Стриптизерши, 2019

Фильм с громким названием «Стриптизерши» сняла Лорин Скафария, известная по работе с сериалом «Новенькая» и «Ищу друга на конец света». В ролях амбициозных танцовщиц ночного клуба снялись: Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Констанс Ву, а также популярная рэп-исполнительница Карди Би, для которой эта картина стала большим дебютом в кино.
Фильм расскажет про группу стриптизерш, которые привыкли к шикарной жизни и клиентам с Уолл-стрит. Их сладкой жизни в одночасье приходит конец, но девушки не намерены сдаваться. Они планируют отомстить тем, кто лишил их средств, и вновь вести праздную и беззаботную жизнь.
- В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в Нью-Йорке несколько лет назад.
- Для исполнения роли Рамоны в «Стриптизершах» Джей Ло регулярно посещала спортзал и брала уроки танцев на пилоне с профессиональным преподавателем.
- Для популярной рэп-певицы и эпатажной звезды интернета Карди Би участие в фильме стало дебютом.
Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы вести роскошную и гламурную жизнь, и оставить биржевых гениев без гроша.