«Кома»: Рецензия Киноафиши

Четыре года ожидания не пошли прахом: «Кома» оказывается крепким фантастическим боевиком. Конечно, визуальная часть сильно преобладает над смысловой, но это не сильно мешает при просмотре.

Виктор (Риналь Мухаметов) просыпается утром у себя в комнате и очень быстро понимает, что это не его комната. Он оказывается в каком-то фантасмагорическом мире, где верх и низ — понятия условные, а Биг Бен находится напротив московского МИД. Он в этом мире не один, его быстро находят другие люди и объясняют, что это всё пространство, в котором живут люди, сейчас находящиеся в коме. Оно состоит из обрывочных воспоминаний и снов многих людей. Выбраться из этого мира коллективной памяти практически невозможно, поэтому жители мира Комы основали коммуну и пытаются вместе обустроить быт. Лидером коммуны выступает Ян (Константин Лавроненко) — харизматичный мужчина, единственный из группы, кто выходил из комы. Ян верит, что Виктор поможет жителям КОМЫ найти новый дом.

Первый тизер «Комы» вышел 18 апреля 2016. Трамп тогда ещё был эксцентричным претендентом на пост президента США, в кино шёл «Бэтмен против Супермена», а игроки «Лестера» только начали верить, что могут победить в Премьер-лиге. Не то чтобы жизнь за это время сильно поменялась, но за четыре года начало казаться, что «Кома» — это набор трейлеров, который никогда не превратится в фильм (трейлеры, кстати, крутились почти беспрерывно — следствие постоянно переносящейся премьеры). Однако фильм дошёл до зрителя, и стоит сказать, не зря.

Кома

В первую очередь «Кома» — визионерский проект, практически целиком снятый на зеленом экране. Поэтому неудивительно, что режиссером выступил специалист по спецэффектам Никита Аргунов. Он работал над эффектами для фильмов Сарика Андреасяна, в том числе над народно нелюбимыми «защитниками». Действительно ли дело только в томительном постпродакшене или есть другие причины — пусть эта тайна останется в мрачных казематах компании «Большое кино» — наследницы «Enjoy movies».

Визуально фильм действительно удался. Первое время глаз ещё пытается найти огрехи в графике и нереалистичность (при желании их даже можно найти) — всё-таки от одиозных продюсеров Андреасянов ждёшь подвоха. Но нет, фильм цепляет продуманным и роскошно оформленным миром коллективных грёз. Да, многие визуальные ходы кажутся вдохновлёнными тем же «Началом», но, в конце концов, «Доктора Стрэнджа» тоже за это слегка пинают. В «Коме» немало и совсем оригинальных визуальных решений. Мир фильма красиво переходит из больничной палаты сразу к океанскому берегу, из застрявшей во льдах подлодки — в здание заброшенного завода.

Кома

Не потерялась ли за всем этим визионерством сюжетная часть? «Кома» не предлагает зрителю хитростей сомнамбулической логики и сложного повествования. Сюжетно она ближе к фильмам young-adult вроде «Бегущего в лабиринте» или «Дивергента». «Кома», пусть и позволяет себе шероховатости и редкие нелепости, в целом обладает хорошим темпом повествования и почти не провисает.

Пока выход картины откладывался и длился постпродакшен, Риналь Мухаметов и Милош Бикович выросли в звёзд первой величины, а недавний выход «Холопа» и «Вторжения» наверняка по инерции увеличит кассовые сборы «Комы». Если у Биковича роль колоритная, но небольшая, то Мухаметов — центр всей истории, главная надежда всех и вся, и он вполне убедителен в этой роли.

«Кома» избежала традиционной для киношных долгостроев перегруженности деталями и смыслами во многом благодаря честному акценту создателей на визуальную часть. Фильм не поражает сложным сюжетом, но впечатляет качественной картинкой и изобретательностью в визуальных решениях и вполне может понравиться самой широкой публике.