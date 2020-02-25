«Вперёд»: Рецензия Киноафиши

На Берлинском кинофестивале в рамках спецпоказов представили новый мультфильм студии Pixar — «Вперед» (Onward), который написал и срежиссировал Дэн Скэнлон («Университет монстров»). Действие происходит в сказочном мире, населенном единорогами, эльфами, циклопами и прочими кентаврами. Когда-то здесь все решала магия, но позже она сдалась под натиском местных Эдисонов, и колдовские примочки заменила наука.

Вперед

В современности единороги роются в мусорных баках, кентавры давно променяли собственные четыре копыта на автомобильные колеса, а зумеры разных рас и видов зависают в мобильниках — короче говоря, все как у нас, у людей. Поэтому проблемы тоже вполне человеческие: застенчивый 16-летний подросток Иэн Лайтфут (Том Холланд) не может пригласить одноклассников на собственный день рождения и заслушивается аудиокассетами с голосом умершего много лет назад отца; мама-эльф (Джулия Луис-Дрейфус) залипает на видеопособиях по аэробике; старший брат Барли (Крис Пратт) фанатеет по местному аналогу Dungeons & Dragons (правда, в этом мире это историческая игра, а не фэнтези). А роль отца занял усатый отчим-кентавр Кольт Бронко (Мэл Родригез) с однообразными нравоучениями и должностью местного шерифа (он не просто на коне, он сам наполовину конь!).

Иэн страдает, оттого что совсем не помнит отца. Поэтому внезапно нашедшийся подарок поднимает настроение до небес — оказывается, папа оставил магический посох (кристалл-батарейка идет в комплекте), позволяющий воскресить его ровно на сутки. Перспектива провести 24 часа с покойным родителем омрачается поломкой кристалла — от отца им достаются лишь ноги, поэтому Иэн и его брат Барли отправляются в самый настоящий фэнтези-квест вместе с обрубком отцовского тела.

Вперед

Pixar по-прежнему могут создавать симпатичные и трогательные истории, и этой новостью вряд ли можно кого-то удивить. «Вперед», во-первых, основан на личной истории Дэна Скэнлона, рано потерявшего отца, во-вторых, увенчан альтруистическим финалом — про семью, любовь и прочие ценности. И если здесь мультфильм не вызывает никаких вопросов, то некоторые сопутствующие характеристики оставляют желать лучшего.

«Вперед» рассчитан скорее на подростков, чем на детей, поэтому здесь не найти гэгов для самых маленьких. Скэнлон, кажется, в принципе пожалел время на комичное, выведя на первый план душещипательные сцены. Из этого вытекает совсем другой вопрос: а нужен ли был мультфильму весь этот искрящийся магический сеттинг, если он играет роль Большой Метафоры? Может быть, подросток способен оценить такой драматический сюжет без приколов про пикси на байках или дракона-элементаля? Видимо, нет, поэтому надо срочно придумать для истории привлекательный фантик. Проблема в том, что весь сеттинг кажется сырым и неубедительным, ведь придумывался только в качестве яркой обложки.

Вперед

Pixar постоянно пытаются создать Новый Большой Мультфильм с культовым статусом (в перерыве штампуя бесконечные «Истории игрушек» для «Оскара»), но успех утекает сквозь пальцы — получается привычное качество с полным отсутствием оригинальности. Возможно, пора уже перестать эксплуатировать мечи, магию и прочие условности. Зумеры это точно оценят.

Марат Шабаев