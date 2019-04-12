«Хеллбой»: Рецензия Киноафиши

В 517 году нашей эры король Артур вероломно нарушил договор с королевой ведьм Нимуэ (Милла Йовович), желавшей, чтобы волшебные существа жили в одном мире с людьми. Пронзённая мечом, Нимуэ начала было насылать на мир чуму, но Артур и Мерлин ловко разделали красивое женское тело на части, спрятали их в ларцы и отпустили ларцы с гонцами на все четыре стороны. Или даже пять.

Наши дни. Оперативник Бюро расследования паранормальной деятельности Хеллбой (Дэвид Харбор) после очередного разговора с отцом (Иен МакШейн) гробит очередной мобильник нажатием пальца. Он находится в Тихуане, где на ринге лучадоров сражается его бывший коллега Эстебан Руиз, вампир. Придя в совершенно скотскую форму, Руиз едва не забивает Хеллбоя, но тот случайно убивает его. Умирая, Руиз говорит что-то про грядущий конец света. Хеллбой озадачен и напивается в стельку в соседнем баре.

«Хеллбой»

Вернувшись в БРПД, Хеллбой получает очередное задание: надо вылетать в Великобританию, чтобы помочь тайному обществу «Осирис» сразиться с нашествием гигантов. Параллельно говорящий прямоходящий боров Груагах точит зуб, вернее, клык на парня из пекла и намерен устроить ему ад при помощи Нимуэ. Королеву Ведьм заново сшивают (как монстра Франкенштейна), но, познакомившись с Хеллбоем, Нимуэ проникается и хочет переманить демона на свою сторону. Демон обижен на отца, поэтому перспектива стать королём мира может оказаться заманчивой.

Новая экранизация комиксов Майка Миньолы выходит спустя 15 лет после первого фильма, снятого Гильермо дель Торо. Мексиканский режиссёр здорово изменил героя. Рон Перлман идеально смотрелся в красном гриме, но его Хеллбой был обиженным на весь мир ребёнком, которого ещё и скрывали от людских глаз. Заметим, что у Миньолы все люди в курсе существования Хеллбоя и как-то не очень обращают внимание на него.

«Хеллбой»

Дель Торо приписал Хеллбою роман с Лиз Шерман, девушкой-пирокинетиком, которая в первом фильме лежит в психиатрической лечебнице. Поклонники комиксов были возмущены, но сейчас трудно сказать, кто именно настоял на любовной линии — сам режиссёр или продюсеры, привыкшие, что в любом мэйнстримном фильме должны быть «отношения».

«Хеллбой» Нила Маршалла совсем другой зверь. Он страшнее, кровавее, наглее и, как ни странно, гораздо ближе к комиксам Миньолы, чем это может показаться на первый взгляд. Сразу несколько книг о Хеллбое — ни что иное, как сборник рассказов о приключениях демона на службе Бюро. Красной нитью проходит история «Семя разрушения», открывающая цикл — Миньола периодически возвращается к ней — а также история происхождения Хеллбоя. Фильм Маршалла берёт зрителя, усаживает его перед стопкой комиксов и на огромной скорости, слегка сбиваясь, пересказывает их.

«Хеллбой»

Вы не узнаете, почему Баба Яга лишилась правого глаза по милости Хеллбоя, но зато узнаете, почему медиум Алиса (Саша Лейн) по гроб жизни ему обязана. Какую тайну скрывает ненавидящий монстров майор Бен Даймио (Дэниэл Дэ Ким) и что увидела провидица леди Хаттон (Софи Оконедо). Пока фильм Гильермо дель Торо размышляет, что делает человека человеком, фильм Маршалла хочет рассказать вам множество историй. Хорошо это или плохо? Зависит от того, любите ли вы читать взахлёб или предпочитаете вдумчивое и медленное чтение. Комиксы Миньолы всегда отличались не только удивительными рисунками, но и сквозившими в них трагизмом и безысходностью. Хеллбой вовсе не такой шутник, которым мы привыкли его видеть в кино. Но при этом он и не одинокий самурай — во всех историях героя определяют его отношения с соратниками и монстрами. При этом монстры иногда бывают несчастными до ужаса. Чего стоит, например, история сестёр-русалок, заманивших Хеллбоя к владычице морской и жестоко поплатившиеся за это (злобная тварь выполняет желания русалок так, что те погибают). Нимуэ, как в классическом советском фильме, тоже статуя несчастная — ничего не стоит проникнуться к ней, глядя, как она с сожалением переключает телеканалы, сожалея о том, во что превратилось человечество. Тем более, что Милла Йовович выдаёт тихий перформанс, без театральщины, несмотря на всю мощь героини.

