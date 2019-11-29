«Прекрасная эпоха»: Рецензия Киноафиши

Ностальгия — затягивающее, соблазнительное чувство. Людям свойственно уходить в своё прошлое, прятаться в нём, тысячу раз перемалывать старые сюжеты, пересказывать любимые истории. Людям свойственно даже ностальгировать по временам, в которых они не жили, кто-то не устаёт от рефрена «А вот при Сталине…», кто-то романтизирует времена Наполеона, кто-то «скучает» по античности. Но ностальгия опасна — иногда рискуешь не вернуться и остаться в прошлом.

Антуан «Гийом Кане» монетизирует любовь людей к ностальгии. Он путём скрупулёзной режиссуры и работы десятков и сотен людей может перевести человека в любую эпоху (почти как кино, правда?). Хочешь выпить с Фолкнером или Хэмингуэем — запросто, увидеть живого Гитлера (или исправить это) — любой каприз за определённую сумму. Услугами его компании пользуется Виктор (Даниэль Отёй) — пожилой художник, жуткий брюзга, консерватор, доходящий до луддизма в своей нелюбви к современным технологиям, и вообще человек не очень приятный. Вернее, не Виктор пользуется, а его усиленно склоняет хоть как-то вылезти из уютной атмосферы самоедства и брюзжания сын Максим (Микаэль Коэн). Жена Виктора Марианна (Фанни Ардан), кажется, уже потеряла любые надежды пробудить в муже человечность; живёт явно не на пенсионный возраст, отрывается вовсю, завела любовника и, в отличие от мужа, поддерживает hi-tech, в прямом смысле не снимая очков виртуальной реальности.

«Прекрасная эпоха» иногда кажется перегруженным и многозначительным кино, но стоит только героям окунуться в 1974 год, в который Виктор захотел вернуться, чтобы заново пережить лучшие дни своей жизни, фильм начинает оживать. Правдоподобности не существует, это иллюзия, рождённая нашим желанием или нежеланием верить вымыслу — режиссёр и сценарист Николя Бедос это хорошо понимает. В какой-то мере «Прекрасная эпоха» — это кино о кино, история о том, как режиссёр помогает зрителю обмануть себя, окунуться в ту реальность, где зритель был раньше или не был в принципе. В эпоху, когда кинотеатры стараются увеличить реалистичность восприятия фильма с помощью разных технических устройств, когда выходят интерактивные фильмы, на которые можно повлиять, нажав кнопку пульта, а видеоигры, в свою очередь, становятся все более кинематографичными, идея Антуана не кажется такой уж необычной.

Прекрасная эпоха

Хорошо, что это насквозь иллюзорное кино не лишено настоящих эмоций и актёрской игры. Фильм строится на двух переплетающихся историях двух пар: Виктора и Марианны, Антуана и Марго (Дория Тилье). Истории эти рассказаны о живых, но далеко не всегда приятных людях. Виктор и Марианна токсичны даже по меркам давно уставших друг от друга людей, а саркастичные словесные пикировки Марго и Антуана полны не всегда даже пассивной агрессии. При этом герои не лишены обаятельных черт. Даниэль Отёй прекрасно играет моменты, когда в цинике просыпается романтик, Дория Тилье изумительно играет не самую лучшую актрису Марго (хороший артист играет плохого — недавно мы такое видели в «Однажды в Голливуде…», кстати, ещё одном ностальгическом фильме). Антуан, как любой энтузиаст, подкупает своей энергией, но и частичка безумного и опасного демиурга в нём есть. Отдельное украшение фильма — Фанни Ардан, невероятная энергия её героини вдохновляет, а смелость актрисы, согласившейся в солидном возрасте на довольно откровенные сцены, восхищает.

И, конечно, кино не лишено всего, за что мы любим французское кино. Ностальгическая атмосфера, уместный и колкий юмор, обильная, но не чрезмерная мелодраматичность, изысканность и даже щегольство формы — всё вызывает желание ещё раз вернуться в «Прекрасную эпоху».

Пётр Волошин