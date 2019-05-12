«Отпетые мошенницы»: Рецензия Киноафиши

Залихватская миллениалка пышных форм Пенни (Ребел Уилсон) разводит на деньги жадных до женской плоти хамоватых американцев и спешно скрывается от копов, прикидываясь мусорным мешком. Однако, мелкие дозы адреналина быстро надоедают, и она отправляется на кишащее олигархами средиземноморское побережье, где тут же сталкивается с опытной мошенницей старого света и высокого полета, – токсичной стройняшкой Жозефиной (Энн Хэтэуэй), любительницей роскошных вилл, здорового питания и брюликов. Но двум аферисткам в миру не ужиться. И после неудачной попытки избавиться друг от друга, строптивая худышка и обаятельная пышка заключают пари – на кону право обирать совсем не резиновый туристический городок.

Свежие ремейки нашумевших в свое время кассовых хитов с заменой героев на героинь – пожалуй, одна из самых масштабных затей сегодняшнего Голливуда. Забавные «Охотники за привидениями» («охотницы» звучало бы круче), звездные «8 подруг Оушена» (кстати, с Хэтэуэй) и проходные «Чего хотят мужчины» – вся эта обойма опирается, в первую очередь, на популярность первоисточника. «Отпетые мошенницы», безусловно, тоже относятся к сегменту «all-female», но в отличие от вышеперечисленного, вершат целую череду подзабытых фильмов-ремейков, главным образом работая с авантюрной комедией Фрэнка Оза восьмидесятых годов «Отпетые мошенники» (в оригинале «Грязные, мерзкие негодяи»). В этом смысле переименовать бэнгерное и хлесткое «The Hustle» в известный русской публике бренд, – относительно логичный поступок для дионисийски-непредсказуемых русских прокатчиков.

Дебютирующий в полном метре режиссер Крис Эддисон, стилистически и сюжетно верен первоисточнику. Авторы с педантичной прилежностью и явным удовольствием конструируют классическую криминальную комедию с элементами «бадди муви», умело жонглируют жанровыми клише и добиваются неожиданно легкого и качественного развлекательного кино, как дневной коктейль – пусть и почти безалкогольный, но зато освежающий. Здесь и дурашливо-наивные, но смешные смол-токи, перетекающие в бойкие каламбуры, и изощренная механика вождения глупых жертв за нос, и выпуклые характеры героинь, безобидно цапающихся между собой ради победы.

«Отпетые мошенницы»

Фабульные отступления от оригинала, кроме заглавного гендерного перевертыша и незначительных поправок на современность, сведены к минимуму. Если в фильме 80-х местный аристократичный жиголо обучал приехавшего простака обчищать богатеньких кисейных барышень, то сегодня женщины берут заслуженный и закономерный реванш. В их арсенале правильные манеры, бытовой психоанализ, бег, рукопашка и даже ножевой бой. Если тогда мужчины за право носить корону на спор дурили загулявшую американку: один притворялся колясочником, другой – доктором. То сегодня ради спора за богатства молодого айтишника (Алекс Шарп), Петти якобы слепнет, а Жозефина становится лекарем. Разумеется, что охотный до резких поворотов сюжет, оставляет самые сочные перлы на финал.

Впрочем, химия подобных комедий сюжетом не ограничивается. Главное обаяние картины, помимо дополнительных приятностей в виде бодрых саундтреков, бурлескно-клиповых вставок и гладкой операторской работы Майкла Коултера с модной игрой цветов, глянцево-чистыми интерьерами и легковесной портретной съемкой, – в неожиданно органичном дуэте главных героинь. Энн Хэтэуэй ловко примеряет на себя роль колючей, деланной красотки – неискренней, закомплексованной и, разумеется, несвободной. А Ребел Уилсон, видимо устав от непережевываемо-приторных ромкомов, и впечатлившись участием в сравнительно недавних "Братьях из Гримсби», стала продюсершей фильма и впервые настолько виртуозно исполнила уже знакомый для себя образ смышленой и веселой блондинки.

Столкновение со своей противоположностью и важность контакта с непохожим на тебя, в общем, ключевая тема жанра. Жозефина, скрывающая оберточным шиком и напускным цинизмом хрупкость и ограниченность, благодаря Пенни, приближается к себе настоящей, становится терпимее и добрее. А Пенни, побыв с Жозефиной, окрыляется и укрепляет веру в себя. Женская дружба и солидарность (неважно на какой почве) оказываются тем стержнем, который поможет очухаться даже после самой неприятной оплеухи. А далее, не дожидаясь, когда на солнечных пляжах наступит осень, стоит незамедлительно рвануть дальше. «Show must go on», как говорится. И ни шагу назад.

Семен Грицай