Город грехов») и Гари Олдман («Леон», «Пятый элемент», «Тёмный рыцарь»).
В будущем путешествия на другие планеты стали возможными. Однажды женщина-космонавт погибает на Марсе, но её маленький ребёнок выживает. Мальчик попадает в лабораторию, где проводит всё своё детство. Ему удаётся установить контакт с Землёй, и он даже находит подругу по переписке. Его зовут Гарднер Эллиот, ему 16 лет, и он влюблён в девушку, которая живёт в Колорадо. Ради неё он преодолевает огромное расстояние и, наконец, оказывается на родной планете. Встретившись с возлюблённой, он вместе с ней отправляется на поиски ответов о своём происхождении.
Мультимиллиардер Натаниэль Шепард, генеральный директор компании Genesis, запускает первую миссию по колонизации Марса. Во время путешествия космонавт Сара Эллиот обнаруживает, что беременна. После приземления на Марс она рожает мальчика, называет его Гарднером и умирает от эклампсии. Личность отца Гарднера остается тайной. Натаниэль держит факт нахождения Гарднера на Марсе в секрете, поскольку это чревато для компании PR-катастрофой, а возвращение на Землю может быть опасно для здоровья Гарднера. Мальчик растет, воспитываясь астронавтом Кендрой Виндхэм и другими учеными на Марсе.
Шестнадцать лет спустя юноша находит обручальное кольцо своей матери и видео, на котором Сара и неизвестный мужчины радуются жизни в пляжном домике. Убежденный, что этот человек – его отец, Гарднер решает найти его. Для этого он проходит специальную операцию и тренировки, чтобы пережить воздействие земной гравитации.
Наконец прибывая на Землю, Гарднер вскоре сбегает из карантина и отправляется на поиски отца. Для этого он просит о помощи девушку по имени Талса, с которой они до этого общались по видеочату. Талса не верит в космическое происхождение Гарднера, но постепенно все больше убеждается в истинности его слов. Смогут ли друзья отыскать отца Гарднера до того, как последствия нахождения на Земле нанесут непоправимый ущерб его здоровью?
История создания фильма началась в далеком 1999 году, когда киностудии Universal Pictures и Mike Lobell Productions приобрели сценарий, который тогда назывался «Материк», о мятежном подростке, рожденном на Луне, который хотел спуститься на Землю, но чья физиология не сможет пережить акклиматизацию на другой планете. Вскоре производство фильма было поставлено на паузу, так как сценаристка Эллисон Бернетт не смогла адекватно переписать сценарий, а Лобелл покинул Universal ради сделки с Castle Rock Entertainment. Проект пролежал на полке более десяти лет, пока в 2014 году за него не взялась студия Relativity Media.
Сразу после видеозвонка с Талсой Гарднер смотрит фильм, оставленный одним из немецких ученых. Этот фильм – «Крылья желания» Вима Вендерса, продолжение его киношедевра «Небо над Берлином».
Первоначальное название фильма звучало как «Не из этого мира».
Фоновая музыка, звучащая на протяжении всего фильма, во многом заимствована из симфонической композиции Густава Холста «Предвестник войны» из его знаменитой сюиты «Планеты».
Бритт Робертсон, сыгравшая Талсу, на семь лет старше Эйсы Баттерфилда, исполнившего роль Гарднера, хотя в фильме они играют персонажей примерно одного возраста. Робертсон объяснила, что такая разница в возрасте помогает добавить динамики в развитие отношений персонажей. «Я не думаю, что Талса на самом деле подросток. Ей пришлось очень долго быть взрослой. Ей нужно было заботиться о себе. Ей пришлось выяснить, где она будет жить, как оплатить ипотеку или газ. Она думает, как взрослый», сказала актриса.
Члены команды, которая помогает вернувшимся на Землю астронавтам покинуть космический корабль, носят маски для дайвинга Decathlon.
Многие сцены в средней школе Хайленд снимались в учебное время, что вызвало некоторые ссоры между школьной администрацией и Государственной комиссией по кинематографии.
Основные съемки фильма начались 14 сентября 2015 года в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Это первые киносъемки, прошедшие в космопорте «Америка» в Нью-Мексико. Во время съемок на космодроме находилось более 400 членов персонала, актеров и массовки.
Звезды YouTube, видеоблоггеры Джоуи Грасеффа и Леле Понс, ненадолго появляются в эпизодической сцене в классной комнате.
В этом фильме не учитывается, что в зависимости от относительного положения планет радиосигналу требуется от 4 до 21 минуты, чтобы добраться в одну сторону от Земли до Марса, что делает видеозвонки и переписку в реальном времени, происходящие между героями, невозможными.
Карла Гуджино играет женщину, которая не может иметь детей, при этом в жизни она является матерью пятерых детей.
Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной.