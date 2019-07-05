Соник в кино
– Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
Актёры, музыка и графика мои почтения.
Для меня этот фильм навсегда останется в сердечке как и вся франшиза Соника. 💙
