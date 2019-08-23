«Падение ангела»: Рецензия Киноафиши

Жизнь видного службиста Майка (Джерард Батлер) налаживается: любимая жена (Пайпер Перабо), работа ― охрана не менее любимого президента (Морган Фриман) и малышка дочь. Вот-вот честного и трудолюбивого ангела-хранителя назначат главой секретной правительственной организации. Но героя уже давно мучают головные боли (виной иракское прошлое), а на главу государства прямо в канун назначения Майка на важный пост совершено спланированное нападение. В живых остается президент и сам Майк, проходящий по делу главным подозреваемым. Теперь ему придется бежать и вопреки ФБР, свалившему на него всю вину, найти настоящего заказчика. «Падение ангела», новая работа авторства Рика Романа Во, ― уже третий фильм, где Батлер орудует в образе агента службы безопасности президента, втянутого в довольно условные обстоятельства, при которых участь спасения главы государства ложится исключительно на его плечи. Парадокс Батлера в том, что он, актёр не первой, будем честны, величины, свои сероватые фильмы вытягивает на собственных плечах. Видимо виной всему физиогномическая харизма, не меняющееся от фильма к фильму лицо лягушки, с которым батлеровские герои в каждой второй картине неспешно шагают на передний план из-под горящих обломков и бесконечных взрывов, оставляя позади себя всю грязь нашего бренного мира. «Законопослушный гражданин», «Охота на воров», «Падение Лондона», «Падение Олимпа», вспоминаются в первую очередь как раз образами крепких правильных мужиков, которые требуют мира и справедливости, а в ответ получают войну.

«Падение ангела»

Вообще обвинять такие непретенциозные и аккуратно сделанные боевики во вторичности никто не запрещает. Однако трудно не заметить, как эта простоватая история, старательно придуманная, спродюсированная и снятая такими же, как главный герой, подтянутыми мужчинами за 45 (Батлер, кстати, неизменно один из продюсеров таких фильмов), дарит, ввиду своей простоты и прямоты, редкие в наши дни минуты здорового эскапизма. Незатейливо и приятно выглядит линия отца Майка, бывшего вояки, покалеченного войной во Вьетнаме, ― с ним Майку предстоит сблизиться и найти общий язык. Или, например, мотив внутренней угрозы, переиначивающий чересчур прямолинейную черно-белую палитру видения мира, как правило, присущую такого рода контенту. Этот отход от бинарного взгляда открывает важность поиска корня проблемы в самих себе и четко настраивает оптику зрителя, указывая на то, что враг, он, конечно, внутри (Россия по сюжету оказывается ни при чем, хотя кто его, скажем прямо, знает). Но не стоит поддаваться паранойе, покуда не перевелись еще бравые и честные парни в нашем изуродованном милитаризмом мире (может, оттого отчасти трогательном и прекрасном? ― как бы задают вопрос создатели). Все это: Фриман, уже не первый раз, словно на автопилоте, заступающий на роль президента США, бойкие мизансцены самих антитеррористических операций, ясно написанные диалоги и легкие покушения на узнаваемую политическую повестку ― дает на выходе совсем не стыдное кино. «Падение ангела» оказывается нормальным во всех смыслах, хрустящим боевиком. Не навороченной спецоперацией, но мастерски сработанным будничным заданием, прозаичным и непритязательным, автоматическое и четкое выполнение которого неожиданно радует глаз.

Семен Грицай