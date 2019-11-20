Дело Ричарда Джуэлла, 2019

«Дело Ричарда Джуэлла» имеет шансы стать одной из лучших биографических драм последнего десятилетия. Критики прочат новой режиссёрской работе Клинта Иствуда большой успех, а внимательные зрители разбирают детали сценария, проверяя достоверность озвученных в фильме фактов.

В основе сюжета лежит реальная история охранника по имени Ричард Джуэлл, обнаружившего во время Олимпийских игр в Атланте рюкзак с бомбой. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал, однако пресса и ФБР быстро превратили Джуэлла из национального героя в главного подозреваемого, до основания разрушив жизнь бывшего охранника. Обычный человек, хорошо выполнявший свою работу, стал жертвой травли и давления со стороны правительства, СМИ и общества – всего лишь из-за нескольких «неудачных» штрихов в портрете потенциального преступника.

Невероятный актёрский состав, остросоциальный сюжет и повышенное внимание Иствуда к деталям в поиске справедливости для покойного героя делают новый фильм одним из лучших в своём жанре. Вымысел и правда, погоня за сенсацией и профессиональная этика, человеческая жизнь и суровая система – всё это сталкивается в «Деле Ричарда Джуэлла» и разбивается о незыблемые принципы режиссёра. Похоже, Иствуд в очередной раз после блистательного «Чуда на Гудзоне» пытается донести до зрителей трагедию обычного человека, попавшего в жернова «четвёртой власти».

Отдельно стоит отметить впечатляющую игру Кэти Бейтс («Полночь в Париже», «Мизери»). Оскароносная актриса сумела добавить финальный штрих к социальной драме, раскрыв зрителям переживания матери затравленного прессой Джуэлла. И, конечно, не оставит публику равнодушным Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех»), воплотивший на экране образ хорошего парня, попавшего в клубок интриг, домыслов и беспочвенных обвинений.