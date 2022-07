«Холодное сердце 2»: Рецензия Киноафиши

Зима была долгой — поклонникам «Холодного сердца» пришлось ждать вторую часть целых шесть лет. Но студии Disney деньги всегда были по душе, поэтому не выпустить в прокат сиквел картины, собравшей в прокате 1,2 миллиарда долларов и ставшей самой кассовой анимационной лентой в истории, она не могла. И вот он перед нами: всё с теми же любимыми героями, новыми музыкальными номерами и ещё более завораживающей графикой.

Кажется, мир в Эренделле наконец восстановился и все в королевстве счастливы. Снеговик Олаф (Джош Гад) не устаёт греться на солнышке, Анна (Кристен Белл) радуется приятному времяпрепровождению с самыми близкими, Кристофф (Джонатан Грофф) и Свен больше не ведут образ жизни отшельников, Эльза (Идина Мензель) успешно исполняет свои обязанности главы государства, а по вечерам все они собираются в замке поиграть в шарады. Но королева льда и снега в буквальном смысле слышит зов очередного приключения и отправляется на поиски источника таинственного голоса, перед этим пробудив древних духов, которые помогут ей разгадать тайны давно забытого прошлого.

«Холодное сердце 2» аккуратно следует по стопам оригинала и очень созвучно первой части. Здесь всё так же на первый план выступает сестринская любовь, женские персонажи в очередной раз доказывают, что принцессам для спасения мира не нужны никакие принцы, Олаф по-прежнему отвечает за комедийную часть и сыплет шутку за шуткой со скоростью самого сильного снегопада, а любое желание героев рассказать о своих чувствах тут же превращается в песню. Но всё-таки создатели картины выбрали немного другой тембр для этой истории, сделав её чуть более мрачной и философской, а также углубившись в мифологию, которая, хоть и кажется отчасти вымученной, остается понятной и детям, и взрослым. Правда, последние в отличие от первых обратят внимание не только на жизнелюбие Олафа, но и на посыл, который авторы постарались вложить в продолжение.

Холодное сердце 2

Если первая часть поднимала проблемы женской эмансипации, личностного становления и принятия себя (а также учила тому, что не стоит выходить замуж за первого встречного), то в этот раз на первый план вышли куда более глобальные конфликты. Изменения климата, хоть и фоном, но играют далеко не последнюю роль в обоих мультфильмах, однако сиквел усиливает эту тему, смотря на нее сквозь призму поколений. В итоге получилось, что вместо антагониста здесь старики, натворившие безрассудных ошибок, за которые теперь приходится расплачиваться молодым. В этом кроется его актуальность для мира, в котором новому поколению дай только повод раскритиковать старших за их проступки. Но никто не пытается осудить молодёжь, напротив, именно ей в руки вверяют возможность исправить будущее, с чем главные герои успешно справляются, приняв свои трансформации.

А теперь, наконец, о самом важном — о песнях. У легендарного Let It Go из первой части появился даже не один конкурент, а сразу несколько, и музыкальное сопровождение сиквела оказалось гораздо более запоминающимся, чем в оригинале. У Эльзы в этот раз сразу два мощных исполнения, продолжающих тему ее внутреннего поиска и освобождения: Into the Unknown и Show Yourself. Других героев тоже не обделили своим звездным часом, и в особенности могут порадоваться фанаты Кристоффа, получившего первое соло с говорящим названием Lost in the Woods. Как оказалось, его герой любит не только поговорить с оленями, но и фанатеет от рок-баллад в духе 80-х, и это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (хотя и услышать тоже). Чего, к сожалению, не скажешь о самом мультфильме. Хотя и придраться особо не к чему, но как бы он ни старался повторить успех первой части, «Холодное сердце 2» с этим не справляется. Поэтому его девизом может стать лишь: «посмотри, отпусти и забудь».

Олеся Трошина