«Хеллбой»

Западные критики раскатали «Хеллбоя» Маршалла (12% «свежести» на Rotten Tomatoes на момент написания рецензии), а в СМИ появились свидетельства о проблемах на съёмочной площадке. Последнее заметно: монтаж картины порой удручает, но большинство этого не заметит по одной простой причине (она же — одна из главных претензий к фильму). Маршалл абсолютно не стесняется своего прошлого как режиссёра хорроров и радостно наполняет кадры освежёванными людьми и рассечёнными монстрами, показывая вывернутые кишки, обнажённый мозг, срезанные головы и другие «мерзости», если цитировать критиков. Вот только дело в том, что всё это не страшно — все ужасы, что творятся на экране, похожи на бодрую расчленёнку какого-нибудь Сэма Рэйми или Питера Джексона на заре карьеры.

«Хеллбой» — фильм про то, как демон сражается с нечистью, и студия не случайно снабдила его «взрослым» рейтингом R. В то время, как дель Торо пришлось заменять брызги крови чудовища монетками из телефонной будки (вспоминайте сцену, в которой Хеллбой бьёт Саммаэля), Маршаллу ничто не мешает. Баба Яга у него омерзительна, а жители Лондона погибают от рук чудищ Нимуэ в совершенно ужасных муках. Груагах выдирает челюсть у монаха, и его окровавленная голова падает на первый план. Нет, это определённо не кино для детей.

«Хеллбой»

Дэвид Харбор в образе Хеллбоя совсем не похож на Рона Перлмана. Он явно моложе, его лицо не очень-то приятное на вид (кто сказал, что чёрт должен быть симпатичным?), а замашки иногда напоминают подростка с приступами юношеского максимализма. Ему часто достаётся, как и в комиксах, и далеко не всегда он выходит победителем. Харбор кажется грузнее по сравнению с Перлманом, но создатели явно пытались слегка увести героя от человеческого вида. Им это удалось: когда перед Нимуэ появляется Анунг ун Рама (в этом виде у Хеллбоя отрастают рога и между ними появляется корона), он действительно могуч и страшен.

В основе сюжета — девятая книга комиксов Майка Миньолы под названием «Дикая охота» (The Wild Hunt), из которой выясняется, что Хеллбой и правда потомок короля Артура, то есть является полноправным королём Британии. Сценарист Эндрю Косби не удержался и дополнил историю линией с Бабой Ягой, но удалил линию с королевой Маб. Пришлось также рассказать кое-что о появлении на свет Алисы, потому что так зритель поймёт, за что Груагах зол на Хеллбоя.

«Хеллбой»

Пожалуй, самым неудачным элементом фильма стала музыка Бенджамина Уоллфиша: слишком пафосная, она не подходит к тому веселью, что царит на экране. Спецэффекты совершенно нормальные для ленты с бюджетом (внимание!) всего в 50 млн долларов. Более того, решение авторов делать упор на практические эффекты (грим и костюмы) пошло «Хеллбою» только на пользу.

Принимая «Хеллбоя» как типичную «бэху», у вас не будет проблем с фильмом. Он бешеный, смешной, кровавый и ни капли не скучный. Скорее всего, вы даже захотите продолжения — в конце концов, Баба Яга должна получить с Красного должок.