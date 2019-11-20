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Дело Ричарда Джуэлла Дело Ричарда Джуэлла
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Richard Jewell

Дело Ричарда Джуэлла, 2019

2019 / США
8.1 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Новый фильм Клинта Иствуда, основанный на реальных событиях.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Дело Ричарда Джуэлла» имеет шансы стать одной из лучших биографических драм последнего десятилетия. Критики прочат новой режиссёрской работе Клинта Иствуда большой успех, а внимательные зрители разбирают детали сценария, проверяя достоверность озвученных в фильме фактов.

В основе сюжета лежит реальная история охранника по имени Ричард Джуэлл, обнаружившего во время Олимпийских игр в Атланте рюкзак с бомбой. Благодаря своевременной эвакуации никто не пострадал, однако пресса и ФБР быстро превратили Джуэлла из национального героя в главного подозреваемого, до основания разрушив жизнь бывшего охранника. Обычный человек, хорошо выполнявший свою работу, стал жертвой травли и давления со стороны правительства, СМИ и общества – всего лишь из-за нескольких «неудачных» штрихов в портрете потенциального преступника.

Невероятный актёрский состав, остросоциальный сюжет и повышенное внимание Иствуда к деталям в поиске справедливости для покойного героя делают новый фильм одним из лучших в своём жанре. Вымысел и правда, погоня за сенсацией и профессиональная этика, человеческая жизнь и суровая система – всё это сталкивается в «Деле Ричарда Джуэлла» и разбивается о незыблемые принципы режиссёра. Похоже, Иствуд в очередной раз после блистательного «Чуда на Гудзоне» пытается донести до зрителей трагедию обычного человека, попавшего в жернова  «четвёртой власти».

Отдельно стоит отметить впечатляющую игру Кэти Бейтс («Полночь в Париже», «Мизери»). Оскароносная актриса сумела добавить финальный штрих к социальной драме, раскрыв зрителям переживания матери затравленного прессой Джуэлла. И, конечно, не оставит публику равнодушным Пол Уолтер Хаузер («Тоня против всех»), воплотивший на экране образ хорошего парня, попавшего в клубок интриг, домыслов и беспочвенных обвинений.

Леонардо ДиКаприо хотел сыграть в «Деле Ричарда Джуэлла» адвоката, но из-за занятости в других проектах был вынужден ограничиться продюсированием работы Иствуда.

В главной роли должен был сняться Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит»), однако он уступил Полу Уолтеру Хаузеру, оставшись, как и ДиКаприо, в числе продюсеров.

Это пятый фильм Клинта Иствуда, в котором режиссёр поднимает тему преследования невинного человека прессой и американскими властями. Первые четыре – это «Настоящее преступление» (1999), «Таинственная река» (2003), «Подмена» (2008) и «Чудо на Гудзоне» (2016).

Кинозрители старшего поколения помнят Клинта Иствуда как звезду вестернов. Кроме того,  именитый режиссёр был мэром калифорнийского городка Кармэл в 80-х годах и пользовался большим уважением его жителей.

Это уже вторая кинокартина, в основе сюжета которой лежит расследование знаменитой журналистки Мари Бреннер. Первой стала драма «Свой человек» Майкла Манна.

Сцены эвакуации снимали ровно на том же месте, где происходили описанные в фильме события в 1996 году – в Олимпийском парке города Атланта, штат Джорджия.

Бобби Джуэлл, мать покойного Ричарда, попросила режиссёра включить в фильм записи концерта любимого исполнителя своей семьи – Кенни Роджерса.

Одну из ролей в «Деле Ричарда Джуэлла» должен был сыграть Николас Кейдж. Причины его отсутствия в финальном актёрском касте не сообщаются.

Клинт Иствуд снимал многие эпизоды, руководствуясь датами реальных событий. Так, например, сцена с бомбой была запечатлена на плёнку в 23-ю годовщину случившейся эвакуации.

История Ричарда Джуэлла, который работал охранником на Олимпийских играх 1996 года и, заметив рюкзак с бомбой, сумел вовремя эвакуировать людей. Однако всеобщая благодарность длилась недолго: через несколько дней Джуэлл сам превратился в главного подозреваемого и жертву уничижительной травли со стороны СМИ.

8.1 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 9 января 2020
Премьера онлайн 3 марта 2020
Премьера в мире 20 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
В ролях
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Нина Арианда
Нина Арианда
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) – человек, всю жизнь мечтавший защищать закон и порядок. В 1996 году он устраивается охранником в Олимпийский парк (в Атланте как раз проходят Олимпийские игры) и во время дежурной смены замечает под скамейкой бесхозный рюкзак. Коллеги поначалу лениво отмахиваются: ложная тревога, наверняка кто-то просто его забыл. Но Джуэлл настаивает на том, что действовать нужно по протоколу, и вызванные на место саперы обнаруживают в рюкзаке взрывное устройство.…
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bonsay1990 11 января 2020, 00:39
Хороший фильм. Пишу первый раз отзыв, но не для того что бы рассказать о фильме, а для того, что бы напомнить о правилах поведения в кинотеатре.… Читать дальше…
Эмма Просто-Эмма 10 января 2020, 19:34
Ксения Реутова,спасибо за ваши отзывы к фильмам.Всегда очень информативно,прекрасный слог,приятно читать.Обязательно пойду на этот фильм Иствуда. Не… Читать дальше…
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5 октября 2020 13:35
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