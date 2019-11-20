Дело Ричарда Джуэлла, 2019

«Дело Ричарда Джуэлла» имеет шансы стать одной из лучших биографических драм последнего десятилетия. Критики прочат новой режиссёрской работе Клинта Иствуда большой успех, а внимательные зрители разбирают детали сценария, проверяя достоверность озвученных в фильме фактов.
В основе сюжета лежит реальная история охранника по имени Ричард Джуэлл, обнаружившего во время Олимпийских игр в Атланте рюкзак с бомбой. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал, однако пресса и ФБР быстро превратили Джуэлла из национального героя в главного подозреваемого, до основания разрушив жизнь бывшего охранника. Обычный человек, хорошо выполнявший свою работу, стал жертвой травли и давления со стороны правительства, СМИ и общества – всего лишь из-за нескольких «неудачных» штрихов в портрете потенциального преступника.
Невероятный актёрский состав, остросоциальный сюжет и повышенное внимание Иствуда к деталям в поиске справедливости для покойного героя делают новый фильм одним из лучших в своём жанре. Вымысел и правда, погоня за сенсацией и профессиональная этика, человеческая жизнь и суровая система – всё это сталкивается в «Деле Ричарда Джуэлла» и разбивается о незыблемые принципы режиссёра. Похоже, Иствуд в очередной раз после блистательного «Чуда на Гудзоне» пытается донести до зрителей трагедию обычного человека, попавшего в жернова «четвёртой власти».
Отдельно стоит отметить впечатляющую игру Кэти Бейтс («Полночь в Париже», «Мизери»). Оскароносная актриса сумела добавить финальный штрих к социальной драме, раскрыв зрителям переживания матери затравленного прессой Джуэлла. И, конечно, не оставит публику равнодушным Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех»), воплотивший на экране образ хорошего парня, попавшего в клубок интриг, домыслов и беспочвенных обвинений.
Леонардо ДиКаприо хотел сыграть в «Деле Ричарда Джуэлла» адвоката, но из-за занятости в других проектах был вынужден ограничиться продюсированием работы Иствуда.
В главной роли должен был сняться Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит»), однако он уступил Полу Уолтеру Хаузеру, оставшись, как и ДиКаприо, в числе продюсеров.
Это пятый фильм Клинта Иствуда, в котором режиссёр поднимает тему преследования невинного человека прессой и американскими властями. Первые четыре – это «Настоящее преступление» (1999), «Таинственная река» (2003), «Подмена» (2008) и «Чудо на Гудзоне» (2016).
Кинозрители старшего поколения помнят Клинта Иствуда как звезду вестернов. Кроме того, именитый режиссёр был мэром калифорнийского городка Кармэл в 80-х годах и пользовался большим уважением его жителей.
Это уже вторая кинокартина, в основе сюжета которой лежит расследование знаменитой журналистки Мари Бреннер. Первой стала драма «Свой человек» Майкла Манна.
Сцены эвакуации снимали ровно на том же месте, где происходили описанные в фильме события в 1996 году – в Олимпийском парке города Атланта, штат Джорджия.
Бобби Джуэлл, мать покойного Ричарда, попросила режиссёра включить в фильм записи концерта любимого исполнителя своей семьи – Кенни Роджерса.
Одну из ролей в «Деле Ричарда Джуэлла» должен был сыграть Николас Кейдж. Причины его отсутствия в финальном актёрском касте не сообщаются.
Клинт Иствуд снимал многие эпизоды, руководствуясь датами реальных событий. Так, например, сцена с бомбой была запечатлена на плёнку в 23-ю годовщину случившейся эвакуации.
История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.