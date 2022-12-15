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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
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2
Король Лев
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
9.0
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3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.9
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4
Душа
анимация, семейный, приключения, комедия
2020, США
8.8
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5
Шан-Чи и легенда десяти колец
фэнтези, боевик, комедия
2021, США
8.8
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6
Круэлла
комедия
2021, США
8.8
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7
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.7
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8
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.6
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9
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
8.6
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10
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.6
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11
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
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12
Джентльмены удачи
криминал, комедия
1971, СССР
8.6
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13
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
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14
Любовь и голуби
комедия, мелодрама
1984, СССР
8.6
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15
Пираты Карибского моря: На краю света
сказка, боевик, комедия, приключения
2007, США
8.6
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16
Бриллиантовая рука
комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.6
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17
Иван Васильевич меняет профессию
комедия, фантастика
1973, СССР
8.6
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18
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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19
Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.5
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20
Ледниковый период
комедия, приключения, анимация, семейный
2002, США
8.5
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21
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.5
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22
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
Оцените
23
Привидение
драма, фэнтези, триллер, мистика, комедия
1990, США
8.5
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24
Достучаться до небес
боевик, драма, приключения, комедия
1997, Германия / Нидерланды / Бельгия
8.5
Оцените
25
Чего хотят женщины
мелодрама, комедия
2000, США
8.5
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26
Полицейский из Беверли-Хиллз 4
боевик, триллер, комедия
, США
8.4
Оцените
27
Шрэк
анимация, семейный, комедия
2001, США
8.4
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28
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
семейный, комедия
1964, СССР
8.4
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29
Жизнь, как она есть
комедия
2010, США
8.4
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30
Кунг-Фу Панда
комедия, анимация
2008, США
8.4
Оцените
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31
Холоп
комедия
2019, Россия
8.4
Оцените
32
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
8.4
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33
Поймай меня, если сможешь
комедия
2002, США
8.4
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34
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
боевик, сказка, комедия, приключения
2006, США
8.4
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35
Рататуй
комедия, семейный, анимация
2007, США
8.4
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36
День сурка
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
8.4
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37
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
Оцените
38
Энканто
приключения, анимация, комедия
2021, США / Колумбия
8.4
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39
Служебный роман
мелодрама, комедия
1977, СССР
8.4
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40
Университет монстров
комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
8.3
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41
Телохранитель киллера
боевик, комедия
2017, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
РЭД
комедия, боевик
2010, США
8.3
Оцените
43
Рио
комедия, семейный, анимация, приключения
2011, США
8.3
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44
Притворись моей женой
мелодрама, комедия
2011, США
8.3
Оцените
45
Шрэк 2
сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
8.3
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46
Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия
2009, США
8.3
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47
Аладдин
сказка, мюзикл, семейный, анимация, комедия, приключения
1992, США
8.3
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48
Мумия
триллер, комедия, боевик, сказка, ужасы, приключения
1999, США
8.3
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49
Один день
комедия, мелодрама
2011, Великобритания
8.3
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Смотреть за 1 рубль
50
Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.3
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51
Маска
фэнтези, криминал, комедия
1994, США
8.3
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52
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
8.3
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53
Всегда говори "Да"
комедия
2008, США
8.3
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54
Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези
2019, США
8.2
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55
Доспехи Бога
приключения, боевик, комедия
1987, Гонконг / Югославия
8.2
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56
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
комедия
2011, США
8.2
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57
Голая правда
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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58
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.2
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59
Предложение
мелодрама, комедия
2009, США
8.2
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60
Семья по-быстрому
комедия
2018, США
8.2
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61
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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62
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения
2012, США
8.2
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63
Вольт
анимация, комедия, семейный
2008, США
8.2
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64
Собачья жизнь
драма, комедия
2017, США
8.2
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65
Значит, война
комедия, боевик, мелодрама
2011, США
8.2
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66
Впритык
комедия
2010, США
8.2
Оцените
67
Непослушник
комедия
2021, Россия
8.2
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68
Час пик 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.2
Оцените
69
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
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70
Кунг-Фу Панда 2
комедия, анимация
2011, США
8.2
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71
Ледниковый период 2: Глобальное потепление
комедия, семейный, анимация
2006, США
8.2
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72
12 стульев
комедия, детектив
1976, СССР
8.2
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73
Убойные каникулы
комедия
2009, Канада
8.1
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74
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.1
Оцените
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75
Добро пожаловать в Зомбилэнд
комедия, ужасы
2009, США
8.1
Оцените
76
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия
2019, США
8.1
Оцените
77
О чем говорят мужчины
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
78
Шрэк навсегда
сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
8.1
Оцените
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79
Плохие парни навсегда
боевик, криминал, комедия
2020, США
8.1
Оцените
80
Ангел А
мелодрама, комедия
2005, Франция
8.1
Оцените
81
Час пик
триллер, боевик, комедия
1998, США
8.1
Оцените
82
Брюс Всемогущий
сказка, комедия
2003, США
8.1
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83
Девчата
мелодрама, комедия
1961, СССР
8.1
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84
Секретарша
комедия, мелодрама
2002, США
8.1
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85
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.1
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86
Гадкий я 3
приключения, комедия, анимация
2017, США
8.1
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87
Семейка Крудс
анимация, комедия, приключения, семейный
2013, США
8.1
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88
Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама
2004, США
8.1
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89
Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия
2018, США
8.1
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90
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия
2019, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
91
Мегамозг
комедия, семейный, анимация
2010, США
8.1
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92
Кот в сапогах
фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
8.1
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93
Неадекватные люди
комедия
2010, Россия
8.1
Оцените
94
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный
2021, США / Великобритания / Канада
8.1
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95
В погоне за счастьем
комедия, драма
2006, США
8.0
Оцените
96
100 вещей и ничего лишнего
комедия
2018, Германия
8.0
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97
Шоколад
драма, комедия, мелодрама
2000, Великобритания / США
8.0
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98
Лакричная пицца
комедия, драма
2021, США
8.0
Оцените
99
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
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100
Город героев
комедия, боевик, анимация, семейный
2014, США
8.0
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