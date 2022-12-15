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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия

Рейтинг фильмов в жанре комедия

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Король Лев
2 Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация 1994, США
9.0
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Как приручить дракона 3
3 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
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Душа
4 Душа
анимация, семейный, приключения, комедия 2020, США
8.8
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Шан-Чи и легенда десяти колец
5 Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия 2021, США
8.8
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Круэлла
6 Круэлла
комедия 2021, США
8.8
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Соник 2 в кино
7 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Форрест Гамп
8 Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма 1994, США
8.6
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Пираты Карибского моря: На странных берегах
9 Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения 2011, США
8.6
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Достать ножи
10 Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия 2019, США
8.6
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Назад в будущее
11 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Джентльмены удачи
12 Джентльмены удачи
криминал, комедия 1971, СССР
8.6
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Назад в будущее 3
13 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Любовь и голуби
14 Любовь и голуби
комедия, мелодрама 1984, СССР
8.6
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Пираты Карибского моря: На краю света
15 Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения 2007, США
8.6
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Бриллиантовая рука
16 Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал 1968, СССР
8.6
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Иван Васильевич меняет профессию
17 Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика 1973, СССР
8.6
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Главный герой
18 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Зверополис
19 Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия 2016, США
8.5
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Ледниковый период
20 Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный 2002, США
8.5
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Рапунцель: Запутанная История
21 Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия 2010, США
8.5
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Джуманджи
22 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Привидение
23 Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия 1990, США
8.5
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Достучаться до небес
24 Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия 1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
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Чего хотят женщины
25 Чего хотят женщины
мелодрама, комедия 2000, США
8.5
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Полицейский из Беверли-Хиллз 4
26 Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия , США
8.4
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Шрэк
27 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
28 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
семейный, комедия 1964, СССР
8.4
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Жизнь, как она есть
29 Жизнь, как она есть
комедия 2010, США
8.4
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Кунг-Фу Панда
30 Кунг-Фу Панда
комедия, анимация 2008, США
8.4
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Холоп
31 Холоп
комедия 2019, Россия
8.4
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Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
32 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения 2017, США
8.4
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Поймай меня, если сможешь
33 Поймай меня, если сможешь
комедия 2002, США
8.4
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Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
34 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения 2006, США
8.4
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Рататуй
35 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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День сурка
36 День сурка
комедия, мелодрама, фантастика 1993, США
8.4
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Хэнкок
37 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Энканто
38 Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.4
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Служебный роман
39 Служебный роман
мелодрама, комедия 1977, СССР
8.4
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Университет монстров
40 Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация 2013, США
8.3
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Телохранитель киллера
41 Телохранитель киллера
боевик, комедия 2017, США
8.3
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РЭД
42 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Рио
43 Рио
комедия, семейный, анимация, приключения 2011, США
8.3
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Притворись моей женой
44 Притворись моей женой
мелодрама, комедия 2011, США
8.3
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Шрэк 2
45 Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004, США
8.3
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
46 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Аладдин
47 Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения 1992, США
8.3
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Мумия
48 Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения 1999, США
8.3
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Один день
49 Один день
комедия, мелодрама 2011, Великобритания
8.3
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Корпорация Монстров
50 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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Маска
51 Маска
фэнтези, криминал, комедия 1994, США
8.3
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Добрыня Никитич и Змей Горыныч
52 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения 2006, Россия
8.3
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Всегда говори
53 Всегда говори "Да"
комедия 2008, США
8.3
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Вперёд
54 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Доспехи Бога
55 Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия 1987, Гонконг / Югославия
8.2
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Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
56 Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия 2011, США
8.2
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Голая правда
57 Голая правда
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Мадагаскар 2
58 Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения 2008, США
8.2
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Предложение
59 Предложение
мелодрама, комедия 2009, США
8.2
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Семья по-быстрому
60 Семья по-быстрому
комедия 2018, США
8.2
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Ральф против интернета
61 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
62 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
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Вольт
63 Вольт
анимация, комедия, семейный 2008, США
8.2
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Собачья жизнь
64 Собачья жизнь
драма, комедия 2017, США
8.2
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Значит, война
65 Значит, война
комедия, боевик, мелодрама 2011, США
8.2
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Впритык
66 Впритык
комедия 2010, США
8.2
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Непослушник
67 Непослушник
комедия 2021, Россия
8.2
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Час пик 2
68 Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
8.2
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Миллионер из трущоб
69 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Кунг-Фу Панда 2
70 Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация 2011, США
8.2
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Ледниковый период 2: Глобальное потепление
71 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация 2006, США
8.2
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12 стульев
72 12 стульев
комедия, детектив 1976, СССР
8.2
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Убойные каникулы
73 Убойные каникулы
комедия 2009, Канада
8.1
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Рыцарь дня
74 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Добро пожаловать в Зомбилэнд
75 Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы 2009, США
8.1
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Джуманджи: Новый уровень
76 Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.1
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О чем говорят мужчины
77 О чем говорят мужчины
комедия 2010, Россия
8.1
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Шрэк навсегда
78 Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия 2010, США
8.1
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Плохие парни навсегда
79 Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия 2020, США
8.1
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Ангел А
80 Ангел А
мелодрама, комедия 2005, Франция
8.1
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Час пик
81 Час пик
триллер, боевик, комедия 1998, США
8.1
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Брюс Всемогущий
82 Брюс Всемогущий
сказка, комедия 2003, США
8.1
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Девчата
83 Девчата
мелодрама, комедия 1961, СССР
8.1
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Секретарша
84 Секретарша
комедия, мелодрама 2002, США
8.1
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Васаби
85 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Гадкий я 3
86 Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация 2017, США
8.1
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Семейка Крудс
87 Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный 2013, США
8.1
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Вечное сияние чистого разума
88 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Монстры на каникулах 3: Море зовет
89 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
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Тайная жизнь домашних животных 2
90 Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.1
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Мегамозг
91 Мегамозг
комедия, семейный, анимация 2010, США
8.1
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Кот в сапогах
92 Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения 2011, США
8.1
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Неадекватные люди
93 Неадекватные люди
комедия 2010, Россия
8.1
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Семейка Аддамс: Горящий тур
94 Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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В погоне за счастьем
95 В погоне за счастьем
комедия, драма 2006, США
8.0
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100 вещей и ничего лишнего
96 100 вещей и ничего лишнего
комедия 2018, Германия
8.0
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Шоколад
97 Шоколад
драма, комедия, мелодрама 2000, Великобритания / США
8.0
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Лакричная пицца
98 Лакричная пицца
комедия, драма 2021, США
8.0
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Дэдпул 2
99 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Город героев
100 Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный 2014, США
8.0
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