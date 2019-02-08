«Клаустрофобы»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев предлагает вам сыграть в одну игру...

Любите квесты? В последнее время это нехитрое развлечение (более-менее обеспеченные люди запираются на час в комнате, где им надо решать загадки) обросло немалым количеством поклонников. Идея скрестить популярный тренд и хоррор о выживании лежит где-то на поверхности, и «Клаустрофобы», не задумываясь, её подхватывают. А подумать, на самом деле, стоило.

В оригинале фильм называется Escape Room — за последние пару лет на экраны вывалилось уже несколько одноименных ужастиков, так что не перепутайте. Сценаристы нового квест-хоррора с ходу не вызывают доверия: Мария Мельник работала исключительно на ТВ («Чёрные паруса», «Американские боги»), а Брэги Ф. Шут участвовал в создании «Времени ведьм» с Николасом Кейджем. Ещё хуже дела обстоят с режиссёром — Адам Робител известен по сносному экцорцизм-хоррору «Демоны Деборы Логан», но зато был постановщиком четвёртого, всеми разруганного «Астрала».

Создатели «Клаустрофобов», почесав головы, решили эксплуатировать тренд, влив в него лошадиную порцию старой крови — первой зрительской ассоциацией станет «Пила» Джеймса Вана. В закрытом помещении (пустая многоэтажка у чёрта на куличках) собираются шестеро незнакомцев. Персонажи эти насколько разнообразные, настолько клишированные и типичные. Посудите сами: очкарик-гик, прошедший почти сотню разных квестов, будет умничать. Застенчивая девочка-отличница будет умничать, но молча. Девушка, служившая в Ираке, будет геройствовать. Заносчивый капиталист в дорогом пиджаке будет… Ну вы поняли.

Герои не сразу поймут, что это не простой квест, в котором надо выбраться из комнаты, а его версия от местного Джона Крамера, в которой не будет подсказок, а промедление грозит чем-то неприятным. Так они и будут кочевать из помещения в помещение, по пути теряя одного из своих — действенная и простая формула, изобретенная ещё Конструктором. Разумеется, при условии, что у создателей достаточно таланта и смелости, чтобы полноценно воплотить её в жизнь.

«Куб» в свое время делал ставку на смесь загадочного научно-фантастического сюжета (как и почему — два ключевых вопроса, возникающих у зрителя и героев) и минималистичного триллера. «Игра» с Майклом Дугласом предлагала смелый концепт и удивительно смешной финал. «Пила» завораживала тем, как в ней сплавлялись воедино детектив и хоррор, а вернее tortureporn — популярный в нулевые поджанр, сводившийся к демонстрации реалистичного насилия. Детский рейтинг PG-13 связывает «Клаустрофобов» по рукам. Никакой крови, мяса и прочих прелестей жизни и смерти вы не увидите.

Что касается дизайна самих комнат-ловушек, то здесь всё тоже плачевно. Фантазия сценаристов предлагает нам комнату-гриль с нагревающимися элементами, комнату-холодильник с подлёдной рыбалкой и дикой стужей, комнату-перевертыш, которая выглядит как американский бар с бильярдом, только вверх ногами. Пожалуй, лучшая декорация, где происходит единственная впечатляющая сцена, выполнена в эстетике телевизионных помех — серые углы в духе немецкого экспрессионизма станут местом драки под веществами.

Сравнение со знаковыми жанровыми работами Винченцо Натали, Дэвида Финчера и Джеймса Вана играет не в пользу «Клаустрофобов». Фильм Адама Робитела не может предложить ни драйвового насилия, ни интересного дизайна, ни остроумных поворотов сюжета. И самое главное — за всей этой «игрой» не видится достойного и харизматичного злодея, достойного Джона Крамера. Вместо архитектора этой квест-пытки зияет пустая чёрная дыра, которую, очевидно, попытаются заполнить в сиквеле.

Финальный плот-твист напоминает даже не о хорроре, а о «Голодных играх», и заодно служит намерением снять целую серию продолжений. Что ж, судя по прокатным успехам (кассовые сборы десять раз покрыли скромный бюджет в 9 миллионов), это вполне реальная возможность. Вот только нужно ли платить за пытку, в которой нет ни крови, ни смеха, ни интересных концептуальных решений? Лучше не выходите из комнаты, эту ошибку за вас совершат другие.

Марат Шабаев