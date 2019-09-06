Стриптизерши, 2019

Фильм с громким названием «Стриптизерши» сняла Лорин Скафария, известная по работе с сериалом «Новенькая» и «Ищу друга на конец света». В ролях амбициозных танцовщиц ночного клуба снялись: Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Констанс Ву, а также популярная рэп-исполнительница Карди Би, для которой эта картина стала большим дебютом в кино.

Фильм расскажет про группу стриптизерш, которые привыкли к шикарной жизни и клиентам с Уолл-стрит. Их сладкой жизни в одночасье приходит конец, но девушки не намерены сдаваться. Они планируют отомстить тем, кто лишил их средств, и вновь вести праздную и беззаботную жизнь.