«Джокер»: Рецензия Киноафиши

Никто не принимает Артура Флека — кажется, даже он сам. Клоун-неудачник и вечный одиночка, он мечтает о карьере стендап-комика, но публика охотнее станет смеяться над ним самим, нежели над его шутками. Стать полноценным членом общества в агрессивном и грязном Готэме ему также мешает уникальная болезнь. Дело в том, что Артур буквально начинает задыхаться от смеха в самых неподходящих ситуациях и никак не может это контролировать, что часто играет с ним злую шутку. Отношения с девушками не складываются, а коллеги на работе, за исключением одного лишь карлика, также постоянно сталкивающегося с унижениями, явно не тянут до статуса дружбы. Главный человек в его жизни — это мама, которая с детства научила его улыбаться в любой ситуации. Но постепенно эта улыбка растворяется в гримасе грусти, а затем и безумия, и сам Артур решает наказать своих обидчиков.

Режиссер Тодд Филлипс известен своими комедийными проектами, в числе которых известная трилогия «Мальчишник в Вегасе». Но, как и его коллеги Питер Фарелли («Зеленая книга») и Адам МакКей («Игра на понижение»), режиссер доказал, что может достойно сменить поле деятельности. «Джокер» — это снятая по всем традиционным правилам драма о том, к чему приводят отсутствие поддержки и любви, что также делает ее актуальной в условиях современного мира, в котором человек все больше зацикливается на самом себе. И уже во вторую очередь это история становления всемирно известного антагониста и противника Бэтмена, о чем режиссер, отрекшийся от связи с комиксами, все равно продолжает напоминать на протяжении всего фильма. Но, к счастью, делает это ненавязчиво.

Джокер

Безусловно, «Джокер» — это бенефис Хоакина Феникса, вновь переплюнувшего самого себя. Актер в совершенстве овладел несколькими техниками истерического смеха, который практически становится саундтреком всей картины. Каждый из экранных Джокеров по-своему уникален, но только Хоакину выпала возможность показать полноценную трансформацию этого персонажа, с чем он идеально справился (иначе не был бы Хоакином Фениксом). Помимо него отметить хочется еще и небольшую роль Роберта Де Ниро, сыгравшего известного телеведущего и кумира Артура Флека. Эта роль является ничем иным, как оммажем «Таксисту» Мартина Скорсезе, ведь именно в нем Филиппс черпал вдохновение для своего «Джокера», и эту связь невозможно не заметить.

В фильме Тодда Филлипса создана более чем подходящая этому герою атмосфера — с кричащими, но не раздражающими цветами, музыкой исландского композитора Хильдур Гуднадоттир, известной по саундтреку к «Чернобылю», и стилистикой 70-х, в которых и разворачивается действие фильма. Вместе с классической драматургией все это привело если и не к началу нового пути в развитии жанра кинокомикса, то точно к повороту в эту сторону.

Олеся Трошина