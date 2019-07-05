Меню
Соник в кино. Дублированный трейлер

Дата публикации: 14 ноября 2019
Соник в кино – Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.    
Влад Гончаров 5 июля 2019, 12:22
Оценка
Очень жду)Про любимого Соничка
5 июля 2019, 12:22 Ответить
nafisja7 16 февраля 2020, 11:00
Оценка
Офигенный мультик, замечательный!!! Класс, я взрослая женщина смотрела на одном дыхании!!! И два раза поплакала!!! Советую всем!!!
16 февраля 2020, 11:00 Ответить
ferula2011 16 февраля 2020, 20:31
Ну,такое
16 февраля 2020, 20:31 Ответить
Рамазан Шамхалов 19 февраля 2020, 07:18
отличная комедия Джим Керри как всегда на высоте!)
19 февраля 2020, 07:18 Ответить
Dmitriy Levchenko 19 февраля 2020, 22:46
Оценка
Фильм не для взрослых. Посмотреть с детьми в кино нормально, а взрослым лучше смотреть дома.
19 февраля 2020, 22:46 Ответить
Kay Vegard 21 февраля 2020, 12:27
Оценка
Все понравилось:3
21 февраля 2020, 12:27 Ответить
♡♡Արմեն☆ Մարիշ♡♡ 22 февраля 2020, 06:08
Здравствуйте а детей можно??они очень сильно хотят посмотреть
22 февраля 2020, 06:08 Ответить
Анютка Куксенко 22 февраля 2020, 17:56
Скучноват
22 февраля 2020, 17:56 Ответить
hlam.78 24 февраля 2020, 16:01
Оценка
Ходил сегодня с сыном! Фильм понравился даже мне, а сын в восторге от него !
24 февраля 2020, 16:01 Ответить
hlam.78 24 февраля 2020, 16:03
в ответ на сообщение ♡♡Արմեն☆ Մարիշ♡♡ от 22 февраля 2020, 06:08
Оценка
Нужно!
24 февраля 2020, 16:03 Ответить
tanita_ru 26 февраля 2020, 16:59
Фильм слишком детский :) Сын, 17 лет, посмотрел с удовольствием, а "взрослой тетеньке" мне минут через 20-30 стало скучно )
26 февраля 2020, 16:59 Ответить
Елена Каминская 28 февраля 2020, 22:22
Оценка
Я Арсений.Мне 6 лет.Мне очень понравился фильм.Я хочу встретить Соника и попасть к нему в мультик.Я хочу,чтобы сняли продолжение про его друзей.
28 февраля 2020, 22:22 Ответить
extrimal66 29 февраля 2020, 16:06
Оценка
Ходила сегодня с сыном 10 лет. Полфильма можно спокойно проспать. Неудачная озвучка Соника. Фильм из категории: один раз посмотрел-отмучался и забыл.
29 февраля 2020, 16:06 Ответить
Perik Red 5 марта 2020, 18:04
в ответ на сообщение Рамазан Шамхалов от 19 февраля 2020, 07:18
он похож очень на Юлика
5 марта 2020, 18:04 Ответить
Perik Red 5 марта 2020, 18:05
в ответ на сообщение nafisja7 от 16 февраля 2020, 11:00
это не мульт а фильм
5 марта 2020, 18:05 Ответить
Анна Литовченко 7 марта 2020, 09:35
Оценка
Хороший добрый фильм, на один раз, 8/10
7 марта 2020, 09:35 Ответить
nafisja7 21 декабря 2021, 14:59
в ответ на сообщение Perik Red от 5 марта 2020, 18:05
Оценка
Согласна, ошиблась, но главное что классный!!!
21 декабря 2021, 14:59 Ответить
Satta_VI 20 декабря 2024, 21:56
Оценка
Обожаю пересматривать первую часть, такая ностальгия. Понимаю, что многие придираются к тому что слегка скучно смотреть из-за сюжета, но это всего-лишь проба пера. Мне фильм запал в душу и я каждый раз плачу когда слышу песню "Speed Me Up".
Актёры, музыка и графика мои почтения.
Для меня этот фильм навсегда останется в сердечке как и вся франшиза Соника. 💙
20 декабря 2024, 21:56 Ответить
Sonic Artem 17 ноября 2025, 14:50
Оценка
Все супер,все три части.
17 ноября 2025, 14:50 Ответить
