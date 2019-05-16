«Покемон. Детектив Пикачу»: Рецензия Киноафиши

Молодой работник страховой компании Тим Гудман узнаёт о смерти своего отца Гарри — детектива полиции. Он приезжает в Райм-сити, город, в котором мирно сосуществуют люди и покемоны. Придя в квартиру отца, Тим встречает там потерявшего память Пикачу, который, похоже, работал с Гарри. Странным образом мальчик и покемон могут понимать друг друга. И тогда они решают разобраться в происшествии, которое, по мнению Пикачу, не было несчастным случаем.

С учётом популярности сначала аниме-сериала, а потом и игры Pokemon Go, покорившей буквально весь мир, «живая» экранизации была лишь вопросом времени. И худшее, что могли бы сделать авторы фильма — взяться пересказывать классическую историю из аниме о поисках покемона, тренировке и сражениях. К счастью, они пошли совершенно другим путём. Правда, и здесь есть некоторые недостатки. Но большинство из них меркнет на фоне общей атмосферы картины.

С самого начала сюжет подаётся так, будто зритель должен знать предысторию. Буквально в первых кадрах фигурирует покебол, а рассказы о сражениях упоминаются лишь вскользь. Да и сам сюжет фильма — вольный пересказ игры «Детектив Пикачу». Но если кто-то не знаком с первоисточником — неважно. Предысторию кратко расскажут в виде виртуальной экскурсии по Райм-сити, а потом объяснят, что здесь она уже не играет роли. С началом основного сюжета положение зрителей примерно уравняется. Ведь тут трудно сказать, что авторы уж очень сложно закрутили действие. Злодей очевиден с первого появления, почти все твисты можно предсказать. Всё это вообще трудно назвать детективом — герои просто ходят от одной локации к другой и получают ответы.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Но всё это почти неважно. Ведь главное в этом фильме сам мир покемонов и милейший Пикачу. Авторы картины сумели создать своеобразную мультяшную версию «Бегущего по лезвию», показав необычный город с суетой, неоновыми вывесками и тайнами. Но не мрачно-обречённый, а милый, поскольку улицы заполнены всевозможными покемонами. А при появлении Пикачу вообще забываются все недостатки. Героя умудрились сделать не просто пушистым и забавным, а действительно прописали ему характер. Покемон, зависимый от кофеина и постоянно сыплющий новыми идеями и предложениями, отлично оттеняет нерешительного Тима и превращает историю из детектива в забавное бадди-муви. А сочетание игрушечной внешности с голосом Райана Рейнольдса и текстовыми шутками добавляет ассоциаций с «Дэдпулом» (отдельное спасибо российским прокатчикам, что оставили Петра Гланца на озвучке, иначе этот момент мог просто потеряться).

В целом главные герои повторяют совершенно типичный путь напарников из полицейских фильмов, но всё это подано с чисто пародийной точки зрения (а как иначе, ведь один из них — мальчишка, а второй — пушистый зверёк в шляпе). Да и все остальные повороты сюжета очень уж стереотипны, вплоть до третьей героини — отважной репортёрши. Всё это было в фильмах девяностых. Но снова спасает юмор. И тут, кстати, проявляется ещё один недостаток. Но не самого фильма, а всей современной рекламы — в трейлерах опять показали слишком много. Значительную часть наиболее смешных моментов уже слили в рекламных роликах. И если у тех, кто не смотрел трейлеры, момент первой встречи Тима и Пикачу или сцена поимки Мистера Майма вызовут приступ смеха, то другие лишь ещё раз увидят знакомый гэг.

В целом фильм вышел очень (иногда даже слишком) простым и предсказуемым, что, конечно, может несколько расстроить. В финале будет пара неплохих сюрпризов, в том числе один отличный персонаж, но в остальном всё развивается совершенно линейно. Но фанаты будут радоваться появлению множества знакомых покемонов и их сражениям, а те, кто ничего о них не знает, просто поумиляются милым существам, посмеются над неплохими шутками и влюбятся в пушистого Пикачу.

Алексей Хромов