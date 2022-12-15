Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2019

Рейтинг фильмов 2019 года

FORD против FERRARI
1 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Малефисента: Владычица тьмы
2 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Эверест
3 Эверест
анимация 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Достать ножи
4 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Холодное сердце 2
5 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
В метре друг от друга
6 В метре друг от друга
мелодрама, драма 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Собачья жизнь 2
7 Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.6
Оцените
Смотреть онлайн
Король Лев
8 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мстители: Финал
9 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Маленькие женщины
10 Маленькие женщины
мелодрама, драма 2019, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Холоп
11 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
Оцените
Человек-паук: Вдали от дома
12 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
Оцените
Камуфляж и шпионаж
13 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дитя погоды
14 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
Оцените
Аладдин
15 Аладдин
приключения, мюзикл 2019, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вперёд
16 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Соник в кино
17 Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Клаустрофобы
18 Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.2
Оцените
Доктор Сон
19 Доктор Сон
мистика, ужасы 2019, США
8.1
Оцените
Дело Ричарда Джуэлла
20 Дело Ричарда Джуэлла
драма 2019, США
8.1
Оцените
Джуманджи: Новый уровень
21 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
Оцените
Джокер
22 Джокер
криминал, драма 2019, США
8.1
Оцените
После
23 После
драма, мелодрама 2019, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Путь домой
24 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
Оцените
Тайная жизнь домашних животных 2
25 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Где ты, Адам?
26 Где ты, Адам?
документальный 2019, Россия
8.0
Оцените
Рождество на двоих
27 Рождество на двоих
мелодрама, комедия 2019, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ржев
28 Ржев
военный, драма 2019, Россия
8.0
Оцените
Форсаж: Хоббс и Шоу
29 Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, криминал 2019, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Арахисовый сокол
30 Арахисовый сокол
приключения 2019, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Lil Peep: Всё для всех
31 Lil Peep: Всё для всех
документальный 2019, США
7.9
Оцените
Angry Birds 2 в кино
32 Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Балканский рубеж
33 Балканский рубеж
боевик, драма, военный 2019, Россия / Сербия
7.8
Оцените
Кома
34 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
Оцените
Капитан Марвел
35 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сестренка
36 Сестренка
военный, драма 2019, Россия
7.8
Оцените
Фиксики против кработов
37 Фиксики против кработов
анимация, детский 2019, Россия
7.8
Оцените
Дамбо
38 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
История игрушек 4
39 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Семейка Аддамс
40 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
Оцените
Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
41 Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
анимация, аниме 2019, Япония
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Шазам!
42 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
Оцените
Расправь крылья
43 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Падение ангела
44 Падение ангела
боевик, триллер 2019, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Домовой
45 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
1917
46 1917
военный, драма 2019, Великобритания / США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Покемон. Детектив Пикачу
47 Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия 2019, США
7.6
Оцените
Отпетые мошенницы
48 Отпетые мошенницы
комедия 2019, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Союз спасения
49 Союз спасения
драма, исторический, приключения 2019, Россия
7.6
Оцените
Оно 2
50 Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.6
Оцените
Непосредственно Каха
51 Непосредственно Каха
комедия 2019, Россия
7.6
Оцените
Паразиты
52 Паразиты
драма, триллер 2019, Корея
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дети моря
53 Дети моря
анимация, аниме 2019, Япония
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
BTS: Bring The Soul. The movie
54 BTS: Bring The Soul. The movie
документальный, мюзикл 2019, Корея
7.5
Оцените
Щегол
55 Щегол
драма 2019, США
7.4
Оцените
Рэмбо: Последняя кровь
56 Рэмбо: Последняя кровь
боевик, триллер 2019, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
57 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
Оцените
Я иду искать
58 Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Код Гиас: Лелуш воскресший
59 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сиротский Бруклин
60 Сиротский Бруклин
криминал, триллер 2019, США
7.4
Оцените
Текст
61 Текст
драма 2019, Россия
7.4
Оцените
Гемини
62 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Снежная королева: Зазеркалье
63 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джон Уик 3
64 Джон Уик 3
боевик 2019, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Zомбилэнд: контрольный выстрел
65 Zомбилэнд: контрольный выстрел
комедия, ужасы 2019, США
7.2
Оцените
Наркокурьер
66 Наркокурьер
детектив, криминал, драма 2019, США
7.2
Оцените
Капкан
67 Капкан
ужасы 2019, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Али, рули!
68 Али, рули!
боевик, комедия 2019, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Аббатство Даунтон
69 Аббатство Даунтон
драма, исторический 2019, Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Счастливого нового дня смерти
70 Счастливого нового дня смерти
ужасы, детектив, триллер 2019, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
71 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
комедия 2019, Россия
7.2
Оцените
Громкая связь
72 Громкая связь
драма, комедия 2019, Россия
7.2
Оцените
Страшные истории для рассказа в темноте
73 Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы 2019, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Годзилла 2: Король монстров
74 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
Оцените
Промар
75 Промар
аниме 2019, Япония
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мы
76 Мы
ужасы, триллер 2019, США
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Однажды в... Голливуде
77 Однажды в... Голливуде
комедия, драма 2019, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Yesterday
78 Yesterday
мюзикл, комедия 2019, Великобритания
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Маяк
79 Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Девятая
80 Девятая
триллер, драма, боевик, детектив 2019, Россия
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дикая лига
81 Дикая лига
спорт, исторический, драма 2019, Россия
7.0
Оцените
Терминатор: Темные судьбы
82 Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
7.0
Оцените
Под водой
83 Под водой
боевик, драма, триллер 2019, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
84 Бабушка лёгкого поведения 2: Престарелые мстители
комедия 2019, Россия
6.9
Оцените
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
85 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Иван Царевич и Серый Волк 4
86 Иван Царевич и Серый Волк 4
анимация, детский 2019, Россия
6.9
Оцените
Люди в черном: Интернэшнл
87 Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.8
Оцените
Проклятие Аннабель 3
88 Проклятие Аннабель 3
ужасы 2019, США
6.8
Оцените
Королевский корги
89 Королевский корги
анимация 2019, Бельгия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кладбище домашних животных
90 Кладбище домашних животных
ужасы, триллер 2019, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Снегоуборщик
91 Снегоуборщик
боевик, триллер, драма 2019, Великобритания
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Стриптизерши
92 Стриптизерши
триллер, драма 2019, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Песня имен
93 Песня имен
драма 2019, Германия / Канада / Великобритания
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Одесса
94 Одесса
драма, комедия 2019, Россия
6.6
Оцените
Стекло
95 Стекло
триллер 2019, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Та еще парочка
96 Та еще парочка
комедия 2019, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Яга: Кошмар темного леса
97 Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Герой
98 Герой
боевик, триллер 2019, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Давай разведемся
99 Давай разведемся
комедия 2019, Россия
6.5
Оцените
Зима
100 Зима
драма 2019, Россия
6.5
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши