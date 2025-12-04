Меню
Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2026

Рейтинг фильмов 2026 года

Простоквашино 7.5
1 Простоквашино Игровой фильм о знакомых с детства героях из повестей Эдуарда Успенского и классических советских мультиков
приключения, семейный 2026, Россия
Чебурашка 2 7.3
2 Чебурашка 2 Гена и милый ушастый зверек спасают родной дендрарий. Сиквел самого кассового фильма в истории российского кино
семейный, комедия 2026, Россия
Буратино 7.3
3 Буратино Новое красочное воплощение знаменитой сказки о приключениях деревянного мальчика
семейный, приключения 2026, Россия
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2025 года Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам
Самые ожидаемые фильмы
1247
Человек-бензопила. Фильм: История Резе 4 декабря 2025
1159
Аватар: Пламя и пепел 25 декабря 2025
617
Чебурашка 2 1 января 2026
314
Пять ночей с Фредди 2 4 декабря 2025
155
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
Лучшие фильмы в прокате
10
Сумма квадратов катетов
10
Вальс со смертью
9.5
Присутствие
9.4
Айхал
9.1
Атака титанов: Последняя атака
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Атака титанов: Последняя атака
9.0
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
8.9
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
8.9
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
За 1 минуту объясняем, чем закончился сериал «Камбэк» с Петровым: раскрываем секреты прошлого Компота
3 сезон «Уэнсдей» станет совсем другим: звезда сериала Netflix Дженна Ортега выдала фанатам самый важный спойлер
«У него 0% "свежести" на Rotten Tomatoes»: Эль Фаннинг раскритиковала фильм Кончаловского — считает его худшим
Продолжение «Игры престолов» уже в работе: Мартин подтвердил – культовый сериал получит полноценный сиквел (но не про Джона Сноу)
«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом
У одних – яичница, у других – макароны: вспомните 5 фильмов СССР по завтраку героев (тест)
История «Ну, погоди!» не оборвалась в 80-х: у мультфильма есть еще 6 малоизвестных серий — и речь не про перезапуск
Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо
«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов
У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы
Уникальный союз СССР и США: в конце 80-х Фрейндлих снялась в фильме мастера американского юмора, работавшего с Болдуином и Джейн Фондой
