«Zомбилэнд: контрольный выстрел»: Рецензия Киноафиши

В 2009 году начинающий режиссёр Рубен Фляйшер создал одну из самых живых и ярких историй о зомби-апокалипсисе. Четыре совершенно разных по характеру героя однажды встретились и просто помогли друг другу выжить. Спустя десять лет звёздная команда возвращается. Старые знакомые уже долго живут вместе и даже облюбовали себе Белый Дом в качестве пристанища. Но потом начинаются неизбежные конфликты, в результате которых самая младшая героиня по прозвищу Литл-Рок исчезает с новым знакомым. Остальные, разумеется, отправляются на её поиски.

Фильм, которого все ждали десять лет, вышел среди целой волны сиквелов и перезапусков классики вроде очередного «Рэмбо» или «Терминатора». Но как в далёком 2009-м «Добро пожаловать в Zомбилэнд» легко и иронично разрушил рамки кино о зомби, став одновременно и пародией, и новым эталоном, так и «Контрольный выстрел» снова даёт понять — вот как надо снимать продолжения. Без вымученных тем, а остроумно и с удовольствием.

В новом фильме собралась ровно та же старая команда, включая всех центральных актёров, режиссёра, сценаристов и продюсера. И с первых же сцен видно, что вся компания отрывается от души, только тогда это были опыты начинающих авторов и артистов (за исключением разве что Харрельсона), а теперь — работа профессионалов.

Бюджет явно стал выше, съёмки — круче, эффекты — интереснее. Зомби показывают более разнообразно и реалистично, хоть они всё так же забавны, как и в первой части. И даже легендарный список правил теперь появляется на экране более вычурно. Но намного важнее, что авторы сумели не потерять то ощущение простой человеческой истории, которое и покорило всех десять лет назад. Тогда в рамках комедии о зомби зрителям сумели рассказать и про дружбу, и про любовь, и даже про отношения между отцом и дочерью. А теперь всё это просто продолжили, показав конфликт людей, слишком долго живущих вместе, взросление и семейные размолвки. «Контрольный выстрел», к огромному счастью фанатов, даже не пытается замахиваться на какие-то глобальные темы вроде спасения мира или лечения от вируса зомби. Герои снова решают свои личные проблемы, много ругаются, шутят и расстреливают нежить.

С сюжетом поступили ровно так, как это было во втором «Дэдпуле», над которым работали те же сценаристы - Ретт Риз и Пол Верник. Они просто взяли самые лучшие идеи и умножили их на два. Причём в отдельных моментах персонажей удвоили в самом буквальном смысле. Увы, эту шутку уже показали в трейлерах, но менее смешной она не стала. Сохранили даже внесюжетные отсылки про лучшие варианты убийства зомби. Они тоже выглядят ещё круче.

«Контрольный выстрел»

Количеству текстового и ситуативного юмора в «Zомбилэнде» позавидует любая «чистопородная» комедия. Каждый персонаж прописан очень гротескно, воплощая собой определённый типаж: тут к знакомым героям добавляется и стереотипная «тупая блондинка», и нелепые хиппи, и сильная крутая женщина. При этом они странным образом не превращаются в глупые маски, а остаются живыми и трогательными даже во время конфликтов. Постоянное ворчание Таллахасси оттеняет вечная нерешительность Коламбуса, а сарказм Вичиты противопоставлен лепетанию новенькой Мэдисон.Последней отдана одна из лучших шуток про перемены в организации перевозок за прошедшие десять лет.

Отдельное наслаждение — визуальный ряд. Оператор Чон Джон-хун, работавший и над оригинальным «Олдбоем», и над новым «Оно», не перегружает картинку, но потрясающе обходится с цветовой гаммой и длинными кадрами. Сцена драки в баре выглядит настоящим торжеством экшена без лишнего монтажа и мелькания, буквально затягивая зрителя в действие. А финал чем-то напоминает снайдеровскую версию «Рассвета мертвецов», разве что в облегчённой и позитивной форме.

В результате «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» представляет собой прекрасное комбо из жанров. Это очень динамичная история, не уступающая в съёмках экшена самому Мэттью Вону. Заодно это потрясающе смешная комедия, где перепалки героев соседствуют с забавными ситуациями. И, в конце концов, это просто живая и очень тёплая история о людях, готовых на всё ради своих близких.

Все, кто когда-то полюбил первую часть, несомненно испытают огромное удовольствие от новой встречи с любимыми героями. И не забудьте дождаться сцены после титров, там покажут ещё одного важного персонажа.

Алексей Хромов