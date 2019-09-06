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Стриптизерши Стриптизерши
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Стриптизерши, 2019

2019 / США
6.6 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Реальная история танцовщиц из элитного стрипклуба Нью-Йорка.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм с громким названием «Стриптизерши» сняла Лорин Скафария, известная по работе с сериалом «Новенькая» и  «Ищу друга на конец света». В ролях амбициозных танцовщиц ночного клуба снялись: Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Констанс Ву, а также популярная рэп-исполнительница Карди Би, для которой эта картина стала большим дебютом в кино.

Фильм расскажет про группу стриптизерш, которые привыкли к шикарной жизни и клиентам с Уолл-стрит. Их сладкой жизни в одночасье приходит конец, но девушки не намерены сдаваться. Они планируют отомстить тем, кто лишил их средств, и вновь вести праздную и беззаботную жизнь.

- В основу сюжета легла реальная история, случившаяся в Нью-Йорке несколько лет назад.

- Для исполнения роли Рамоны в «Стриптизершах» Джей Ло регулярно посещала спортзал и брала уроки танцев на пилоне с профессиональным преподавателем.

- Для популярной рэп-певицы и эпатажной звезды интернета Карди Би участие в фильме стало дебютом.

Они – яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они – танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого – известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы вести роскошную и гламурную жизнь, и оставить биржевых гениев без гроша.

6.6 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 26 ноября 2019
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лорин Скафария
Лорин Скафария
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Констанс Ву
Констанс Ву
Лили Рейнхарт
Лили Рейнхарт
Карди Би
Карди Би
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стриптизерши 11 постеров
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Стриптизерши смотреть онлайн

Стриптизерши
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Они — волчицы не с Уолл-Стрит, а для Уолл-Стрит. Днем эти девушки ничем не отличаются от остальных, а по ночам превращаются в элитных стриптизерш, клиентами которых становятся главные финансисты Нью-Йорка. Дестини Дороти (Констанс Ву) всего лишь хотела помочь своей маме рассчитаться с долгами и встать на ноги, но встать ради этого приходится у шеста. Скромная и зажатая, она встречает истинную королеву танца — облаченную в шубу поверх нижнего белья Рамону Вега (Дженнифер Лопез). В ее…
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Alessia 15 сентября 2019, 19:52
Фильм ужасный, не советую. Весь фильм не покидает чувство презрения к этим примитивным и тупым девушкам. Они живут по принципу: «Все воруют и я буду.… Читать дальше…
Milky Way 17 сентября 2019, 23:33
Приятный фильм, с оттенком реализма и без мрачного сюжета. Красивые девушки, танцы, деньги. Подогревает интерес, что основано на реальных событиях.
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46 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Констанс Ву присоединилась к Крису Пратту в многосерийном триллере от Amazon Studios Ранее к команде сериала присоединился Тейлор Китч.
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2 марта 2021 14:30
Премьера ромкома «Женись на мне» с Дженнифер Лопес перенесена на май 2021 года Фильм планировали выпустить ко Дню святого Валентина.
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11 ноября 2020 15:26
Констанс Ву работала в стрип-клубе, чтобы подготовиться к съемкам в «Стриптизершах» Чтобы лучше понять свою героиню Дестини, Констанс пошла на рискованный шаг.
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19 февраля 2020 16:41
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