«Гемини»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Энг Ли, трехкратный обладатель Оскара, вновь пытается войти в русло массового кино. Первую попытку, которой стал «Халк» 2003 года, сложно назвать удачной даже в эпоху зарождения кинокомиксов. В этот раз режиссер пробует себя в жанре шпионского боевика, напичканного техническими инновациями. Помимо цифрового омоложения Уилла Смита и 3D, картина снята в новом формате HFR, предполагающем версии с частой 60 или 120 кадров в секунду. Такие сеансы правда нужно поискать. Большая часть кинотеатров показывает привычную для нашего глаза версию, но и в ней можно заметить более плавное и четкое изображение. Вот только способен ли «Гемини» предложить что-то кроме технических инноваций?

Генри Броган – лучший правительственный агент, на плечи которого падают самые сложные операции. Годы убийства не проходят бесследно. Устав от бесконечных сделок с совестью и ночных кошмаров, он хочет уйти и попытаться спасти остатки собственной жизни. Когда мечта уже находится на расстоянии вытянутой руки, Броган обнаруживает подозрительные детали в последнем задании по устранению русского биотеррориста. Это приводит его к секретному правительственному проекту Гемини. Брогана объявляют предателем, и на него начинается охота. Для ликвидации отправляют одного из лучших правительственных агентов – его молодого клона.

Сюжет «Гемини» довольно примитивный. Опять государственный заговор, уставший агент, погони, скелеты в шкафу и вялые перелеты по всему земному шару. Подобное мы видели не один раз и в более качественном исполнении. Почти все детали состоят из приевшихся штампов многолетней давности, с которыми современные авторы давно научились обходиться. Энг Ли как будто не замечает развитие жанра, полностью погружаясь в воспоминания о старых боевиках. На фоне местной истории даже спин-офф о Джейсоне Борне кажется крепкой картиной. Странным выглядит раскрытие основного сюжетного поворота, который не просто показали в трейлере, но и вынесли на постер. Без него фильму абсолютно нечем удивить зрителя. Сама проблема двойников и клонов растворилась в действии. Она лишена глубины и выражена в нескольких экшен сценах. Бесконечные разговоры о «мне страшно смотреться в зеркало» остаются лишь экспозицией, так и не получая необходимого развития. Немного радует очередная клюква о России, взывающая приступы смеха, но подобного слишком мало.

Гемини

Сгладить историю пытаются динамикой и экшеном. Фильм практически не останавливается до самых титров, лишь прерываясь на парочку утомительных диалогов. Герои преодолевают континенты и страны, нигде не оставаясь защищенными. Их постоянно встречают толпы врагов, с которыми можно расправляться самыми изобретательными способами, но и здесь оказалось не все гладко. Критичным для «Гемини» стали те самые технические инновации, превращающие весь экшен в бутафорию. Огрехи постановки моментально вылезают наружу. Поверить в удары, ранения и выстрелы практически невозможно. Заметно как противники не попадают друг в друга, а взрывы больше похожи как дешевое пиротехническое шоу. Все действия ощущаются пластилиновыми, во многом из-за переизбытка компьютерной графики и частых зеленых экранов.

Другой проблемой стал омоложенный Уилл Смит. Если в статичных и диалоговых сценах проделанной работой можно восторгаться, то в динамике начинаются проблемы. В действие молодой Смит выглядит неуклюже и не похож на живого человека, что также усугубляется форматом повышенной частоты кадров. Самому актеру оказалось нечего играть, кроме сурового выражения лица и душевных стенаний о плохом сне. Светлым пятном картины стала героиня Мэри Элизабет Уинстэд. Ее избавили от притянутой за уши любовной линии и позволили полноценно участвовать в местном экшене.

Ничего хорошего ждать «Гемини» не приходится. Разгромные отзывы и соседство с «Джокером» предрекают фильму быстрое зрительское забвение. Авторы сами поставили себе палки в колеса, забыв, что за техническими новшествами должна быть качественная история. Все, что может предложить фильм, это бездумное мужицкое развлечение. В таком непритязательном формате «Гемини» может рассчитывать на несколько одобрительных вздохов. Главной в картине все равно остается фигура Энга Ли, у которого вновь не получится покорить мейнстримного зрителя. Несмотря на ожидающийся крупный провал, режиссеру хочется пожелать удачи и надеяться, что студии дадут ему еще один шанс.

Константин Киценюк