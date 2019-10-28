«Семейка Аддамс»: Рецензия Киноафиши

Гомес и Мортиша Аддамс годами бежали от преследовавших их «обычных» людей. И, наконец, они нашли покой и счастье в уединённой заброшенной психбольнице, стоящей на холме. Прошли годы, семья Аддамс разрослась, и у них самые обычные беспокойства: Пагсли должен пройти важное испытание, а Уэсндей сталкивается с традиционными подростковыми трудностями. Но местные жители снова не дают покоя Аддамсам.

Эту безумную семейку, разумеется, знают все. Ирония над готичным стилем и весёлые истории в мрачном антураже полюбились читателям комиксов, а потом и зрителям ещё с шестидесятых. Про семейку Аддамс снимали множество игровых и анимационных проектов как для больших экранов, так и для телевидения. Новый мультфильм — лишь одна из многочисленных вариаций на тему их жизни, да ещё и с необычным визуальным стилем. Но всё же очевидно, что сравнивать его будут со знаменитой дилогией Барри Зонненфельда начала девяностых, которая и дала новый толчок популярности персонажей. И тут, увы, сравнение окажется не в пользу новинки. Всё дело в том, что «Семейка Аддамс» 2019 пытается взяться за настолько же масштабные темы, но при этом остаётся простым подобием классических комиксов.

Начало мультфильма выглядит многообещающим. Зрителей может смутить разве что странный визуальный ряд. Но почти бёртоновский стиль рисунка с непропорциональными телами этой картине очень идёт — персонажей не пытались сделать реалистичными, а превратили в гротескные карикатуры. Ещё лучше, что авторы не забывают о главном достоинстве истории: множестве безумных и опасных мелочей, создающих отличную атмосферу. Поэтому в «Семейке Аддамс» постоянно что-то взрывается, ворота пытаются сожрать гостей, Пагсли залезает в пасть льва, а Уэсндей регулярно стреляет из арбалета в дядюшку Фэстера, которого подобные выходки ничуть не расстраивают. Отдельное достоинство мультфильма — дворецкий Ларс и Вещь. Они в этой версии вышли невероятно обаятельными и выдают чуть ли не лучшие шутки и музыкальные номера. В общем, с настроением у новой «Семейки...» всё в порядке.

Семейка Аддамс

Но вот когда настаёт время сюжетной части, становится печальней. Хотя бы потому, что действие отчасти напоминает «Ценности семейки Аддамс», как минимум в плане истории Уэсндей, а подготовка Пагсли к Мазурке очень уж похожа на знаменитую «Мамушку» из первой части. В остальном же авторы взяли самую простую идею — семейке приходится столкнуться с телеведущей-риэлтором Марго Нидлёр, которая переделывает дома. Обнаружив замок Аддамсов, она хочет его перестроить, а получив отказ, пытается обманом и даже силой выселить их. Разумеется, всё выливается в традиционное противостояние странных, но добрых и дружных Аддамсов и обычных людей, настроенных агрессивно ко всему новому. И вроде бы эта тема актуальна всегда и неплохо вписывается в идею мультфильма, но к ней относятся слишком уж серьёзно и уделяют необоснованно много времени, как будто пытаясь добавить в сюжет какую-то важную и не слишком нужную мораль. Из-за этого страдают более яркие линии и персонажи. Истории Уэсндей и Пагсли показаны слишком быстро, а Гомес и Мортиша и вовсе раскрываются совсем слабо — на них просто не хватило хронометража. Возможно, мультфильму лучше было бы ориентироваться на классический сериал, нежели стремиться повторить идеи фильмов. Ведь главные достоинства этой франшизы: чудесные герои и юмор. Когда авторы позволяют себе поразвлечься и показывают сбор всей сумасшедшей родни Аддамсов, количество забавных ситуаций просто зашкаливает.

В итоге новая «Семейка Аддамс» сначала удивит необычной и даже странной анимацией, к которой быстро привыкаешь. Где-то к середине может стать немного скучно из-за излишней социальности и нераскрытых тем. Но всё это разбавят множеством шуток и неплохих гэгов с обилием чёрного юмора. А что ещё нужно от «Семейки Аддамс»: только мрак, милые герои и веселье.

Алексей Хромов