«После»: Рецензия Киноафиши

Девочка-припевочка Тесса Янг (имя благородное, как в хороших британских романах) приезжает в колледж. Оставляя за порогом комнаты общежития маму и парня, знакомится с соседками, развязными и попорченными. Одну из них пока связывают какие-то непонятные мутки с главным, пусть и новеньким, мальчиком Хардином Скоттом (имя благородное, как в хороших британских романах). Но как можно догадаться, бросив робкий взгляд на постер, ненадолго. Впереди — жаркие объятия с Тессой.

Одноимённый роман Анны Тодд вырос из фанфика, посвящённого группе One Direction. Главы появлялись в интернете, фанатов прибавлялось, написанную книгу в итоге выставили на аукцион, а Тодд смогла выбрать издательство и редактора на своё усмотрение. Вопрос экранизации, как водится, был вопросом времени. В фильме мило подчёркивается литературоцентричность героев, будто в благодарность первооснове. Хотя главная героиня учится на «экономике и бизнесе», в её руках появляется «Грозовой перевал» Бронте, персонажи сыплют цитатами — даже красивый мальчишка Хардин Скотт, которому в таком возрасте вообще читать как бы не положено. И в этом образовательном аспекте заключена первая удача фильма. Он вроде ещё про пластмассовые стаканчики на вечеринках и бархатистую юную кожу, но уже как бы и нет. Вторая удача, несомненно, австралийка Джозефина Лонгфорд, играющая Тессу. Её естественная красота героинь Джейн Остин противостоит макияжу и неестественности сокурсниц, а элегантные платья — их вульгарным вещам. Порой создается впечатление, что фильм тоже своего рода фанфик, только по британским телевизионным мелодрамам.

«После»

Красивая породистая выскочка с манерами приезжает в поместье и уводит у простолюдинок их кавалера. Но мысли эти быстро разбиваются об одномерность образов и их неготовность существовать в развитии — в общем, обо все те причины, по которым популярностью у большинства девочек в четырнадцать пользуется всё же «После», а не «Гордость и предубеждение». И пусть. Впрочем, в картине есть тема, возможно, самая важная, нераскрытая и незамеченная. Зерно нездоровых отношений между Тессой и Хардином было заложено с самого начала. Принятый им в игре вызов влюбить в себя девушку — настоящая травма для юной леди. Ведь мысль об этом может заставлять чувствовать себя неуверенно и униженно. Она способна жечь самооценку. «После» — история о шраме, который будет болеть. А фильм за руку приводит к пустой морали, что у по-настоящему красивой девочки не может быть красивых подружек. Вот так новость.

Взрослости и сил внутреннему конфликту сиквелу добавит, наверное, точно такой же ход, с игрой на простое русское «слабо», только уже не с целью «развести на чувства», а «развести на ребёнка», тогда из хорошей девочки Тесса станет хорошей матерью, а Хардин из просто сладкого парня с перчинкой предстанет настоящим цисгендерным антагонистом. Вряд ли и тогда кино спрогрессирует до драматургии и проблематик, заложенных во франшизу «Сумерки», но, может быть, хотя бы станет чуточку сложнее. Однако следующий роман Тодд называется «После ссоры», за ним идёт «После падения», а о детях там нет и речи. Либо студии предстоит ещё, как минимум, четыре фильма про линейные подростковые страдания и бытовую пубертатную тиранию, либо, взвесив сборы и критику, боссы решат, что лучше было всё же «до».

Денис Виленкин