«Арахисовый сокол»: Рецензия Киноафиши

По кукурузным полям и камышовым зарослям держат свой путь двое незнакомцев. У каждого за спиной прошлое, от которого они пытаются спрятаться. Зак (потрясающий Зак Готзтзаген) в одних трусах посреди ночи сбегает из дома престарелых, куда его, 22-летнего парня с синдромом Дауна, поместили из-за того, что близкие не смогли взять на себя столь тяжелую ношу. Тайлер (Шайа ЛаБаф) совершает поджог, который стоит местным добытчикам крабов всех их дорогостоящих снастей. Один мечтает стать рестлером и встретиться со своим кумиром Соленым Реднеком, чтобы тот научил его сражаться на ринге. Второй потерял брата в автомобильной аварии и бежит от озлобленных преследователей во Флориду — ходят слухи, там большой улов. Премьера «Арахисового сокола» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», и это, бесспорно, классическое «сандэнсовское» кино: поднимающее дух, трогательное и доброе. За режиссуру отвечают двое дебютантов, Тайлер Нилсон и Майк Шварц, а в продюсерах значатся Альберт Бергер и Рон Йеркса, работавшие над лентой «Маленькая мисс Счастье». «Арахисовый сокол» — это тоже фильм-путешествие, в котором звучит шум ветра перемен и еще громче бьются сердца двух сражающихся за свое счастье героев, которым нипочем и реку переплыть перед рыболовным судном, и пройти баптистское крещение, чтобы не схлопотать пулю.

«Арахисовый сокол»

Главную борьбу герои ведут со своими травмами — все они по-своему аутсайдеры, пережившие потери и не находящие себе места в этом мире. Но несмотря на всю его жестокость и грубость, благодаря друг другу они обретают надежду, что в жизни еще осталось что-то хорошее. Социальная подоплека, толерантность и проповеди об этичности здесь далеко не на первом плане, и еще в самом начале авторы фильма будто высказывают собственную позицию устами Тайлера. Когда Зак признается, что у него синдром Дауна, тот, недолго думая, отвечает: «Мне на это плевать». Но это вовсе не проявление равнодушия по отношению к людям с инвалидностью, напротив, это лишь подчеркивает тот факт, что они ничем не отличаются от остальных.

Говорить о сложном с юмором и простотой — умение, которое дано не каждому, Нилсону и Шварцу удалось найти идеальные пропорции в создании одного из самых ярких дебютов этого года. Так же, как это когда-то получилось у Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта со их комедийной драмой «Человек — швейцарский нож». Правда, «Арахисовый сокол» не может похвастаться таким же бунтарством. Режиссеры действуют по инструкции, проверенной временем, и упрекнуть их в этом сложно, так как она всегда работает. В итоге на свет появилась заряженная духом приключений и похожая на одну из этих сумасшедших историй, который обычно рассказывают у костра, картина, которая не даст заскучать ни на минуту.

Как говорится в народе, устами Шайи ЛаБафа глаголет истина. Только вместо фирменного Just Do It, он вместе со своими экранными товарищами дает простые советы, которые мы слышали не раз, но которые не грех и повторить. Например, что семья — это не кровное родство, а связи, которые ты создаешь себе сам. Или что настоящие друзья познаются в беде. Ну а если сильно захотеть, то можно и здоровяка заставить с ринга улететь. В общем, не исключено, что после просмотра вам захочется обмазаться арахисовым маслом, построить плот и отправиться навстречу мечте под звуки душевного кантри. И это определенно будет того стоить.

Олеся Трошина