«Дело Ричарда Джуэлла»: Рецензия Киноафиши

Ричард Джуэлл (Пол Уолтер Хаузер) – человек, всю жизнь мечтавший защищать закон и порядок. В 1996 году он устраивается охранником в Олимпийский парк (в Атланте как раз проходят Олимпийские игры) и во время дежурной смены замечает под скамейкой бесхозный рюкзак. Коллеги поначалу лениво отмахиваются: ложная тревога, наверняка кто-то просто его забыл. Но Джуэлл настаивает на том, что действовать нужно по протоколу, и вызванные на место саперы обнаруживают в рюкзаке взрывное устройство. Охранники начинают оттеснять людей, бомба взрывается.

Буквально на следующий день Ричард Джуэлл становится звездой. Если бы не его быстрая реакция, жертв могло быть намного больше. У скромного 33-летнего парня, живущего вдвоем с мамой, начинают брать одно интервью за другим. Но продолжается все это недолго. Сотрудники ФБР приходят к выводу, что террористом вполне мог быть сам Джуэлл. Его наскоро состряпанный психологический портрет укладывается в профиль безумного одиночки, жаждущего славы любой ценой. Один из агентов (Джон Хэмм) сливает эту информацию местной журналистке (Оливия Уайлд), та делает статью для первой полосы – и вуаля: общественное мнение тут же оборачивается против народного героя. Защищать Джуэлла берется некогда борзый, но ныне растерявший клиентов адвокат (Сэм Рокуэлл), в офисе которого охранник много лет назад работал.

«Дело Ричарда Джуэлла» продолжает цикл Клинта Иствуда о простых американцах, совершающих подвиги в штатном режиме. Вот живет маленький человек, честно выполняет свой долг – и однажды это спасает десятки, а то и сотни жизней. Об этом было «Чудо на Гудзоне», где героем становился пилот, посадивший пассажирский лайнер на воду реки Гудзон. Об этом был «Поезд на Париж» - тоже экранизация реального случая: путешествующие по Европе друзья с армейскими навыками помогли обезвредить вооруженного террориста, который открыл стрельбу в поезде Амстердам – Париж.

Джуэлл, как и его предшественники, - персонаж не выдуманный. Все это было на самом деле: и взрыв бомбы на Олимпийских играх, и подозрения ФБР, и травля в СМИ. Иствуд превращает и без того эффектную историю в большую голливудскую драму. Главный герой – не вписывающийся в стандарты, немного нелепый в своей приверженности букве закона – должен отстоять честь и достоинство в борьбе с системой, допустившей грубую ошибку.

«Дело Ричарда Джуэлла»

Ритм в фильме выдержан безупречно. Даже если вы вдруг залезете в «Википедию» и прочитаете подробности дела, оторваться от экрана все равно будет невозможно. Актерские работы блистательны, и это не преувеличение. Пол Уолтер Хаузер, актер из «Черного клановца» и «Тони против всех», и сам талантлив настолько, что мог бы вывезти на себе всю картину. Но Иствуд выпускает ему на подмогу тяжелую артиллерию в виде оскаровских лауреатов Сэма Рокуэлла и Кэти Бэйтс (она играет маму Ричарда Джуэлла). Оба творят в кадре то, за что их так обожают зрители, - Бэйтс по итогам получила заслуженную номинацию на «Золотой глобус», и вполне возможно, что впереди ее ждет четвертая в карьере номинация на «Оскар».

При этом «Ричард Джуэлл» заметно выпадает из общего кинопотока. Иствуд демонстративно отказывается от любых форм амбивалентности, четко обозначая, на чьей он стороне, и безапелляционно указывая публике, на чьей стороне должна быть она. Джуэлл – почти святой, журналисты – люди без стыда и совести, агенты ФБР могут быть ленивыми свиньями. В этом нет ничего необычного, если помнить о биографии и фильмографии режиссера, убежденного республиканца и консерватора. Но это разительно отличает его картину от других хитов прошлого года и вообще от современной реальности, где антигерои становятся популярнее героев (вспомним «Джокера») и где все традиционные ценности и мифы подвергаются жесткой ревизии.

В США «Дело Ричарда Джуэлла» было воспринято неоднозначно, а издание, в котором работала журналистка Кэти Скраггс, требовало разместить в фильме предупреждение о том, что образ персонажа обусловлен лишь художественным замыслом и не имеет ничего общего со своим прототипом. Либеральные критики предъявляли режиссеру претензии в упрощении и демонизации антагонистов Джуэлла. Однако по эту сторону Атлантики все эти политические баталии теряют свою остроту. Остается только фильм, в котором добро побеждает зло, - ценный, любимый, никогда не теряющий привлекательности сюжет, и 89-летний Иствуд, живая легенда Голливуда, как никто другой имеет право повторять его столько раз, сколько его душе будет угодно.

Ксения Реутова