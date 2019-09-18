«Yesterday»: Рецензия Киноафиши

Вы когда-нибудь мечтали попасть в мир, где только вы знаете какую-нибудь гениальную песню? Тогда её можно выдать за свою и заслужить восхищение миллионов поклонников. Именно так и происходит с героем фильма Yesterday. Талантливый, но не очень удачливый музыкант Джек Малик уже почти решил бросить музыку, ведь его поддерживает только беззаветно влюблённая помощница Элли. Но в какой-то момент по всему миру отключается электричество, и герой попадает под автобус. Очнувшись, он узнаёт, что весь мир остался прежним, кроме одной детали — никто не помнит о существовании группы The Beatles. Теперь Джек может исполнять со сцены их песни, быстро обгоняя по популярности самого Эда Ширана.

Британский режиссёр Дэнни Бойл в большинстве своих картин старается рассказывать о самых простых людях, которые попали в необычную ситуацию. И в этом плане Yesterday можно считать чуть ли не квинтэссенцией его творчества. Ведь каждый второй музыкант, исполняя под гитару песни «Битлов», хоть раз задумывался, каково будет оказаться на их месте. Но в фильме к этим фантазиям подкидывают сразу несколько интересных вопросов. Для начала герой постоянно чувствует себя самозванцем — ведь на самом деле песни принадлежат другим людям. С другой стороны, если он не донесёт до слушателей эти композиции, их просто никто никогда не услышит. И этой морали, кстати, посвящена одна загадочная сюжетная линия. Поначалу кажется, что авторы хотят добавить накала и драмы, но по факту это лишь признание в любви к искусству.

Любовью к музыке The Beatles наполнен весь фильм, что логично для режиссёра англичанина. Речь не только об очень душевном исполнении кавер-версий их песен (кстати, как оказалось, у Химеша Пателя очень приятный вокал). Когда герой пытается вспомнить знакомые с детства композиции, цитаты из них оказываются раскиданы буквально по всем диалогам. А его визиты в родные места ливерпульской четвёрки доказывают, что их тексты писались буквально «с натуры».

Yesterday

Кроме того, отлично подана тема восприятия легендарных песен в современности. Ведь кто знает, как бы звучали классические композиции, если бы их записывали сейчас, под строгим присмотром продюсеров. В этом плане противовесом герою выступает Эд Ширан, играющий сам себя. Он пару раз предлагает забавные улучшения песням, чтобы сделать их более современными. Саму музыку почти не трогают, а вот над оформлением и названиями пластинок успевают пошутить неоднократно. Даже над псевдорасизмом «Белого альбома». Вообще вся картина наполнена огромным количеством очень разнообразного юмора. Помимо текстовых шуток регулярно проскакивают милые гэги про отличие фильма от реальности: оказывается, что пропали не только The Beatles, но и другие пласты культуры. Здесь стоит отметить, что сценарий писал знаменитый Ричард Кёртис, ответственный за сюжеты «Рок-волны» и «Чёрной гадюки». Причём авторы совершенно осознанно отказываются рассуждать о глобальности в духе «Эффекта бабочки» — на весь остальной мир перемены никак не влияют, просто добавляют комедийности.

Yesterday при этом остаётся очень добрым фильмом, да ещё и снятым в узнаваемой стилистике Дэнни Бойла. Яркие цвета и почти клиповый монтаж, которые делают действие очень динамичным и задорным, обрамляют классический сюжет о популярности, а заодно и очень милую историю любви. В отличие от большинства подобных картин здесь даже нет никакой агрессии, истории предательства или злых завистников.

Все герои очень милы, и даже Ширан честно признаёт в песнях конкурента гениальность. Разве что продюсер может показаться слишком меркантильным, но она этого и не скрывает. Так что Yesterday вообще не вызывает негативных эмоций. В конце зрителей ждёт небольшое, но трогательное до слёз появление любимчика режиссёра - Роберта Карлайла, а также поворот сюжета, явно важный для самого Дэнни Бойла. Ведь не секрет, что большую часть бюджета картины потратили, приобретая авторские права на песни.

Алексей Хромов