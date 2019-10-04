«Эверест»: Рецензия Киноафиши

После потери отца школьница Лу отдалилась от родных. Девочка постоянно убегает из дома и занимает свои дни любой работой, пытаясь скопить денег и отправится в путешествие. Ночью она живет в самодельном убежище на крыше – единственном месте, где может по-настоящему укрыться от нескончаемого сочувствия близких и погрузиться в меланхоличное одиночество. Неожиданно это место перестает быть тайным. В один из вечеров Лу находит на крыше раненого малыша йети, который скрывается от крупной технологической корпорации. Девочка моментально поддается обаянию зверька и отправляется с ним в невероятное приключение. Конечная точка – гора Эверест, дом снежного человека.

Сюжет о встречи йети сложно назвать оригинальным. В начале 2019 года студия Laika выпустила «Потерянное звено», пластилиновую встречу английского аристократа и гималайского обитателя, чуть раньше Warner Bros. в мультфильме «Смолфут» рассказали историю поселения йети, для которых человек стал тем самым мифом из сказок, неожиданно обретя реальное воплощение. Это самые крупные и свежие анимационные проекты, за ними притаились истории поменьше, ориентированные скорее на внутренний рынок например «В поисках йети» и «Стань легендой! Бигфут Младший». На их фоне новинка студии DreamWorks «Эверест» кажется лишена оригинальности, вновь пересказывая знакомые многим приключения о поисках дома и семьи. Все действительно развивается излишне буднично с типичными злодеями и столь же очевидным путешествием к заветной горе. На помощь зрителям приходят трогательность, простота и мелочи, которым удается вдохнуть в историю настоящую жизнь.

Эверест

Самым значим для мультфильма становятся взаимоотношения между героями. Сначала общение Лу с мамой и бабушкой, переполненные забавными пожилыми наставлениями и любовью, не находящей пристанище. Дальше одноклассники, довольно быстро превращающиеся в настоящих друзей, которые готовы отправиться в увлекательное путешествие полное опасностей и открытий. Главным украшением становится йети по имени Эверест. Да, образ зверька также излишне клиширован, но ему все равно удается покорить экран живостью, детской любознательностью и обаянием, заключающем в себе знакомые черты домашних животных. Подобное студия уже делала с Беззубиком в «Как приручить дракона», параллелей с которым будет не избежать. Удивить сможет и местная злодейская корпорация в лице старого лидера, долгие годы одержимого поиском снежного человека. Не обошлось и без типичных «миньонов». Их место заняли змейки-опаньки, выполняющие роль забавного антуража.

На пути к вершине персонажи заново открывают для себя мир, замечая маленькие радости, ускользающие в большом мегаполисе. Природа становится для них новым домом, полным удивительной красоты. В этом им помогает и магия, позволяющая моментально преображать мир вокруг себя. Общий язык, понятный всем персонажам, удается найти в искусстве. Музыка становится универсальным способом выражения любых эмоций, объединяя людей и животных. Дальше частности. «Эверест» практически лишен скрытых подтекстов. Все здесь максимально прозрачно: дружба, тяжесть утраты, взросление, зоозащита и семья. Такая простота даже идет мультфильму на пользу и не превращает в излишне детский, напоминая о базовых жизненных ценностях. Сама история развивается невероятно стремительно, насыщая экран яркими красками и запоминающимися событиями. Все локации разнообразны, постоянно меняют природный климат и визуальный стиль.

Примечателен «Эверест» и сознательным разворотом в сторону азиатского зрителя, полностью перенося действие в Китай. Он правда не получил узнаваемых деталей и сошел бы за любой крупный мегаполис, но важнее здесь сама попытка полностью ориентировать крупный мультипликационный проект на один из важнейших мировых рынков. Подобное может стать интересным прецедентом в дальнейшем развитии студии, явно уступающей позиции Disney и Pixar. Странным выглядит лишь решение российского прокатчика заменить оригинальные китайские имена на европейские аналоги. Цель такого решения видимо останется загадкой.

«Эверест» – отличный пример мастерства и любви авторов к своей работе. Им удалось компенсировать отсутствие оригинальности запоминающимися героями и трогательностью их взаимоотношений. Кажется, это лучший способ порадовать ребенка и себя на ближайшие недели, отправившись в увлекательное приключение. Константин Киценюк