«Страшные истории для рассказа в темноте»: Рецензия Киноафиши

В конце шестидесятых в небольшом американском городке четверо подростков забираются в заброшенный дом, где, согласно легендам, обитает привидение замученной девочки. Там дети обнаруживают старую книгу со страшными рассказами. Но вскоре оказывается, что жуткие истории сбываются, и каждый из них в опасности.

Идеи «Очень странных дел» с размахом шагают по большим и малым экранам. Конечно, ретро-ужастики с детьми в главных ролях существовали и раньше. Но теперь их количество увеличилось на порядок. Но в этом нет ничего плохого, главное, чтобы создатели не уходили в излишние повторы. Ведь неслучайно же перезапуск «Оно» стал хитом проката. Теперь к числу ярких представителей жанра добавляются ещё и «Страшные истории для рассказа в темноте» — совместный проект автора «Охотников на троллей» и «Демона внутри» Андре Овредала и легендарного Гильермо дель Торо. За основу они взяли детские страшилки американского писателя Элвина Шварца.

Гглавное, что сделали создатели фильма — не стали ничего усложнять. Зрителю представляют ровно то, чего он ожидает: историю детей и призраков, проклятую книгу, которую невозможно уничтожить, и множество скримеров. Действие развивается совершенно линейно и не подкидывает практически никаких сюрпризов. В данном случае это — огромный плюс. Картина словно позволяет окунуться в прошлое, когда подобные истории часто появлялись на экранах. Конечно, отсылок к поп-культуре здесь значительно меньше: всё-таки шестидесятые далековаты от нынешних времён, и поэтому ретро-атмосфера здесь скорее театральная, а не естественная.

Страшные истории для рассказа в темноте

Но зато это позволяет проникнуться сопереживанием к главным героям. Они временами слишком уж напоминают персонажей «Очень странных дел» (один даже слегка шепелявит подобно Дастину), но всё-таки остаются живыми и обаятельными. А типажи совершенно стандартны: скромный зануда, эмоциональный остряк, приезжий с загадочным прошлым, а возглавляет юную банду милая девушка со сложностями в семье. Конечно, все клише видны невооружённым глазом, но они совершенно не раздражают, поскольку вписаны осознанно и даже иногда преувеличены. При этом авторы отлично балансируют на грани драмы и хоррора. Если сцены разговоров покажутся слишком затянутыми, то потом их полностью компенсируют жуткие моменты. Причём здесь снова всё по классике: конечности мертвецов, насекомые под кожей и даже обязательная страшная сцена в больнице.

Отсылки к различным знаменитым хоррорам здесь заметить нетрудно, но поданы они не настолько прямолинейно, как это делают в других проектах. Просто иногда атмосфера или отдельные сцены заставят вспомнить те или иные фильмы. Причём в «Страшных историях» вполне соответственно названию намешали и призраков, и монстров с вывернутой головой и многих других страшилищ.

Всё это вроде бы один цельный сюжет, но каждый герой сталкивается с каким-то отдельным страхом — нечто подобное как раз было в «Оно». И поэтому зритель может увидеть сразу несколько разных ужастиков. Причём к финалу сюжет даже начинает напоминать ещё один недавний хит «Призраки дома на холме».

Конечно же, как и «Очень странные дела» и многие другие «детские» хорроры, «Страшные истории» не пугают всерьёз. У них просто нет такой задачи. Это не «Солнцестояние» Ари Астера или «Мы» Джордана Пила. Здесь максимум можно начать почёсываться на сцене с пауками или пару раз вздрогнуть при появлении очередного монстра. Причём скорее не от картинки, а от звука (хруст суставов и костей передали отлично).

В остальном же фильм просто радует и развлекает. И его изначальная нарочито простая идея избавляет задумку от любой критики. Ведь нет смысла искать логику в страшной истории, написанной ребёнком. Как и не стоит ждать каких-то особых неожиданностей. Просто интересно наблюдать за событиями и гадать: съест герой плавающий в супе палец или вовремя остановится?

Алексей Хромов