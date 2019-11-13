«Достать ножи»: Рецензия Киноафиши

Когда успешного автора детективных историй, миллионера и главу семьи Харлана Тромби находят мертвым в его спальне, за расследование неожиданно берется не только полиция, но и знаменитый детектив Бенуа Блан. Он намерен докопаться до истины в этом преступлении, выставленном как суицид. Подозревается каждый член семьи, и каждый из них виртуозно лжет.

Ножи достают Кристофер Пламмер в роли главы семейства и по совместительству жертвы, его такие разные дети: успешная папина дочка Линда (Джейми Ли Кертис) с избалованным и чертовски обаятельным (прощай налет от роли Капитана Америки) сыном Рэнсом (Крис Эванс), менее радующий сын Уолт (Майкл Шеннон), невестка Джони (Тони Колетт) с дочерью Мэг (Кэтрин Лэнгфорд), загадочная Марта (Ана де Армас), внук Джейкоб (Джейден Мартелл) и остальные члены семьи, каждый из которых хранит тайну и имеет мотив для убийства своего главного кормильца. Поистине звездный актерский состав уже услада для самых искушенных зрителей, но не одним только кастом хорош этот фильм. «Достать ножи» ― это детектив с «загадочным убийством» в основе, но не исключающий тему алчности, сложности семейных отношений, расизма и социального подтекста.

Режиссер и одновременно сценарист Райан Джонсон, скорее всего, вдохновлялся темпом «Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»», историей «Загадочного убийства» от Netflix и успехом «Отеля «Гранд Будапешт»». Несмотря на его работу над такими популярными проектами, как «Звездные войны», «Во все тяжкие» и «Петля времени», он, очевидно, с удовольствием возвращается к созданию загадок и их расследованию, подобно тому, как делал в своем знаковом фильме «Кирпич».

Достать ножи

Персонажи балансируют на грани карикатурности, будь то детектив Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) с завышенным ЧСВ, но сильно заниженным чутьем, или внук Рэнс, улыбающийся своей семье исключительно с издевкой, или сиделка Марта, которая не может произнести ложь без мгновенной рвоты. Наблюдая за героями и вновь поступающими уликами, невольно ловишь себя на мысли, что все это не всерьез, но при этом не теряешь накала интриги. Остроумные диалоги, нарочитая наигранность, вскрываемые тайны ― все это бесконечно увлекает, создавая ощущение, будто ты лично присутствуешь в этом доме и следишь за расследованием, сидя в одном из винтажных кресел.

К слову, о доме: практически все действо происходит в шикарном особняке, который в основном покидает только сиделка Марта. Этот дом ― настоящая обитель для всех хитросплетений членов семьи, именно в его стенах каждый иждивенец Харлана Тромби чувствует себя уверенно. Наблюдая за финальным твистом, понимаешь, что Райан Джонсон может похвалиться редким остроумием.

Этот фильм ловко водит зрителя за нос от начала и до самого конца. Ты чувствуешь себя Шерлоком на старте, но разочаровываешься от своих способностей, как только в середине повествования показывают реальные обстоятельства. Потом смиряешься с ролью хотя бы Ватсона, но и тут тебя подловили. Однако не сочтите это за личный проигрыш по части дедуктивных способностей. В итоге из кинозала вы выходите радостным зрителем с верой в то, что хорошее и умное кино еще умеют снимать.

Лилия Бариева