«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»: Рецензия Киноафиши

После смерти Сноука в «Последних джедаях» у Сопротивления новая беда. Из небытия восстал древний всемогущий враг. Он может дать новому лидеру Первого Ордена Кайло Рену мощнейший флот, способный уничтожать планеты. И теперь Рей должна найти убежище злодея, а заодно и постараться вернуть Кайло на светлую сторону.

Экспериментальный восьмой эпизод от Райана Джонсона зрители приняли неоднозначно. Режиссёр смело разрушал устоявшиеся каноны и удивлял непредсказуемыми поворотами: злодей Сноук умер, так и не раскрыв своей сути, а Рей оказалась не потомком рода джедаев, а просто «никем».

Но завершение всей саги о Скайуокерах доверили более предсказуемому режиссёру Джей Джею Абрамсу. Он уже снял «Пробуждение силы» (по сути, третий пересказ «Новой надежды»), принятое более тепло, и потому «Скайуокер. Восход» возвращает франшизу на старые рельсы. Вот только путь этот, как оказалось, ведёт в тупик.

Лишившись в «Последних джедаях» главного злодея, Абрамс решил просто позаимствовать его из классических фильмов. А объяснили это лишь тем, что он все эти годы прятался и вынашивал коварные планы. Причём сюжет финальной части будто злонамеренно отказывается от поворотов предыдущего фильма. Для Сноука придумывают отдельное объяснение, а историю Рей опять переписывают. Правда, в отличие от предыдущих трилогий, её прошлое вряд ли вызовет сильное удивление, скорее заставит вспомнить мексиканские сериалы с бесконечными родственными связями. Остальные же персонажи снова не получают почти никакого развития.

По Дэмерон и Финн окончательно превращаются в сайд-киков, помогающих героине справляться с трудностями. При этом им на помощь регулярно приходят невесть откуда взявшиеся новые персонажи и старые знакомые, призванные исключительно ради ностальгии и фансервиса. Их собственная мотивация так и останется неясной, они просто помогают развиваться главной троице, а заодно заставляют зрителей больше переживать, когда каждый из них оказывается в опасности.

Хотя волноваться за героев с каждым разом всё труднее. Рей и её компаньоны, даже находясь в безвыходном положении, через несколько минут просто решают проблемы без особых потерь. Остальные же персонажи периодически делают вид, что гибнут, и даже трогательно прощаются. Но большинство из них через несколько минут возвращается, будто ничего и не было. Один из героев и вовсе «гибнет» трижды за фильм. И только один раз по-настоящему.

Нужно отдать Абрамсу должное — даже такие истории он умеет снимать красиво. Все, кто ругался на недостаток световых мечей в «Последних джедаях», точно порадуются — одна из драк здесь просто завораживает. Так же, как и погони, и космические сражения. Причём сюжет, по которому герои перемещаются с планеты на планету, позволяет показать множество крутых локаций и рас и везде устраивать отличные сражения.

Правда, даже здесь сквозит желание показать что-то максимально масштабное: в «Пробуждении силы» оружием делали целую планету, теперь же вводят флот кораблей, каждый из которых может быть чуть ли не Звездой Смерти.

И то же самое с джедаями. Если силы Рей в бою выглядят вполне оправданно, да и просто красиво (хотя тренировки под началом Леи всё же удивляют), то сверхспособности у неё и у Кайло Рена заставляют подумать, что даже Йода был не так уж силён.

Герои тормозят летящие космические корабли, залечивают смертельные раны, а при телепатическом контакте не просто разговаривают, а могут даже драться. Сильнейшие джедаи прошлого не проявляли таких способностей. Заканчивается же всё просто удивительным поворотом, о котором Энакин только и мечтал всю жизнь.

К сожалению, Джей Джей Абрамс в финальной части саги о Скайуокерах решил сделать ставку на фансервис и ностальгию. Возможно, это было бы и неплохо — в фильме «Мстители: Финал» такой подход отлично сработал. Вот только «Скайуокер. Восход» забыл ответить на множество важных вопросов киновселенной, оставшись простым развлекательным кино.

И потому фильм скорее порадует тех, кто довольно равнодушен к франшизе и придёт его смотреть только ради экшена, красивых спецэффектов и простых шуток. А фанатам останется ждать новых эпизодов или сериалов, которые, возможно, закроют многочисленные дыры в сюжете и сделают его более стройным. Пока что финалу саги это не удалось. Напоследок зрителям оставили лишь милое зацикливание истории. Опять же, ради чисто ностальгической улыбки.

Алексей Хромов