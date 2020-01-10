«Камуфляж и шпионаж»: Рецензия Киноафиши

«Камуфляж и шпионаж» — новый проект анимационной студии Blue Sky, ответственной за создание франшизы «Ледниковый период» и дилогии «Рио». Их последний мультфильм «Фердинанд», вышедший в 2017 году, доказал, что студия больше не способна составить конкуренцию не только Disney и Pixar, но даже растерявшей былой запал DreamWorks и новичкам Illumination. После покупки Fox, частью которой была и Blue Sky, будущее стало выглядеть еще туманнее, и новая картина вряд ли способна укрепить их шаткое положение.

Лэнс Стерлинг — один из лучших секретных агентов мира, конечно же, работающий исключительно в одиночку. На его счету самые невыполнимые операции, тысячи спасенных жизней, прерванные глобальные конфликты, устраненные суперзлодеи и всеобщее обожание коллег, признавших в нем недостижимый идеал. Эту жизнь, полную успеха, меняет на первый взгляд обычное задание, в котором Стерлингу нужно остановить рядовую сделку по продаже украденных военных технологий. Из-за ловушки он сам оказывается мишенью и вынужден пуститься в бега, чтобы отыскать настоящего злодея. Помогать ему будет ученый Уолтер Беккет, который обратил на себя внимание странными пацифистскими разработками. Его новым экспериментом становится передовая маскировка, превращающая человека в голубя — обыденную птицу, не привлекающую к себе внимание. Лэнсу придется найти плюсы в пернатом облике, оставить гордость и понять, что работа в одиночку не столь эффективна, тем более когда на кону стоит благополучие всего мира.

Мультфильм вдохновлен короткометражкой 2009 года «Невозможный голубь» о правительственном агенте, в секретный чемоданчик которого попадает голубь. Доступ к мощнейшему оружию и ядерной ракете оказывается в клюве простой птицы, позволяя устроить настоящий хаос на улицах Вашингтона. «Камуфляж и шпионаж» далеко ушел от своего вдохновителя, оставив имя одного из героев, но сменив ему черный костюм на белый халат. Голубь из молчаливого случайного обитателя столичного города превратился в болтливого пернатого секретного агента. По традиции шпионских боевиков география путешествий не ограничится одним городом, и герои будут вынуждены посетить живописные уголки планеты. Старые взгляды одинокого волка, предпочитающего решать проблемы грубой силой и множеством трупов, преобразятся благодаря дружбе и взаимопомощи, приумноженных пацифистскими воззрениями ученого Уолтера Беккета, пытающегося сделать этот мир чуточку лучше и добрее.

«Камуфляж и шпионаж»

Несмотря на большой перерыв и отсутствие других проектов, «Камуфляж и шпионаж» получился слишком типичным мультфильмом студии Blue Sky. Здесь полно интересных идей, которые не всегда получают должное развитие и соседствуют со спорными решениями. Отличными вышли шпионские приспособления молодого изобретателя, выделяющиеся благодаря его нетипичному взгляду на мир. Ну где еще можно увидеть огромных котят, состоящих из блесток и способных растопить даже самое черствое злодейское сердце?! Шпионские гаджеты дарят самые запоминающиеся эмоции, заключая в себе наивность и светлый взгляд на опасную действительность. Чего нельзя сказать о главной идее, которая не способна подарить столько ярких эмоций. Голубиная маскировка практически не открывает Стерлингу плюсов нового облика и не оказывается столь необходимой для миссии. Она лишь создает трудности, вынуждая агента мириться с временной беспомощностью, полагаясь на птичью стаю и напарника. Спорным получился и юмор. С одной стороны, перед нами разворачивается неплохая пародия на бондиану (особенно удачными получились вступительные титры), а с другой — шутки на тему поедания мусора и испражнений, смазывающие общее впечатление. И так здесь во всем.

«Камуфляж и шпионаж» — мультфильм-компромисс. Качественная и яркая анимация практически лишена мелких деталей и глубокой проработки. Запоминающиеся образы главных героев соседствуют с довольно типовым злодеем, не имеющим своего лица. В динамичных экшен сценах отсутствует изобретательность, которую заменили на масштаб и глупый юмор. Шпионский закрученный сюжет оказывается слишком предсказуемым из-за примитивной завязки и столь же слабого финала. «Камуфляж и шпионаж» не выглядит уверенным хитом, способным покорить всех, даже несмотря на участие в проекте крупных звезд: Уилла Смита и Тома Холланда. Если вы хотите анимационной легкости и простоты, то шпионские приключения агента Стерлинга и его напарника Беккета вам отлично подойдут. На большее этот мультфильм вряд ли способен.

Константин Киценюк